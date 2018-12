13 DICEMBRE

1 – Bergamo, altra morte sul lavoro. Sindacati: «Un fronte di guerra»

È morto nei giorni scorsi agli Spedali Civili di Brescia Diaw Keba, lavoratore di 28 anni, nato in Senegal e residente a Treviolo. Era stato vittima di infortunio sul lavoro il 28 novembre, presso la ditta Dea Montaggi con sede a Castelli Calepio. Mentre stava eseguendo lavori di saldatura di un traliccio di acciaio del peso di circa 35 quintali e lungo circa 4 metri, eseguendo autonomamente anche la sua movimentazione con carroponte, Keba è rimasto schiacciato tra il traliccio e altri manufatti dell’officina, come scrive la Cisl provinciale in un comunicato stampa. Dipendente della ditta “esterna” Metalmec srl con sede a Cassano d’Adda, operava con un contratto di appalto presso la Dea Montaggi. La nostra provincia sta registrando un triste record per il 2018: già 21 gli infortuni mortali dall’inizio dell’anno. «Con questi numeri, si ha l’idea di un mondo del lavoro più simile a un fronte di guerra che a un ambiente sicuro e adeguato agli standard di sicurezza previsti per legge – commentano Angelo Chiari, Danilo Mazzola e Saverio Capuzziello per le segreterie provinciali di Cgil, Cisl e Uil Bergamo. Si sconta l’assenza di un numero sufficiente d’ispettori del lavoro che dovrebbero controllare in maniera efficace i cantieri e i diversi luoghi di lavoro a rischio. Invece, il numero degli ispettori è inferiore alle necessità e i controlli sono sporadici e non adeguati ad arginare una piaga sociale di queste proporzioni».

2 – A Bergamo compravendite immobiliari su del 2%

A Bergamo a fine 2018 il numero di compravendite registrate nel Comune dovrebbe raggiungere le 1.510 unità, con un incremento del 2 per cento rispetto all’anno precedente, un risultato positivo rispetto a quanto osservato nel 2017, ma ancora inferiore a quanto rilevato nel 2016. Il recupero dei prezzi medi di vendita che ha caratterizzato il centro città degli ultimi due anni avere rallentato la crescita delle transazioni, che nel 2016 erano tornate a segnare volumi vicini a quanto rilevato nel 2011. Questi sono alcuni dei dati del Rapporto 2018 sul mercato immobiliare della Lombardia, presentato oggi a Milano da Scenari Immobiliari in collaborazione con Casa.it.

3 – Berghem Agrifest, la prima edizione al via questo weekend

A Spirano arriva la prima festa dell’agricoltura. Da venerdì fino a domenica tanti appuntamenti per tutta la famiglia, buona cucina bergamasca con i prodotti del territorio e sfilata dei trattori. La rassegna è organizzata dall’associazione “Alfa Bravo 90” con il patrocinio del Comune di Spirano e del Distretto Agricolo Bassa Bergamasca.

4 – Nata tetraplegica, colpa dei medici. Arriva il risarcimento da 5,1 milioni

Arriva un risarcimento da 5,1 milioni di euro per la famiglia di Eleonora Gavazzeni, la piccola nata nel 2008 all’Ospedale di Rovigo, ma originaria di Bergamo, che ha sviluppato un’invalidità del cento per cento a causa di un errore medico e di carenze strutturali al momento del parto. Fino al momento della nascita, infatti, Eleonora era un feto sano, ma durante il travaglio le due ginecologhe hanno commesso una serie di errori che hanno danneggiato in maniera irreversibile la piccola, rimasta tetraplegica. Il maxi assegno viene staccato dopo che i genitori si erano rivolti a “Le Iene” per denunciare che nessuno avesse ancora pagato per le proprie responsabilità dopo mesi di attesa.

5 – «Non fate i bisogni qui», pugni in faccia in via San Bernardino

Calci e pugni a un residente di via Berizzi, vicino all’Esselunga di via San Bernardino. L’uomo ha detto a due persone di non espletare i propri bisogni davanti a casa sua, sotto i portici del complesso condominiale “Galileo”, ed è stato colpito al volto. Aveva appena fatto la spesa.

6 – Piano Neve, coinvolti i richiedenti asilo dell’Accademia per l’Integrazione

Il Piano Neve, che garantisce una tempestiva ed efficiente gestione delle nevicate in città, è operativo dal 15 novembre 2018 al 15 marzo 2019. «Siamo pronti a intervenire. – afferma l’assessore all’Ambiente Leyla Ciagà – In caso di precipitazioni nevose, la città può contare su un Piano Neve oramai collaudato in grado di garantire tempestività ed efficacia nell’azione sul territorio cittadino». I numeri del piano, che coinvolge Servizio Ecologia Ambiente del Comune di Bergamo, Aprica, Comando della Polizia Locale e Protezione Civile sono oggi i seguenti: 1.800 tonnellate di sale stoccate presso la sede di Aprica; 120 mezzi in reperibilità; 43 percorsi individuati; 320 km di viabilità interessata dagli interventi; 10 unità operative reperibili h24; 11 società esterne coinvolte e 70 spalatori manuali di cui 30 provenienti dall’Accademia per l’Integrazione, il progetto affidato alla cooperativa Ruah che prevede il coinvolgimento dei richiedenti asilo in servizi volontari per la città di Bergamo.

7 – Albero di Natale vivente, la sfida sarà domenica in piazza

Una nuova sfida attende Mornico in occasione delle feste natalizie: realizzare l’albero di Natale vivente in piazza. Dopo il successo dello scorso anno per l’abbraccio della piazza, ora tutti i cittadini sono invitati a partecipare a questa nuova impresa. Appuntamento domenica. L’iscrizione è obbligatoria e gratuita, da effettuare al punto iscrizioni, per i singoli entro 10 minuti prima dell’inizio, mentre per i gruppi tassativamente entro le 12.30 di domenica. I moduli vanno ritirati alla segreteria comunale. La festa inizierà già al mattino con gli stand delle associazioni, alle 13.45 lo spettacolo di burattini “Gioppino e Arlecchino principi di Venezia” all’auditorium Sant’Andrea. Alle 15 la consegna delle borse di studio e l’esibizione degli alunni della scuola primaria e secondaria. Alle 15.30 la realizzazione dell’albero di Natale vivente e alle 16.45 l’esibizione del coro “Sant’Andrea” nella chiesa dell’Addolorata.

8 – Falchetto ferito salvato a Pontirolo

Falchetto ferito ritrovato in un giardino di via Montello, Pontirolo. Ora si trova nell’oasi del Wwf in Valpredina. «La scorsa settimana il rapace è finito nel giardino di una casa in via Montello, che ha chiamato le Guardie ecologiche volontarie (Gev) – ha raccontato una di loro, il pagazzanese Fulvio Pagani – Sul posto ci siamo recati io e Gianfranco Camozzi. Il falchetto era ferito e aveva un occhio malconcio. Lo abbiamo affidato ai veterinari dell’oasi del WWF in Valpredina, quando starà bene sarà liberato».

12 DICEMBRE

1 – Ritardo sul volo Bergamo-Bari. Ryanair risarcirà 9 passeggeri

Ryanair dovrà risarcire nove passeggeri per un ritardo di oltre cinque ore sul volo Bergamo-Bari del 12 novembre 2017. Lo rende noto l’associazione Codici di Lecce che tramite i suoi legali ha assistito i passeggeri nella causa dinanzi al giudice di pace di Bari. Ryanair dovrà pagare 2.250 euro oltre interessi e spese legali, pari a 250 euro per ciascun viaggiatore. «I fatti risalgono al 12 novembre 2017, quando il gruppo di viaggiatori, con al seguito ben cinque minori in tenera età, si presentava puntualmente all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio per rientrare a Bari a bordo del volo» la cui partenza era prevista alle 21.20. Il volo fu poi spostato su Milano Malpensa, raggiunto in navetta dai viaggiatori intorno a mezzanotte. Lì «si ritrovavano soli, in un aeroporto praticamente deserto a causa della tarda ora, con i punti ristoro ed esercizi commerciali ormai chiusi – spiega Codici – senza ricevere alcuna accoglienza e assistenza da parte del personale di terra del vettore irlandese».

2 – Papa Giovanni nella top 7 in Italia per assistenza alle donne con sclerosi multipla

Assegnati oggi a Milano i riconoscimenti alle strutture ospedaliere con i Bollini Rosa, che si sono distinte per i migliori servizi per la presa in carico multidisciplinare della Sclerosi Multipla in tutte le fasi della vita della donna. Il Papa Giovanni XXIII è tra le sette strutture premiate grazie al servizio offerto alle pazienti con desiderio di maternità, nel corso della gravidanza e in fase perinatale.

3 – Natale, alberi della solidarietà dai boschi feriti

Arrivano anche a Bergamo gli alberi di Natale ottenuti dagli abeti abbattuti dalla straordinaria ondata di maltempo che ha recentemente devastato i boschi del nord-est. Gli “alberi di Natale della solidarietà” saranno disponibili venerdì 14 dicembre, presso la sede della Coldiretti Provinciale in via Giuseppe Mangili 21 a Bergamo e per poterli acquistare sarà necessario prima telefonare allo 035.45.24.011 dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 17. «Abbiamo deciso di aderire a questa iniziativa – spiega Gianfranco Drigo, direttore di Coldiretti Bergamo – perché vogliamo contribuire, almeno in minima parte, alla ripresa dei territori feriti e regalare una seconda vita alle piante devastate dal forte vento». L’iniziativa, che si terrà fino ad esaurimento della scorte e si svolgerà in diversi punti del Paese, è promossa dalla Coldiretti che insieme a Federforeste e Pefc si è impegnata nella rimozione degli abeti caduti e nella loro valorizzazione in occasione del Natale. Si tratta di punte di abeti di dimensioni variabili dal 1,5 ai 2 metri caduti sull’Altopiano di Asiago, uno dei luoghi più colpiti dalla devastazione, che i cittadini potranno portare nelle case durante le feste con una offerta minima di 15 euro per avere in famiglia un simbolo concreto della solidarietà ed accompagnare la ripresa.

4 – Musicista inciampa in tombino e chiede 91mila euro di danni

L’11 ottobre del 2011 la caduta sul Sentierone, inciampando nei fili lasciati liberi che uscivano un tombino sopraelevato di una decina di centimetri rispetto alla strada, durante Mercatanti. Marco Camia, 49 anni di Castelpusterlengo, Lodi, appoggiò a terra le braccia e si fratturò entrambi i gomiti. Dopo tre anni, due interventi chirurgici, una cicatrice di 10 centimetri sul gomito destro e un’invalidità certificata del 18%, la decisione: citare in giudizio il Comune di Bergamo con una richiesta danni di 91mila euro. Camia infatti è un musicista percussionista, diplomato al Conservatorio Nicolini di Piacenza: suona in orchestre di alto livello e la sua carriera potrebbe risentire dell’infortunio. Deciderà la giustizia civile.

5 – Imam accusato di terrorismo libero, tornerà a Zingonia

Hafiz Muhammed Zulkifal, l’imam in odore di terrorismo, libero. Era accusato di essere stato a capo di una cellula terroristica legata ad Al Qaeda con base a Olbia e gli erano stati contestati sei diversi attentati. Era stato arrestato nell’aprile del 2015 e condotto in carcere in via cautelare, in quanto sospettato non solo di raccogliere fondi per finanziare gli attentati ma anche di indottrinare i fedeli ai piedi delle torri. Ma ora i termini sono scaduti e l’imam di Zingonia è stato scarcerato. Il suo compito, secondo gli inquirenti, era soprattutto quello di raccogliere fondi per finanziare gli attentati. Una lunga scia di morte, iniziata nel 2009 con l’esplosione di una bomba al mercato di Peshawar che uccise 137 persone, soprattutto donne e bambini. Per quell’attentato fu ritenuto colpevole il suo complice Sultan Wali Khan. Sarebbero invece sei gli attentati organizzati e diretti direttamente da Zulkifal. Nel marzo 2011 una bomba esplose al mercato di Dera Murad Jamali, causando 3 morti e 25 feriti. Nell’agosto dello stesso anno, invece, i terroristi sabotarono le linee elettriche pakistane. A novembre poi ci fu un’altra serie di attentati in diverse città del Paese. A Quetta fu fatta saltare un’automobile della Polizia che causò la morte di un agente. Successivamente ci fu un attentato in una scuola pubblica a Bannu e furono uccisi quattro membri della sicurezza pakistana. La scia di morti contestata a Zulkifal si conclude con il decesso di un altro agente di Polizia ucciso nell’esplosione della propria auto. Il processo è ancora nel vivo e ancora non si è arrivati al verdetto di primo grado. Nel frattempo però i termini per la custodia cautelare in carcere sono scaduti e il tribunale di Sassari ha disposto la scarcerazione. L’Imam, che quando era stato arrestato abitava a Pognano ma che non aveva ancora perfezionato il cambio di residenza, dovrà tornare a Verdellino, ultimo comune di residenza ufficiale. Il giudice ha disposto l’obbligo di dimora e il divieto di uscire di casa dalle 20 alle 7, oltre all’obbligo di firma in caserma. Nel frattempo il processo andrà avanti

6 – Seriate, nuova automobile per la Polizia locale con «cella di sicurezza»

È stata acquistata una Subaru Levorg per il parco macchine del Corpo di Polizia locale di Seriate, che necessitava di essere ampliato con un’apposita autovettura da destinare ai servizi di pronto intervento e di sicurezza del territorio. «Negli ultimi mesi sono incrementate le attività di polizia giudiziaria svolte dagli agenti e dagli ufficiali della Polizia Locale, con interventi mirati alla prevenzione e alla repressione di illeciti, non solo di carattere amministrativo, ma anche di natura penale – dichiara il sindaco Cristian Vezzoli -. Inoltre, a questo si aggiunge l’esigenza di supportare la Tenenza dei Carabinieri di Seriate nel contrasto alla criminalità, nell’ottica d’istituire un’ampia sinergia tra forze dell’ordine e un ausilio operativo in caso di fermi o arresti in flagranza di soggetti delinquenziali». Dopo un’attenta ricerca, si è individuato nella Subaru, modello Levorg Sport-Style, il veicolo idoneo, equipaggiata adeguatamente dalla ditta Bertazzoni Veicoli Speciali srl di Collecchio, allestitore ufficiale di Subaru Italia e delle forze di polizia. Il costo dell’autovettura, completo di allestimento speciale, è di 39.600 euro.

7 – Violentò operatrice a Fontanella, 5 anni di carcere

Sylvestor Slowe, 22 anni, della Sierra Leone, è in carcere da un anno, senza che nessun parente sia stato rintracciato. Da ieri ha una condanna a 5 anni e 4 mesi di carcere, per la violenza all’operatrice della comunità Terra promessa di Fontanella dove era ospitato insieme ad altri richiedenti asilo politico. Era il 20 settembre 2017.

8 – Condanne per estorsione e sfruttamento della prostituzione, in carcere 35enne rumeno

Era accusato di estorsione e sfruttamento della prostituzione. I carabinieri della Compagnia di Treviglio lo hanno trovato dopo alcuni giorni di ricerche e appiattamenti a Martinengo, dove viveva con il padre e gli hanno così notificato un ordine di carcerazione emesso a suo carico dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Brescia. L’uomo dovrà così scontare in carcere due condanne definitive per estorsione nonché per sfruttamento e favoreggiamento alla prostituzione. Con alle spalle già altri precedenti penali e di polizia di diversa natura, dopo la sentenza di secondo grado, sono diventate esecutive le relative condanne andate in cumulo tra di loro con il provvedimento restrittivo della Procura Generale. I fatti in questione si sono consumati alcuni anni fa e precisamente l’estorsione in provincia di Piacenza nel 2008, mentre i reati in materia di prostituzione nel periodo 2009-2014 nell’ambito delle province di Brescia e Bergamo (in questo caso nell’ambito dei Comuni di Palosco, Martinengo e Romano di Lombardia). Come residuo pena, il rumeno dovrà scontare 4 anni e mezzo di reclusione, oltre al pagamento di 1.100 euro di multa. Ora quindi la conclusione della vicenda giudiziaria con il suo arresto e la conseguente restrizione presso la Casa di Reclusione di Bergamo a cura dei carabinieri della Stazione di Martinengo, competenti per territorio.

11 DICEMBRE

1 – Cisl: stipendi a Bergamo in ribasso. Paga media diminuita di 200 euro

Bergamo perde sei posizioni nella classifica delle retribuzioni: dal 2017 al 2018, secondo le tabelle del Job Pricing Geography Index, la provincia orobica scende di sei gradini nella graduatoria nazionale e segna un meno 201 euro annuali nelle buste paga dei lavoratori dipendenti, che nel corso dell’ultimo anno hanno mediamente registrato un importo di 29.401 euro. Per Francesco Corna, segretario generale di CislBergamo, «i dati di questa rilevazione evidenziano che Milano gode economicamente del fatto di essere la città più europea e quella con la più alta concentrazione di servizi avanzati alle imprese. E nonostante il capoluogo, anche in Lombardia, come a Bergamo, si è ridotto il potere di acquisto di stipendi e pensioni. Perciò è determinante una politica fiscale, come da tempo chiede la Cisl, che favorisca redditi e pensioni». Il metodo usato da Job Pricing ha tenuto conto delle buste paga di lavoratori assunti con forme di lavoro dipendente a tempo determinato, indeterminato o con contratto di somministrazione, contratto a progetto e partite Iva. Le fonti utilizzate sono state i singoli lavoratori ed i dati forniti dagli uffici delle risorse umane delle aziende.

2 – L’anno accademico inaugurato nel giorno del compleanno dell’università

È stato inaugurato questa mattina in Aula Magna, nell’ex Chiesa di Sant’Agostino a Bergamo Alta l’anno accademico 2018-2019 dell’Università degli studi di Bergamo. La cerimonia, che ha visto la partecipazione delle massime autorità cittadine e politiche e dei rettori delle università lombarde, è coincisa con la celebrazione del cinquantesimo anniversario della fondazione dell’Università degli studi di Bergamo, istituita proprio l’11 dicembre 1968 e con il conferimento, per la prima volta nella storia dell’Ateneo, di uno dei maggiori riconoscimenti accademici, un dottorato di ricerca honoris causa. Tale dottorato, in Applied Economics and Management, è stato attribuito al professor Jean Tirole, studioso di fama internazionale e Premio Nobel per l’Economia nel 2014.

3 – Giocatrici sui muri della città: nuovo calendario Zanetti Volley

Le giocatrici appaiono sui muri della città. È il calendario solidale del Volley Bergamo, una tradizione che va avanti. Gli scatti, ancora una volta del fotografo Antonio Finazzi, ritraggono alcuni angoli della città su cui sono stati pensati 14 murales: uno per ciascuna giocatrice, uno per il presidente Bonetti e uno per lo staff tecnico capitanato da coach Bertini.

4 – Treviglio, auto sfonda vetrina ma si incastra: colpo in fumo

Questa notte a Treviglio i ladri hanno lanciato un’auto in retro contro la vetrina della gioielleria Torelli, in via Roma. La saracinesca del negozio è stata divelta e il vetro sfondato. I ladri però non hanno portato via nulla e hanno abbandonato l’utilitaria, una Ford Cmax risultata rubata a Bergamo, per la spaccata davanti al negozio: hanno sbagliato manovra e l’auto si è incastrata. Sono in corso le indagini dei carabinieri per cercare di individuare i colpevoli. Proprio pochi giorni fa, sabato, la gioielleria aveva inaugurato una nuova sede, a poca distanza da quella presa d’assalto stanotte. La vetrina ha subito una riparazione di emergenza e la macchina del proprietario del negozio è parcheggiata davanti.

5 – Violenze sulle donne, carabinieri all’opera 3 volte in 24 ore

Nelle ultime 24 ore i carabinieri della Compagnia di Treviglio, in comuni diversi della pianura bergamasca, hanno effettuato diversi interventi risolutivi per contrastare situazioni di violenza di genere nell’ambito domestico. Ben tre sono state le misure precautelari o cautelari eseguite dai militari a tutela di donne maltrattate e vittime di violenze fisiche e psicologiche. A Misano i carabinieri hanno allontanato d’urgenza da casa un rumeno 42enne dopo l’ennesima aggressione alla moglie. La donna, una sua connazionale più giovane di alcuni anni, era già seguita attivamente dal Centro Antiviolenza “Sirio” di Treviglio. Le violenze, a volte, avvenivano anche davanti ai 4 figli minori della coppia. Nell’ultima circostanza che ha determinato l’applicazione della misura precautelare d’urgenza a carico dell’uomo, un’aggressione fisica che ha provocato lesioni nella donna guaribili in 5 giorni, dopo che la stessa era stata minacciata con un coltello. A Bottanuco, esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare dell’allontanamento nei confronti di un egiziano 38enne. L’uomo, almeno dal 2017, maltrattava la moglie, una sua connazionale più giovane di alcuni anni. I reati contestati sono maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e lesioni personali aggravate. Lo straniero, regolare in Italia e integratosi perfettamente, nonostante avesse una relazione extraconiugale e frequentasse l’abitazione familiare in maniera alternata, perseverava nelle condotte violente e vessatorie nei confronti della consorte, costringendola anche a rapporti sessuali contro la sua volontà. A Boltiere, altro allontanamento da casa nei confronti di un 62enne italiano. L’uomo, da anni, perpetrava condotte violente e aggressive nei riguardi della moglie, dalla quale aveva avuto un figlio oramai ultratrentenne. Violenze fisiche, psicologiche e insulti. La donna, in più occasioni era dovuta ricorrere alle cure mediche, anche per fratture. Anni di soprusi e prevaricazioni, al punto tale che la vittima era andata nell’ultimo periodo a vivere a casa del figlio, oramai da tempo autonomo.

6 – Auto ribaltata a Trevigllio, chiusa la circonvallazione interna

Auto ribaltata in via del Partigiano a Treviglio, momenti di panico sulla circonvallazione: si tratta di una Fiat Idea guidata da una donna. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, sul posto i soccorritori e due ambulanze. Secondo le prime indiscrezioni la donna, 79enne, avrebbe urtato contro un’auto ferma in sosta e avrebbe sterzato violentemente, ribaltandosi. La macchina è alimentata a Gpl e il ribaltamento poteva causare un’esplosione. Per questo motivo la circonvallazione interna nel tratto compreso tra via Paglia e via Bellini è stata chiusa al traffico veicolare e pedonale. La donna, alla fine, è stata estratta dall’auto, non sembra essere in gravi condizioni.

7 – Nuova inchiesta a Bergamo sui fondi della Lega: «Indagato il tesoriere Centemero»

La procura di Bergamo sta conducendo un’indagine sui conti della Lega, relativa questa volta alla gestione recente di Matteo Salvini e del tesoriere Giulio Centemero. A rivelarlo il quotidiano La Stampa, secondo cui l’inchiesta sarebbe legata al finanziamento di 250mila euro versato dal costruttore Luca Parnasi all’associazione Più Voci, che è stata più volte accostata alla Lega. L’associazione ha sede proprio a Bergamo, in uno studio di commercialisti in via Angelo Mai. La Procura starebbe ora indagando sull’ipotesi di finanziamento illecito, con l’intento di ricostruire i flussi di denaro dell’associazione e di una serie di società che, scrive il quotidiano, servirebbero a schermare i finanziamenti privati ottenuti dalla Lega, mettendoli al riparo da eventuali sequestri relativi al procedimento per il recupero dei 49 milioni di euro spariti a suo tempo dai bilanci.

8 – Santa Lucia porta Cristina D’Avena a Le Due Torri

Cristina D’Avena non poteva scegliere giorno migliore per il suo nuovo instore a Le Due Torri: sarà infatti a Stezzano giovedì 13 dicembre, il giorno di Santa Lucia, il più amato dai bambini. A partire dalle 18.30 firmerà le copie di “Duets forever – Tutti cantano Cristina”, album uscito lo scorso 23 novembre, che ha conquistato il terzo posto della classifica Fimi; nel quale coinvolge 16 artisti della musica italiana contemporanea, chiamati a reinterpretare con lei le più famose sigle dei cartoni animati dando a ogni brano un qualcosa di nuovo, qualche piccolo accorgimento per adattarlo alla perfezione alle caratteristiche vocali e artistiche degli ospiti.

10 DICEMBRE

1 – Centro commerciale resta chiuso sia a Natale che a Santo Stefano

Degustazioni, firma copie, tornei e una notte bianca con ospiti speciali. Sarà un mese intenso quello di dicembre a Le Due Torri di Stezzano. Tante le iniziative organizzate per i clienti impegnati nello shopping natalizio, diverse le occasioni create per vivere il centro anche nel tempo libero. Essendo uno shopping center a misura di famiglia, la direzione ha pensato anche a quelle dei propri dipendenti. Il giorno di Natale e quello di Santo Stefano Le Due Torri così rimarrà chiuso, come gli scorsi anni. «Abbiamo scelto di fare la notte bianca e di tenere chiuso il 26 dicembre – spiega il direttore dello shopping center Roberto Speri -. Questa positiva soluzione viene incontro alle esigenze espresse dalle famiglie, dai dipendenti, dalle organizzazioni sindacali, al fine di garantire il giusto e corretto riposo a tutti i lavoratori. Logico che se si creassero nelle prossime settimane o nei prossimi anni delle situazioni differenti a livello concorrenziale, la questione potrebbe essere rivista».

2 – Morte di Astori, due medici indagati per omicidio colposo

La procura di Firenze ha emesso due avvisi di garanzia nell’ambito dell’inchiesta sulla morte del capitano della Fiorentina Davide Astori, nei riguardi di due medici che risultano indagati per il reato di omicidio colposo. Secondo quanto appreso, si tratterebbe di due professionisti che lavorano in strutture pubbliche incaricate di certificare l’idoneità sportiva, una con sede a Firenze e l’altra con sede a Cagliari.

3 – Leolandia cerca operatori per il parco divertimenti

Lavorare a contatto con la gente in un ambiente carico di magia? Sì, si può. Leolandia ha aperto proprio questa settimana le selezioni per svariati ruoli nel proprio organico. Tantissime le figure ricercate dal parco divertimenti di Capriate San Gervasio. Si cercano addetti al back office, alle biglietterie, al parcheggio e all’accoglienza, operatori di call center, giochi a premi e giostre, truccabimbi, manutentori, cuochi e addetti alla ristorazione e perfino persone che vogliano interpretare i tanti pupazzi che girano per il parco e che tanto piacciono ai bambini. Per tutte le indicazioni è possibile visitare il sito della struttura alla sezione lavora con noi.

4 – Mercato della Malpensata, 6 mila euro a chi «rottama» la licenza

Il mercato della Malpensata è attualmente composto da 232 banchi, a fronte di un numero ottimale di 189 posti previsto dal piano delle aree mercatali. Per ridurre il «sovraffollamento» commerciale l’amministrazione comunale di Bergamo ha deciso di erogare un contributo una tantum di 6 mila euro ai titolari di posteggi che decideranno di rinunciare all’attività e alla concessione di suolo. Per fare domanda bisogna essere in regola con il canone di occupazione di suolo pubblico degli ultimi 5 anni. La graduatoria, in caso di numero di domande superiore alla disponibilità dei fondi, sarà redatta tenendo conto della maggior anzianità di iscrizione al registro delle imprese. Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 21 dicembre. Anva Confesercenti è a disposizione per assistere gli interessati nella redazione e presentazione della domanda. Per info: Paolo Pirrone 035 4207249. email: p.pirrone@conf.bg.it.

5 – Trovato 67enne senza vita in un campo ad Albino, si indaga

Probabilmente è deceduto per malore, ma i carabinieri stanno indagando sull’accaduto. Ad Albino è stato trovato senza vita in un campo un uomo di 67 anni. Lo hanno trovato i militari stamattina alle 10 in via Perola. È stata chiamata un’auto medica.

6 – Cade intonaco all’entrata della scuola, vietato l’accesso principale

Cade intonaco dalla copertura del cancello della scuola media “Consonni” di Arcene. Il sindaco Giuseppe Foresti vieta l’accesso da via papa Giovanni, ora puntellato in attesa dei controlli e dei lavori di messa in sicurezza.

7 – Droga a Verdello recuperati 12 chilogrammi di hashish

Sabato sera i carabinieri della compagnia di Treviglio comandati dal maggiore Davide Papasodaro hanno messo in atto una nuova operazione anti droga a Verdello. I militari dell’Arma, in particolare, hanno arrestato in flagranza di reato a Verdello un marocchino 34enne, regolare in Italia, domiciliato a Osio Sotto, con alle spalle già altri precedenti specifici, mentre si trovava nell’area artigianale di Verdello a bordo di un’utilitaria. Lo straniero è stato fermato dai Carabinieri della Stazione di Verdello, supportati successivamente da una “gazzella” del 112 del Nucleo Radiomobile di Treviglio, mentre si stava disfacendo di alcune confezioni vuote di sostanze stupefacenti. Una volta immobilizzato e sottoposto a perquisizione sono stati rinvenuti oltre 100 panetti di hashish (molti dei quali raggruppati in aliquote da 5 o da 3) ed altri pezzi sempre di tale sostanza stupefacente per oltre 12 kg complessivamente di sostanza. Recuperati anche 5 grammi di cocaina. La droga era nascosta in ogni spazio dell’autovettura sottoposta a minuzioso controllo ed in parte anche smontata delle parti interne da parte dei Carabinieri: sotto i sedili, nel vano cruscotto, dentro le portiere, etc. Sequestrato così ovviamente anche il mezzo utilizzato per il trasporto dello stupefacente. Se piazzata sul mercato illegale, la droga rinvenuta e sequestrata dai Carabinieri avrebbe fruttato alla criminalità oltre 100mila euro.

8 – History Hunters “a caccia” nella Bassa, trovata la piastrina di un soldato romagnolo

Apparteneva a Decio Zanotti la piastrina ritrovata dal gruppo di ricercatori History Hunters, di Caravaggio, e ora potrà tornare ai legittimi proprietari. Una storia che riaffiora dalla terra – letteralmente – e ci riporta nella Seconda Guerra Mondiale. Zanotti tornò a casa con grande fatica dopo l’8 settembre 1943. Ora, a Rimini, vivono due dei suoi tre figli e la piastrina ritrovata nella Bassa potrà tornare nelle loro mani.