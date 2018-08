7 AGOSTO

1 – Arrivano i rinforzi in Motorizzazione

Da Roma arrivano i rinforzi per la Motorizzazione di Bergamo: oltre a quelli già presenti provenienti da Sondrio, in arrivo 6 nuovi ingegneri, tra quelli assunti nei prossimi mesi. Questo perché il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Toninelli ha risposto all’interrogazione presentata dai deputati leghisti Ribolla, Belotti, Frassini e Invernizzi.

2 – Spacciatore 26enne arrestato con mezzo chilo di hashish

Nel pomeriggio di lunedì 6 i carabinieri di Treviglio hanno arrestato, in flagranza di reato, un 26enne gambiano residente a Milano. Il ragazzo è stato fermato, privo di documenti, in via Fermi a Osio Sotto (Zingonia), in possesso di mezzo chilo di hashish (cinque panetti da 100 grammi l’uno), mentre si allontanava da Piazza Affari. Dopo l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nell’udienza di martedì al Tribunale di Bergamo il giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di dimora.

3 – Furti di identità: 272 casi a Bergamo

Un’inchiesta dell’Eco di Bergamo ha messo in luce il problema dei furti di identità e di carte di credito soprattutto via web. I casi lombardi per il 2017 sono 2818, 272 quelli bergamaschi. La Lombardia è terza in Italia – dopo Sicilia e Campania – per questo problema, e la Bergamasca è quarta in Lombardia, dopo Milano, Brescia e Monza e Brianza (Sondrio ultima, con soli 16 casi). Sono in aumento le vittime nella fascia d’età 18-30 anni. Colpiti soprattutto da frodi gli acquisti di elettrodomestici, auto-moto, viaggi e divertimento. Come difendersi? Proteggendo i propri dati con tutte le accortezze del caso, per esempio dotandosi di alert via sms collegato alla carta di credito.

4 – Ex chiesa di Sant’Agata: fissato il via per il restauro

Inizieranno il 1 ottobre i lavori di restauro e manutenzione straordinaria dell’ex chiesa di Sant’Agata in Città Alta, assegnata per il prossimo mezzo secolo alla Cooperativa Città Alta. Se ne occuperà la ditta Cividini Ingeco (scelta tra 128), mentre Tesi e Cocciopesto Restauri cureranno impianti e restauro. I lavori richiederanno un investimento di 4 milioni, si concluderanno nella primavera del 2020 e offriranno alla città uno spazio culturale e il Circolino ampliato.

5 – I dossi pedonali di Barzana

Fa notare Bergamonews che a Barzana la situazione dossi è un tantino scappata di mano. Nel paesino di duemila abitanti, non ci si è limitati a piazzarli sulle strade, ma anche sui marciapiedi, riservati ai pedoni in via Verdi, direzione Brembate Sopra. Sono i classici di colore nero in gomma bugnata antiscivolo con inserti in laminato giallo. Motivo? Dice il sindaco Teodoro Merati: «Per avvertire i passanti e rallentare pedoni e bambini che percorrono il marciapiede in bicicletta». Però, bisogna anche dire che quel tratto è stato teatro di incidenti negli anni passati. Non verranno messi dossi pedonali altrove.

6 – Investito 29enne a Calolzio: gesto volontario?

Lunedì attorno alle 18.30, in via Nullo a Calolziocorte, un ragazzo di 29 anni è stato investito da un’auto che transitava nella strada a senso unico, all’altezza della strettoia. Oltre all’ambulanza e all’auto medica sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno delimitato la zona. Il ragazzo è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso del Manzoni, in codice rosso, per il politrauma e il profondo taglio alla gamba subiti. Ma le motivazioni e le dinamiche – compreso un sospetto di gesto volontario da parte di chi era alla guida dell’auto – sono ancora tutte da chiarire.

7 – 44 multe ai turisti in Valvertova per sosta selvaggia

Domenica scorsa, la Valvertova, sempre più amata per gite e turismo estivo, è stata invasa da auto parcheggiate in zona vietata, che hanno creato intralcio alla circolazione dei mezzi autorizzati e di emergenza. E questo nonostante i maxi cartelli di divieto all’inizio di via 4 Novembre, in anticipo rispetto a via 5 Martiri, il cui accesso è consentito solo agli autorizzati dal Comune, e nonostante il servizio di bus navetta istituito dal Comune. Così, alle 16 di domenica sono state comminate 44 multe per sosta vietata e altre 18 lungo la provinciale 671.

6 AGOSTO

1 – Maxi offerta Ryanair da Orio: si vola a 9 euro in tutta Europa

C’è tempo fino alla mezzanotte di oggi, lunedì 6 agosto 2018, per prenotare voli scontatissimi sul sito Ryanair. È l’offerta Meraviglie d’Inverno e riguarda, per l’appunto, i viaggi della stagione fredda 2018-2019, dal 1 ottobre 2018 al 31 gennaio 2019. Si parla di cifre piccolissime: da Milano Orio al Serio si vola a 9.05 euro sull’Italia e a 9.98 (o 9.99) euro su una moltitudine di mete europee: Cracovia, Amburgo, Berlino, Bristol, Bruxelles, Budapest, Atene, Londra, Copenaghen, Parigi, Barcellona. Leggermente più cari (19.99 euro) i voli su Ibiza, Malaga, Cefalonia, Alicante; mentre si sale a 21.99 euro per Fez e Siviglia e si arriva sino ai 57.11 della tratta Milano Bergamo-Cork (Irlanda).

2 – Incidente a Calusco: feriti due giovani

Un 16enne e un 19enne sono rimasti feriti in un incidente auto-moto a Calusco d’Adda. Lungo la provinciale 166, lo scontro è avvenuto nel tardo pomeriggio e le dinamiche sono ancora da chiarire. Sul posto due ambulanze e un’automedica, che hanno trasportato i due ragazzi al Papa Giovanni di Bergamo, dove sono ricoverati in prognosi riservata.

3 – L’ampliamento del Commissariato di Treviglio

Scrive Bergamonews che, stando alle dichiarazioni della senatrice Simona Pergreffi e dei deputati Cristian Invernizzi e Daniele Belotti, che si sono attivati sulla questione, «in nemmeno due settimane è stata sbloccata una situazione di impasse che andava avanti da nove anni. Risale, infatti, al 2009 la disponibilità offerta alla Prefettura dal Comune di Treviglio dei locali dell’ex farmacia, ma da allora non se ne era fatto mai niente nonostante l’evidente necessità di ampliamento del commissariato, in particolare per l’ufficio passaporti». Nei prossimi giorni il sindaco Juri Imeri e il prefetto Elisabetta Margiacchi firmeranno un contratto di comodato gratuito per l’ex farmacia e regolarizzeranno il contratto di affitto per il commissariato, ormai scaduto.

4 – Brucia magazzino a Cenate Sopra

A Cenate Sopra, attorno alle cinque di questa mattina, è bruciato un magazzino dell’azienda edile Cantamesse Srl, in via Provinciale 1. Fiamme e fumo alti, visibili a distanza, hanno richiesto un intervento dei vigili del fuoco (di Bergamo, Gazzaniga e Romano di Lombardia) che si è prolungato per svariate ore (fino alle 10). Non ancora note le cause dell’incendio, che ha provocato danni ingenti – ancora da quantificare –, la distruzione di molto materiale dell’impresa, oltre a undici mezzi che si trovavano nel capannone, dichiarato in parte inagibile.

5 – Spaccata all’Italmarket di Sarnico: arrestato 23enne pregiudicato

Nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 agosto, C.S.B., un 23enne bresciano, italiano e pluripregiudicato, è stato arrestato in flagranza di reato per furto aggravato. Stava effettuando una spaccata al bar tabacchi Italbar, all’interno del Centro commerciale Italmark di via Predore, a Sarnico. Dopo aver infranto la vetrata con un complice, stava sottraendo sigarette, gratta e vinci e contanti. I due hanno cercato la fuga all’arrivo dei carabinieri ma C.S.B. è stato fermato in un parcheggio pubblico poco lontano e sarò processato per direttissima lunedì. Ancora in corso la ricerca del complice.

6 – Google Street Car per le vie di Bergamo

Fa notare L’Eco di Bergamo che la Google Street Car «nella mattinata di lunedì 6 agosto l’auto di Google Street View è comparsa fuori dal Comune di Bergamo: nuove immagini per il motore di ricerca che ci osserva dai suoi obiettivi e ci mette in Rete». Proprio sul sito di Google, infatti, si legge che le auto raccolgono le loro immagini destinate alle aggiornatissime mappe nel territorio di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza, Pavia, Sondrio, Varese, Presolana tra aprile e settembre 2018.

7 – La brembatese Giorgia Villa e le sue cinque medaglie europee

Non si è fermata la giovane (15 anni) campionessa di Brembate, che, dopo le due medaglie d’oro di sabato, una di squadra e una individuale all round, ha continuato a incantare anche domenica 5 agosto. L’atleta della Brixia gym ha conquistato agli Europei junior di Glasgow l’oro anche sulla trave, un argento nel volteggio e uno nel corpo libero, distanziata pochissimo dalle vincitrici dell’oro.