11 MAGGIO

1 – Una nuova gru spuntata a Zingonia. Si potrebbe trattare di una moschea

Una nuova mosche a Zingonia? La domanda sta rimbalzando tra abitanti e imprenditori di Ciserano, Verdellino e dintorni. A far scattare l’allarme la comparsa di una gru nella zona industriale di corso Europa. Il capannone è di proprietà dell’associazione islamica. Lo aveva acquistato anni fa in vista dell’abbattimento delle torri (moschea compresa) con l’obiettivo di spostarci la sede del centro culturale che ora si trova sotto le torri Athena. La psicosi moschea si è diffusa rapidamente e la foto della gru è girata via whatsapp su tutti i cellulari. Il sindaco Enea Bagini smentisce categoricamente le voci: «Si tratta semplicemente di lavori di manutenzione al tetto», assicura.

2 – Tamponamento a catena a Torre Boldone, sette persone coinvolte e lunghe code

Almeno quattro i veicoli coinvolti in un incidente oggi alle 16 lungo la strada provinciale 35, Torre Boldone. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 112 con un’ambulanza e un’auto medica. Coinvolte almeno sette persone, ma nessuno è rimasto feriti in maniera grave. L’incidente ha provocato lunghe code da Redona in direzione Torre Boldone.

3 – 458 chilometri a piedi o in parapendio: si passa sulla Presolana

Manca poco alla partenza della Ironfly Salewa 2018. Partirà il 12 maggio da Lecco e terminerà il 19 a Suello nell’atterraggio del Parapendio Club Scurbatt, organizzatore della manifestazione. Sarà un’avventura di speed hiking, escursionismo veloce collegato al volo in parapendio, sulle orme della celebre X-Alps, maratona biennale che lo scorso anno sì è dipanata lungo l’arco alpino per oltre 1000 km. A Lecco ci si è accontentati di 458 in linea d’aria, molti di più nella sostanza. Il percorso è contrassegnato da cinque turn point, detti anche boe, disseminati tra Lombardia e Piemonte che i piloti-atleti dovranno obbligatoriamente toccare prima di raggiungere il traguardo. Si passa anche al Passo della Presolana.

4 – Basta serate al Parco della Trucca. Estate, chiusura anticipata alle 21

La notizie ha del clamoroso, ma ieri, all’annuncio dell’assegnazione degli estivi per il 2018 – solo conferme di gestioni e luoghi – la notizia è passata un po’ in sordina. Ne dà conto però oggi L’Eco di Bergamo: l’estivo alla Trucca, sicuramente il parco più frequentato della città, chiuderà alle 21 e non a mezzanotte. E anche il parco. Motivo: un più gestibile rapporto col vicinato. Il gestore dell’estivo, 30eLodeCafè, è d’accordo. Anzi, la richiesta della chiusura anticipata arriverebbe proprio da lì, ma così la città perde un punto di riferimento importante per le serate della bella stagione.

5 – Camion ribaltato in A4, caselli chiusi da Seriate a Brescia

Sono chiusi dalle 8.30 di questa mattina i caselli in entrata di Grumello, Ponte Oglio, Palazzolo e Ospitaletto. «Sulla A4 Milano-Brescia tra Seriate e Castegnato verso Brescia, è stata disposta la chiusura del tratto, il traffico non è più bloccato e ci sono 7 km di coda tra Palazzolo e Castegnato, per il ribaltamento di un camion con perdita del carico costituito da mezzi d’opera, avvenuto al km 208 alle ore 8 e 20 – ha fatto sapere Società Autostrade attraverso una nota ufficiale – È stata istituita l’uscita obbligatoria a Seriate, per chi proviene da Milano ed è diretto a Brescia si consiglia di prendere la A58 e poi seguire la A35, con rientro in autostrada a Castegnato. Inoltre sono chiusi in entrata per tutte le direzioni i caselli di Grumello, Ponte Oglio, Palazzolo Rovato e Ospitaletto. Sul luogo dell’evento sono presenti . il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso».

6 – Folgorato mentre lavora a Urgnano, finisce in ospedale

Folgorato mentre lavora, finisce in ospedale. È successo stamattina nella zona industriale di Urgnano. Al momento si conoscono pochi dettagli. La chiamata al 112 è partita alle 8.50 da un impianto lavorativo di via dei Curti 1066. I soccorritori della Croce bianca di Ciserano si sono portati sul posto in codice giallo in seguito alla segnalazione di un operaio di 31 anni rimasto folgorato mentre stava lavorando. Sul posto anche i carabinieri e l’Ats Bergamo per fare chiarezza sull’accaduto e stabilire eventuali responsabilità. L’operaio è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

7 – Distributore sul Sentierone: opere d’arte al posto di snack e bevande

Dopo il successo riscosso nella passata edizione, ritorna il distributore di cultura, un’iniziativa promossa da Bergamo Festival Fare la Pace in partnership con Ivs Italia – azienda leader nel campo della ristorazione automatica con oltre 140.000 distributori gestiti in Italia – e in collaborazione con il Comune di Bergamo. Sul Sentierone, nel pieno centro cittadino, è collocato un particolare distributore automatico di cultura che, accanto alle pubblicazioni delle lezioni magistrali degli ospiti speciali che hanno partecipato a Bergamo Festival, erogherà serigrafie di artisti affermati, in edizione limitata e in formato tascabile. L’iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione di alcune tra le più note gallerie di Arte Contemporanea di Bergamo: Thomas Brambilla Contemporary Art, Galleria Marelia e Traffic Gallery. Ciascuna galleria ha chiesto a un proprio artista di realizzare una serigrafia in esclusiva sul tema affrontato quest’anno dal Festival, la Riconciliazione: Erik Saglia per Thomas Brambilla Contemporary Art, Marco Manzoni per Galleria Marelia e Karin Andersen per Traffic Gallery. E anche il distributore di cultura si veste di arte contemporanea, con un’opera appositamente realizzata da Enrico Sironi, in arte Hemo, tra i migliori artisti di Urban Art attualmente riconosciuti nel panorama nazionale.

8 – Caduto un pezzo di cornicione dalla Cappella Colleoni

Un pezzo di cornicione si è staccato ieri dalla facciata della Cappella Colleoni, in Città Alta. È caduto sulla scalinata di Santa Maria Maggiore, dove per fortuna non c’era nessuno. Una squadra di operai è intervenuta prontamente, mettendo in sicurezza la parte danneggiata. Due pinnacoli sono stati incappucciati, in attesa dei lavori di restauro.

10 MAGGIO

1 – L’autobus in centro non parte più. I passeggeri scendono e spingono

Se il pullman resta in panne in pieno centro, che si fa? Oggi, in viale Vittorio Emanuele, a Bergamo, è successo proprio questo, come ripreso da un passante e poi postato su Facebook: un gruppo di giovani passeggeri ha pensato bene di rendersi utile con una spintarella. L’autista è stato spiazzato dall’azione spontanea degli studenti che si sono messi in coda per spingere il mezzo. Un bello spettacolo.

2 – Litiga con la fidanzata e la investe, ferita una 31enne a Covo

Una 31enne è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita mentre si trovava via Trieste, a Covo. Sul posto sono giunti i soccorritori della Croce rossa di Romano in codice rosso, ma è stato richiesto anche l’intervento dell’eliambulanza da Bergamo. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire l’accaduto. Alcuni testimoni parlano di un litigio poco prima dell’incidente. La ragazza, di origine marocchina, stava discutendo animatamente con l’ex fidanzato suo connazionale. Lei voleva parlare, lui invece voleva andarsene così le ha chiuso la mano nella portiera ed è ripartito a gran velocità. La ragazza è stata trascinata a terra per diversi metri. Ferita alla mano e alla testa, è parsa subito grave tanto da chiedere l’intervento dell’eliambulanza, che ora la sta trasportando in ospedale in codice giallo. L’ex fidanzato, con precedenti penali e ai domiciliari per aver picchiato un’altra sua ex fidanzata, è fuggito a bordo di un’auto di media cilindrata.

3 – Trucca, S.Agostino, S.Michele e Parco Goisis: assegnati gli spazi estivi 2018

Gli spazi di somministrazione estiva 2018 saranno il Parco Sant’Agostino, lo spalto di San Michele, il Parco della Trucca e lo spazio verde antistante il parco Goisis a Monterosso. Sono state infatti aperte oggi le offerte pervenute nei giorni scorsi al Comune di Bergamo: conferma per Bergamo Alta, con la Comunità delle Botteghe del Centro Storico (con un’aggregazione di una quindicina di attività commerciali di Città Alta) ad aggiudicarsi entrambi gli spazi di somministrazione del Parco di Sant’Agostino e dello spalto di San Michele. Già lo scorso anno fu l’aggregazione dei commercianti di Bergamo Alta a gestire entrambe le aree: il programma 2018 ricalca quello dell’anno scorso, con musica dal vivo ed eventi aggregativi lungo tutto l’arco dell’estate. Il Tassino Eventi si aggiudica invece lo spazio antistante il parco Goisis di Monterosso con un programma fatto di musica dal vivo e legato a una particolare offerta enogastronomica, fatta anche di show cooking e degustazioni. Tre i tratti più rilevanti anche l’offerta al Comune di Bergamo di risistemare a proprie spese l’area cani della zona. Assegnato anche lo spazio del parco della Trucca, tradizionale punto di ristoro estivo all’interno di una delle aree verdi della città: sarà ancora una volta il 30eLodeCafè, che ha sede in via dei Caniana, a gestire lo spazio del parco. La chiusura dello spazio sarà contestuale al parco, ovvero alle ore 21, come da proposta del gestore: questo garantisce quest’anno un più gestibile rapporto con il vicinato.

4 – 19enne arrestato nell’area intorno l’Urban Center

Nuovo arresto per spaccio ieri pomeriggio in città, grazie all’impegno degli agenti di Polizia Locale del Comune di Bergamo: nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 15 durante un’operazione in borghese, gli agenti del Nucleo di Sicurezza Urbana del Comando di via Coghetti hanno fermato, B.A., 19enne irregolare sul territorio e senza fissa dimora, mentre spacciava droghe leggere a un ragazzo della provincia di Bergamo di 21 anni nella zona circostante l’Urban Center. Addosso al giovane sono stati trovati 90 grammi di sostanze, 60 euro in contanti e un telefono cellulare, tutto messo immediatamente sotto sequestro. Il 19enne è stato sottoposto a direttissima nella mattinata di oggi: è il 23mo arresto da parte della Polizia Locale in questo 2018, nel quale il Comando del Comune di Bergamo ha intensificato ulteriormente l’impegno contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree più delicate della città.

5 – Elicotteri a Zingonia, nuovo blitz dei carabinieri nelle torri (all’alba)

Clandestini, abusivi, droga e armi. Hanno trovato di tutti i carabinieri della Compagnia di Treviglio che questa mattina, guidati direttamente sul posto dal capitano Davide Papasodaro, hanno eseguito diverse perquisizioni antidroga a Zingonia. I militari dell’Arma, una trentina in tutto, insieme a due unità cinofile antidroga di Orio al Serio ed al Nucleo Elicotteri sempre di Orio, hanno effettuato una decina di perquisizioni domiciliari, alcune delegate dalla Magistratura di Bergamo in relazione ad autonomi procedimenti penali, altre ancora invece d’iniziativa degli investigatori dell’Arma. È stato necessario in alcuni casi procedere anche all’abbattimento di porte e finestre con l’aiuto di due squadre dei Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Bergamo. Diverse decine i grammi di hashish e cocaina rinvenuti e sequestrati dai carabinieri della Bassa Bergamasca, una dozzina complessivamente i clandestini rintracciati (10 uomini e 2 donne), tutti di etnia magrebina, recuperate inoltre diverse armi improprie (machete, spade artigianali, ecc.). Quasi tutti gli appartamenti perquisiti ed ispezionati dai militari erano occupati illecitamente dagli extracomunitari individuati ed identificati.

6 – Da oggi è accesa la telecamera d’accesso a Largo Belotti

È stata attivata oggi, come preannunciato, la telecamera in Largo Belotti a sorveglianza degli ingressi nella zona a traffico limitato del centro. L’accensione della telecamera era stata annunciata circa un mese e mezzo fa, e nel corso delle passate settimane gli agenti della Polizia Locale hanno distribuito volantini informando i cittadini. Anche un display luminoso, collocato proprio in prossimità della Ztl, informa gli automobilisti circa l’attivazione dell’occhio elettronico. La telecamera, che va a sorvegliare gli accessi alla Ztl centrale vigente da anni, andrà anche a proteggere il cantiere di restauro del teatro Donizetti. La data di attivazione, inizialmente programmata per il 2 maggio, è stata prorogata di una settimana per consentire lo svolgimento della Fiera dei Librai.

7 – La ristorazione tira l’occupazione: più 65% di assunzioni

Di camerieri c’è gran fame, così come di infermieri e corrieri espresso. Altro che alta tecnologia: sono queste le professioni che tirano di più nella Bergamasca. In soli 12 mesi infatti sono quasi raddoppiate le assunzioni di cuochi, inservienti, camerieri e addetti alle sale: 9.832 nel 2016, 16.213 l’anno scorso, con un balzo del 65% anno su anno. È quanto emerge dal Rapporto su lavoro e occupazione in Bergamasca di Camera di commercio e Provincia.

8 – Per anni minaccia e percuote la madre per estorcerle i soldi per comprarsi la droga

Ieri sera i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Treviglio hanno arrestato in flagranza di reato un 25enne italiano, di origini siciliane, ma di fatto domiciliato a Verdellino con la madre. Il giovane, senza una fissa occupazione e con problemi di tossicodipendenza, da anni maltrattava il proprio genitore, il più delle volte per richieste di soldi legate alla necessità di comprare la droga. Ieri nel tardo pomeriggio l’ennesimo litigio, questa volta anche alla presenza del padre, da anni separato e quindi solo saltuariamente presente in casa a Verdellino. Il giovane avrebbe ancora una volta aggredito verbalmente ed anche fisicamente la madre 45enne, sino all’intervento di una gazzella dei carabinieri allertata tramite 112. Una volta giunti sul posto i militari, anche nei loro riguardi il giovane si è scagliato con violenza, sino al relativo ammanettamento e quindi l’arresto. Sono stati contestati al 25enne i maltrattamenti aggravati e la resistenza a Pubblico Ufficiale. Contestata in particolare l’aggravante della «violenza assistita», avendo infatti il giovane agito anche in presenza della sorellina di soli 4 anni.

9 – In arrivo i contributi per il recupero del centro storico

Rifinanziato anche per quest’anno il fondo per il recupero e la riqualificazione degli edifici del centro storico. Continuano nel segno dell’attenzione al decoro le azioni dell’Amministrazione comunale per rilanciare la zona storica di Seriate. Nel 2018 saranno erogati, come per il passato, contributi a fondo perduto per interventi di rifacimento delle facciate degli edifici, fino al 25% della spesa fino a un massimo di 4 mila euro a intervento; installazione di parabole satellitari sulle coperture fino al 25% della spesa per un massimo di ottocento euro a intervento. I fondi saranno stanziati a chi realizzerà i lavori tra il primo gennaio e il 30 novembre 2018. Inoltre, per gli interventi di ristrutturazione edilizia sono disposti i rimborsi sulla tassa di occupazione suolo pubblico, mentre sul costo di costruzione si rimborsa il 60% dell’importo, a cui si aggiunge un ulteriore 40% per gli interventi di riqualificazione della facciata degli edifici prospicienti la pubblica via. Sugli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria il rimborso ammonta all’80% dell’importo, da erogare a chi ha inoltrato domanda di contributo in sede di presentazione del titolo abilitativo. Proseguono dunque gli incentivi alla sistemazione e alla riqualificazione degli edifici, in passato usufruiti da diverse persone: grazie ai contributi e ai rimborsi, negli ultimi anni, sono state riqualificate alcune facciate, determinando un abbellimento e una riqualificazione complessiva dell’area. Per questo motivo il fondo viene rifinanziato annualmente con l’obiettivo di proseguire l’attività di riqualificazione del centro storico. A tal fine sono state utili anche le lettere di sollecito inviate lo scorso anno a 29 proprietari, residenti in una decina di immobili che versano in condizioni di abbandono esteriore. In 24 hanno risposto positivamente, presentando allo Sportello Unico dell’Edilizia le pratiche per dare corso ai lavori in 4 stabili siti in piazza Bolognini, via Dante, via Italia e via dei Tasca.

9 MAGGIO

1 – «Alcol e razza bianca» sul libretto. L’autogol del Comune di Treviglio

«Alcune razze sono costituzionalmente meno tolleranti all’alcol della razza bianca». È bufera sui libretti di educazione stradale che avrebbero dovuto essere distribuiti agli studenti delle scuole secondarie di primo grado, pubbliche e paritarie, di Treviglio. All’interno si fa infatti riferimento a una frase che lega la tolleranza dell’alcol alla razza. Una frase che ha spinto l’Amministrazione comunale a richiedere la ristampa con lo stralcio della parte «incriminata». La pubblicazione è stata presentata stamattina in sala consigliare, alla presenze del sindaco Juri Imeri, della sua vice Pinuccia Prandina, del comandante della Polizia locale Antonio Nocera, dei referenti dell’azienda che ha realizzato i fascicoli, Francesco Bertan e Alessandro Frizzi, e dei dirigenti delle scuole medie cittadine. All’interno si parla di come comportarsi in strada, ma non solo. Ci sono anche delle sezioni sul bullismo e sul consumo di alcol. E proprio su quest’ultimo c’è stato l’autogol. Una frase infelice, probabilmente “scappata” in fase di correzione delle bozza prima della pubblicazione, che è stata notata proprio al termine della conferenza stampa. Da qui la decisione di mandare al macero le 2 mila copie già stampate e pronte per essere distribuite agli studenti. «Sono desolata per quanto accaduto – ha commentato a caldo un’imbarazzata Pinuccia Prandina – Prendo le distanze da quella frase, ma sono sicura che si tratta di un errore fatto in buona fede. Anche perché chi ha redatto i libretti sono dei professionisti che hanno distribuito la stessa pubblicazione nelle scuole di Bergamo e Clusone. Purtroppo non ho avuto modo di leggerli integralmente prima che venissero stampati, altrimenti avrei fatto cancellare quella frase sull’alcol. L’azienda mi ha comunque assicurato che entro pochi giorni farà la ristampa corretta».

2 – Trovato morto a Lurano un 54enne, estremo gesto in auto

Un uomo è stato trovato morto a Lurano, in via padre Costantino. Ancora pochissime le notizie che sono trapelate. Sul posto è arrivata un’automedica da Bergamo. Secondo le prime informazioni trapelate si tratta di un gesto estremo. L’uomo si sarebbe tolto la vita con un coltello. Sull’auto sono stati trovati anche alcuni farmaci. A ritrovarlo una donna, residente in zona, che ha subito avvertito un volontario che a sua volta ha lanciato l’allarme alle forze dell’ordine. A quanto pare si tratta di una persona residente in zona, di 54 anni.

3 – Studente spacciatore arrestato al Cantoni

Continua l’attività di prevenzione della Polizia di Stato per frenare il consumo e lo spaccio di stupefacenti negli istituti scolastici. In particolare negli ultimi giorni personale in borghese del Commissariato di Treviglio ha ripreso ad effettuare monitoraggio all’ingresso ed all’uscita degli studenti dagli istituti scolastici. Nel pomeriggio di ieri gli agenti hanno notato all’ingresso dell’Istituto Agrario Gaetano Cantoni di Trevuglio un giovane studente, già notato nei giorni precedenti, contattare ripetutamente degli altri studenti. Con l’ausilio della Volante il ragazzo è stato fermato e sottoposto a perquisizione personale. Negli slip aveva una busta con all’interno 33 dosi di hashish confezionate una per una con cellophane. La perquisizione è stata estesa alla sua abitazione dove è stato trovato anche un panetto quasi intero. Accompagnato in ufficio il ragazzo è stato fotosegnalato e dopo le incombenze di rito dichiarato in arresto. Essendo minorenne è stato portato in una apposita struttura per minorenni di Brescia previa comunicazione alla Procura dei Minori, ai genitori e all’avvocato difensore.

4 – È la Panda la più rubata da noi. Ma i furti d’auto sono in calo

A Bergamo i furti d’auto sono in calo del 21% nel 2017. Sono 2,4 le vetture in media al giorno. Flessione anche per la sottrazione di motocicli: 189 casi dai 230 che erano. Presi di mira invece i cinquantini: più 20 per cento di furti. Quanto ai modelli d’auto più desiderati (almeno dai malviventi) spiccano le vetture del gruppo Fiat, le più diffuse ed evidentemente le più facili da piazzare (e da rubare). Il modello più sottratto? La Panda.

5 – In prova ai servizi sociali, ruba auto e torna in carcere

Ruba auto mentre è in prova ai servizi sociali. Per questo, oltre che per aver frequentato i soliti amici pregiudicati, un 40enne italiano di Calcio è tornato in carcere.

Revocate le misure alternative. È stata la Magistratura di Verona a decidere la revoca dell’affidamento in prova, con la quale l’uomo stava scontando una pena definitiva arrivata nel 2015 per reati tributari e fiscali. Al 40enne italiano è stato contestato, come appunto accertato dai carabinieri della stazione di Calcio, il fatto di essersi accompagnato a pregiudicati mentre stava beneficiando della misura alternativa, ma anche di essere sospettato di aver preso parte ad un furto di autovettura.

6 – Malore fatale in azienda a Madone, muore 51enne

Malore fatale in azienda, muore 51enne. È successo questa mattina all’alba. Il 51enne stava lavorando all’interno di un’azienda di via Enrico Mattei a Madone. Improvvisamente si è sentito male e si è accasciato a terra. Immediata la chiamata al 112. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce rossa di Bonate e un’automedica da Bergamo in codice rosso, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Inutili i tentativi di rianimarlo. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Treviglio a cui spetta il compito di far luce sull’accaduto. Sarà il medico legale, invece, a stabilire con certezza la causa della morte del 51enne.

7 – Cremazioni raddoppiate a Bergamo: seimila nel 2017

Da un’intervista a Giacomo Angeloni oggi su Bergamonews, assessori dei Servizi Cimiteriali del Comune di Bergamo, emerge un’informazione decisamente interessante riguardo l’andamento delle cremazioni. Si è passati da 2.839 cremazioni nel 2015, a 2.984 nel 2016 fino a 5.871 nell’ultimo anno. A Bergamo ci sono in totale 4 forni: il primo è del 1990, e quell’anno eseguì 130 cremazioni.

8 – 36 aziende bergamasche pronte per la quotazione in borsa

Sono 36 le aziende di Bergamo e provincia che potrebbero sbarcare oggi sull’Aim, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese che vogliono investire nella loro crescita. A «certificarlo» uno studio condotto da Arpe Group, la boutique specializzata in consulenza strategica aziendale per le Pmi fondata nel 2012 dal banchiere d’affari Fabio Arpe.

8 MAGGIO

1 – La 12esima Camminata Nerazzurra con maglia firmata da Raimondi

L’obiettivo è raggiungere le quindicimila presenze a questa dodicesima edizione della Camminata Nerazzurra, presentata questa mattina, 8 maggio, all’Expo Stone City di Bolgare. In programma il prossimo 3 giugno, la manifestazione sarà la giusta occasione per tifosi e appassionati sostenitori dell’Atalanta per festeggiare l’ottima stagione di cui si è resa protagonista la squadra bergamasca. Cristian Raimondi ha accettato di firmare la maglia ufficiale della manifestazione.

2 – Da due mesi senza stipendio, presidio di 15 lavoratori a Treviolo

Presidio alcantiere di Treviolo dei 15 lavoratori dell’impresa Edil Riga. I lavoratori non vengono pagati da due mesi e la committenza, Parco Costruzioni Srl di Bergamo, da ieri mattina ha chiuso i cancelli e non permette ai lavoratori di entrare. «Edil Riga – dice Danilo Mazzola, segretario generale Filca Cisl di Bergamo – ha preso in subappalto da Mo Costruzioni i lavori per un cantiere da 4 milioni di euro. La chiusura del cantiere da parte della committenza è inspiegabile, e inizialmente motivata da problemi di sicurezza non confermati dall’Ats di Bergamo. I lavoratori vogliono percepire lo stipendio e comprendere le motivazioni della serrata».

3 – Pronto soccorso di Treviglio, al via i lavori per l’ampliamento

Inizieranno a breve i lavori per l’ampliamento del pronto soccorso di Treviglio. Presentato oggi il progetto che prevede lo spostamento del centro prelievi al piano superiore, insieme agli altri laboratori e la realizzazione di nuove sale d’attesa per i pazienti. Il cantiere aprirà tra poco e avrà durata di un anno. Il primo passo è già stato fatto: è stato inaugurato proprio oggi il nuovo laboratorio d’analisi all’insegna dell’alta tecnologia. Il laboratorio è completamente automatizzato ed è stato realizzato interamente con fondi di bilancio dell’ospedale, senza la richiesta di contributi.

4 – «Ha chiesto degli anticipi ai clienti ma poi l’avvocato non ha lavorato»

Una condanna pesante, di quattro anni, quella che rischia l’avvocato Diego Pezzotta, 47 anni, di Ranica, facente riferimento al foro di Bergamo. Per il momento l’Ordine ha deciso di sospenderlo. Secondo l’accusa sostenuta dal pubblico ministero Lucia Trigilio si sarebbe fatto consegnare da alcuni clienti anticipi in denaro per portare avanti le cause. Cause civili soprattutto. Peccato che poi, secondo quando sostenuto dal pm, non si sia dato minimamente da fare per risolverle, quelle cause, arrivando addirittura a mostrare atti giudiziari falsi come prova di attività mai svolte.

5 – Orio, sciopero dei controllori: Ryanair cancella 35 voli

Lo sciopero nazionale dei controllori di volo ha coinvolto anche l’aeroporto di Orio al Serio: 35 i voli cancellati da Ryanair da e per Bergamo, mentre le altre compagnie viaggiano regolarmente sullo scalo bergamasco. La compagnia irlandese, comunque, si era portata avanti nella riprogrammazione delle partenze dei passeggeri, limitando i disagi.

6 – Prof a tempo pieno, liberi professionisti fuori: Finanza in università

Lavorano a tempo pieno nelle università e fuori non dovrebbero esercitare attività da liberi professionisti. Invece lo fanno. Coinvolta anche l’Università degli Studi di Bergamo nell’inchiesta della Guardia di Finanza sui professori che, pur avendo optato per il regime full time, con divieto di svolgere altri incarichi se non con autorizzazione del Rettore, si dedicherebbero ad altre attività remunerative. Sarebbero almeno 10 i professori della Facoltà di Ingegneria attenzionati dalle Fiamme Gialle.

7 – Fa caldo, ma il cartello segna meno 39 gradi

I cartelli impazziti fanno sempre sorridere, soprattutto quando sbagliano temperatura di circa 60 gradi. È quello che è accaduto stamattina all’ingresso della città dal lato ovest, ovvero sulla Briantea. Il cartello luminoso portava una chiara scritta: meno 39 gradi. Essere nel traffico e pensare alla Siberia, con tutto ciò che l’immagine comporta, non è cosa da tutti i giorni.

8 – Maxi esercitazione di Treviglio, attivo il tavolo operativo

È iniziata questa mattina la maxi esercitazione «Scheele Treviglio 2018» per testare le procedure d’emergenza previste dal piano provinciale per il rischio industriale. L’iniziativa è stata organizzata dalla Prefettura di Bergamo con la collaborazione del Comune e prevede la simulazione di un incidente alla Corden Pharma (ex Farchemia). Nella sede della Protezione civile c’è fermento: attivati Coc (Centro operativo comunale) e Com (Centro operativo misto). Al tavolo il sindaco Juri Imeri con il consigliere delegato alla Protezione civile Marco Ghiggini insieme ad Ats, Arpa, Centro antiveleni, Croce rossa e Forze dell’ordine (carabinieri con la presenza del capitano Davide Papasodaro. Guardia di Finanza, Vigili del fuoco, Polizia stradale) Si lavora e si discute per organizzare la simulazione di rischio chimico. L’esercitazione ha coinvolto anche alcune scuole del territorio che sarebbe interessato in caso di incidente alla Corden Pharma. Procedure attivate a Treviglio per la Mozzi, Bicetti e Piazzoni (Castel Cerreto), ma anche alle primarie di Arcene, Pontirolo e Castel Rozzone. In via Bergamo, proprio in prossimità dell’azienda chimica, le Forze dell’ordine hanno organizzato diversi posti di blocco per simulare la gestione del traffico in caso di incidente all’ex Farchemia.

7 MAGGIO

1 – Bandiere a mezz’asta a Bergamo per la scomparsa di Ermanno Olmi

Il Comune di Bergamo, dalle prime ore di domattina, esporrà a mezz’asta le bandiere sugli edifici comunali, in segno di lutto per la scomparsa di Ermanno Olmi, il grande regista nato a Bergamo 87 anni fa: così ha deciso, poco fa, la Giunta dell’Amministrazione cittadina. Questa mattina, il sindaco Giorgio Gori ha inoltre voluto rivolgere, via twitter, «un ultimo affettuoso saluto a Ermanno Olmi, figlio illustre di Bergamo, che di questa terra ha splendidamente raccontato le radici contadine, i valori, la fatica e la dignità».

2 – Danneggiata statua di papa Giovanni XXIII nel Giardino della Pace

Intorno alle 19 di sabato scorso la statua di papa Giovanni XXIII posizionata nel Giardino della Pace di Sotto il Monte ha subito un danneggiamento. La parte inferiore del monumento è stata annerita da fiamme che si sarebbero sviluppate proprio nel buio della notte. Inizialmente si pensava ad un atto vandalico, ipotesi che però è stata presto scartata. A rovinarla sarebbero state invece le fiamme delle candele situate accanto ad essa.

3 – Perseguita ex moglie e parenti inviando delle pizze a domicilio

Telefonate reiterate e regali non graditi, tra cui un ingente quantitativo di pizze, alla ex moglie e ai familiari di lei, nella Bergamasca e in Calabria. Ma non solo. I carabinieri di Calusco d’Adda hanno arrestato un uomo per atteggiamenti persecutori. Un atteggiamento fastidioso che si è rivelato essere una vera e propria angheria, perché la ex di lui non voleva più saperne. E non è la prima volta. L’uomo, un 46enne, era già agli arresti domiciliari analoghi comportamenti sempre nei confronti della stessa donna, è stato arrestato nella serata di ieri.

4 – Furti seriali in piscina a Osio Sotto, due ragazzi denunciati

Furti seriali in piscina a Osio Sotto, una svolta nelle indagini ha portato alla denuncia di due ragazzi, un 19enne italiano e un 16enne senegalese, entrambi incensurati e residenti a Ciserano. A fine aprile, all’interno degli spogliatoi maschili della piscina, in via delle Industrie, si erano verificati alcuni furti ai danni di utenti della struttura. In particolare, in un caso era stato forzato un armadietto da cui era stato sottratto poi un telefono cellulare. In un altro caso, invece, era stato rubato un paio di scarpe. Convocati in caserma, i due hanno ammesso le relative responsabilità dopo le contestazione avanzate dai carabinieri, restituendo tra l’altro anche la refurtiva.

5 – Qualità dei men scolastici, Bergamo perde due posizioni

Rimane nella top ten a livello nazionale (su 51 province censite) ma perde due posizioni, Bergamo. Parliamo di ristorazione scolastica. Siamo ottavi e non più sesti e ci distinguiamo positivamente per la bassa quantità di carne rossa. Si tratta della terza edizione della ricerca condotta da Foodinsider, stilata secondo il parere di genitori e commissioni mensa. Cremona è al primo posto, con Trento e Fano che completano il podio.

6 – Essere animali, doppio blitz in allevamenti di maiali

Ieri pomeriggio una trentina di attivisti dell’associazione Essere Animali hanno realizzato un blitz davanti a due allevamenti intensivi di maiali nella bassa bergamasca. «Un’azione per ricordare i maiali che proprio adesso sono chiusi dentro enormi capannoni come questi. Ben 12 milioni ogni anno finiscono al macello dopo una breve vita di privazioni e prigionia. Dietro a ogni numero c’è la storia e la vita di un essere vivente». Un modo per manifestare contro gli allevamenti intensivi. La Lombardia è la Regione con il più alto numero di allevamenti. Circa la metà del patrimonio suinicolo nazionale è allevato nella nostra regione, con oltre 4milioni di maiali in 8.643 allevamenti.

7 – Da Bergamo ad Alessandria d’Egitto, il nuovo volo Air Arabia

«Bergamo è la porta di ingresso di Air Arabia Egypt in Italia e in Europa». Con queste parole Adel Al Ali, group chief executive officer di Air Arabia, ha salutato il volo inaugurale di Air Arabia Egypt, atterrato allo scalo di Orio al Serio. La compagnia del gruppo Air Arabia, di casa negli Emirati Arabi Uniti, collegherà lo scalo lombardo ad Alessandria d’Egitto con due voli settimanali, in partenza il venerdì e la domenica, operati con A320. «La rotta su Alessandria – ha aggiunto Adel Al Ali – seguirà lo sviluppo con cui otto anni fa abbiamo lanciato il volo da Bergamo verso Casablanca con Air Arabia Maroc. Non è un caso che abbiamo scelto Bergamo per questo debutto: si tratta di uno scalo fondamentale per la crescita del nostro network in Europa e per lo sviluppo del nostro business».