6 OTTOBRE

1 – Prof accoltellato, si indaga sui litigi con i lavoratori stranieri in cascina

Cosimo Errico è stato ucciso con un coltello, non un’accetta. Ben dieci colpi, il primo alle spalle, alla Cascina dei Fiori nei boschi di Entratico, la sera di mercoledì 3 ottobre. Il professore 58enne del Natta, molto apprezzato a scuola, è stato descritto come prepotente e autoritario dai lavoratori stranieri che gli davano una mano nella cascina-fattoria. I carabinieri hanno interrogato 25 persone: sono affiorati protratti litigi con gli immigrati, offesi e pagati spesso in nero. Il movente potrebbe essere una questione economica.

2 – Scarcerati gli ex sindaci di Foppo e Valleve (ma via dalla provincia)

Scarcerati ma con una condizione: il divieto di dimora in provincia di Bergamo. Da ieri gli ex sindaci di Foppolo e Valleve Giuseppe Berera e Santo Cattaneo hanno lasciato il carcere. L’imprenditore bresciano Sergio Lima ha lasciato gli arresti domiciliari così come l’imprenditore bergamasco Giancarlo Montini, l’unico libero a tutti gli effetti.

3 – Esplosione in piena notte, e i ladri scappano con i soldi del bancomat

Paura stanotte, intorno alle 3, in via Tasca a Brembate, dove ignoti hanno fatto saltare un bancomat probabilmente utilizzando del materiale esplodente confezionato artigianalmente e attivato con un innesco elettrico. Significativi sono stati i danni provocati alla filiale della Popolare di Sondrio colpita. Sul posto i carabinieri di Treviglio, che stanno lavorando per identificare i banditi. In corso di quantificazione l’entità del denaro contante rubato.

4 – Ludovica Pagani inviata di Quelli che il Calcio per la Atalanta-Sampdoria

La bergamasca Ludovica Pagani, una delle principali influencer italiane, sarà protagonista in tv all’interno di Quelli che il Calcio. Domenica 7 ottobre dalle 15 insieme al comico ligure Dario Vergassola sarà infatti allo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo per la partita Atalanta-Sampdoria. Sarà una delle inviate del celeberrimo programma in onda su RaiDue, condotto quest’anno da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu insieme a Mia Ceran.

5 – Prorogata a grande richiesta la mostra per i 100 anni del Museo di Scienze Naturali

Da marzo 2018 oltre 70.000 persone hanno visitato la mostra “Noi abbiamo 100 anni, loro molti di più – Dinosauri al museo” allestita per celebrare il centenario del Museo di Scienze Naturali “E. Caffi”. «Il successo dell’iniziativa – commenta l’assessore alla Cultura Nadia Ghisalberti – ha portato alla decisione di prorogare l’apertura della mostra fino al 6 gennaio 2019. Questo consentirà, a chi non ha ancora avuto l’occasione di ammirare le riproduzioni degli animali estinti che arricchiscono il percorso espositivo del museo, di organizzare una visita nel weekend o durante il periodo delle feste natalizie e di frequentare i numerosi laboratori in programma».

5 OTTOBRE

1 – Blitz nel centro massaggi cinese. Una maxi multa da 5mila euro

La polizia locale ha operato un blitz nel centro massaggi in via Balilla a Romano, ieri, che ha fatto scattare una sanzione da 5mila euro. L’attività di proprietà cinese è stata infatti sottoposta alla verifica dei requisiti igienico sanitari e del decoro commerciale previsti dalla nuova normativa introdotta da Regione Lombardia. Dal primo luglio è in vigore una nuova normativa regionale sui requisiti igienico sanitari, sicurezza, decoro e materiale pubblicitario conforme alla pubblica decenza per affermare la legalità. Il focus della normativa è il trattamento fornito, le strutture dove vien svolto e i servizi sanitari dei locali. Dopo i controlli della Polizia Locale il centro massaggi è stato sanzionato con 5mila euro di multa. I proprietari ora avranno a disposizione dai tre ai sei mesi per adeguarsi ai requisiti previsti dalla normativa regionale in caso contrario verranno ulteriormente sanzionati di 10mila euro.

2 – SuperEnalotto, Bergamo: il Jackpot a un passo, vinti 20mila euro

La fortuna ha fatto tappa in Lombardia nell’ultimo concorso del SuperEnalotto: è mancato solo un numero per centrare il Jackpot, ma a Bergamo è stato realizzato un 5 da 20mila euro: la schedina vincente è stata convalidata nella Totoricevitoria Suardi, in via Suardi 11. Il Jackpot nel frattempo ha raggiunto i 47,6 milioni di euro, il secondo premio più alto in Europa e nella top 20 nella storia del gioco. L’ultima sestina vincente è stata centrata lo scorso 23 giugno, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Lombardia il 6 manca da giugno 2013, con 40,7 milioni vinti a Milano.

3 – Il ponte di Trezzo non chiude ai tir: dietrofront dopo sopralluogo

Nessuno stop al transito dei tir sul ponte sull’Adda, tra Trezzo e Capriate, comuni del Milanese e della Bergamasca. Il dietrofront arriva dopo il sopralluogo effettuato dai tecnici nella mattinata di venerdì 5 ottobre. Solo ieri il sindaco di Trezzo sull’Adda, Danilo Villa, aveva deciso di impedire, in via provvisoria, la circolazione dei mezzi con un peso superiore alle 3,5 tonnellate. Il divieto sarebbe dovuto entrare in vigore da lunedì 8 ottobre ma dopo le verifiche del caso si è deciso di non imporre nessuna limitazione. Tecnici e amministratori torneranno comunque a riunirsi lunedì prossimo per approfondire la questione che, al momento, non desta preoccupazione tale da limitare la circolazione ai mezzi pesanti.

4 – Il prof ucciso con un’accetta. I soldi un possibile movente

L’arma del delitto è un’accetta. Così è stato ucciso nella notte tra mercoledì e giovedì Cosimo Errico, 58 anni, insegnante all’istituto Natta e residente a Bergamo, nel centralissimo vicolo Bancalegno. Il cadavere è stato trovato carbonizzato – l’omicida ha forse tentato così di liberarsi dal corpo ed eliminare elementi di prova – dal figlio a Cascina dei Fiori, fattoria didattica di Entratico che gestiva con alcuni collaboratori. Sembra non manchi niente di valore. Gli inquirenti stanno valutando la pista di una lite per motivi economici nell’ambito del lavoro nero, e i sindaci dei paesi hanno raccontato che le feste tenute nella cascina suscitavano parecchie lamentele dai residenti della zona. Fotografia tratta da L’Eco di Bergamo.

5 – Multe sulle strisce gialle aumentate del 22 per cento

Tanti turisti, pochi parcheggi. Ci sono quelli giallo però, dei residenti. Che non possono più di trovarli sistematicamente occupati da chi non avrebbe diritto. E allora chiamano i vigili, che già il loro giro di controllo lo fanno. Ma così vanno a colpo sicuro. Di questo passo saranno oltre 13mila le multe del genere in città a fine anno. Il maggior numero verrà elevato in piazzale Tiraboschi.

6 – Spaccata a un bar per rubare l’incasso delle slot machine

È stato arrestato in flagranza di reato per tentato furto aggravato il 33enne albanese, clandestino sul territorio nazionale, che stanotte ha tentato di compiere un furto all’interno di un bar di Canonica d’Adda. Lo straniero, con alle spalle già altri precedenti penali per reati contro il patrimonio, era scappato dagli arresti domiciliari dove era stato ristretto sempre per reati contro il patrimonio nell’ambito del Comune di Montecatini Terme. Dal mese di maggio scorso era difatti ricercato in quanto era fuggito dall’abitazione dove stava scontando la misura cautelare a cui era stato sottoposto dalla Magistratura. Stanotte, in compagnia probabilmente di altri complici sui quali i carabinieri della Compagnia di Treviglio stanno indagando anche in queste ore, ha tentato di rubare l’incasso delle slot machine poste all’interno di un bar di via Bergamo di Canonica d’Adda. È stata una pattuglia della Stazione di Fara Gera d’Adda in servizio a quell’ora di pattugliamento del territorio ad accorgersi dell’azione predatoria in atto. L’albanese è stato colto mentre stava scardinando le macchinette e così è stato tratto in arresto. Ha tentato di fuggire divincolandosi prima comunque di essere definitivamente ammanettato. Rinvenuti durante il sopralluogo eseguito dai carabinieri gli attrezzi atti allo scasso utilizzati per l’effrazione delle slot machine. I primi indizi raccolti spingono i militari dell’Arma a ritenere che si tratti di un soggetto seriale e specializzato in questa tipologia di azioni furtive. Approfondimenti investigativi sono in corso. Doppio arresto quindi per il 33enne straniero, uno per il tentato furto aggravato e l’altro su ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Cuneo dopo la fuga dell’albanese dagli arresti domiciliari dove era appunto sottoposto a Montecatini Terme.

7 – Tenta di rubare in un punto ristoro h24 a Palosco

È stato arrestato in flagranza di reato per tentato furto aggravato il 22enne italiano, residente a Martinengo e con alle spalle già altri precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, fermato stanotte dai carabinieri della stazione di Martinengo dopo aver scardinato alcune macchinette di un esercizio commerciale tipo “Punto Ristoro h 24” di Palosco, ubicato in viale Papa Giovanni XXIII. È stata la segnalazione di un vigilantes in turno in zona ad allertare i militari dell’Arma alle 4 circa di stanotte che, immediatamente giunti sul posto in quanto impegnati in quel momento nel pattugliamento dedicato proprio nell’ambito del Comune di Palosco, hanno rintracciato il giovane in questione, trovato in possesso di arnesi vari atti allo scasso (una pinza, una tenaglia e un coltello). Il 22enne aveva scardinato alcuni distributori automatici presenti in tale attività commerciale aperta h24, sottraendo diverse merendine e degli accendini. La merce recuperata è stata già restituita alla proprietà ed i grimaldelli sequestrati dai carabinieri quale corpo del reato. Su disposizione del pm di turno il giovane autore del raid furtivo è stato temporaneamente ristretto presso le camere di sicurezza della compagnia carabinieri di Treviglio, in attesa dell’udienza di convalida prevista per la mattinata odierna.

8 – Rischio salmonella: dopo i croissant Bauli anche salsicce e barrette proteiche

Come raccontato ieri, giovedì 4 ottobre 2018, il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo di un lotto di croissant a lievitazione naturale con crema al latte della Bauli per rischio microbiologico. In particolare, si legge nel comunicato, nel prodotto in questione è stata rilevata la presenza di salmonella. Nel giro di poche ore, altri due richiami di prodotti alimentari, da Roma: sempre per la presenza di salmonella, non consumate e riportate al punto vendita la salsiccia stagionata sfusa della Macelleria Partenzi di Spoleto (Pg), ma soprattutto le barrette proteiche “Protein+ White 31% gusto crema-limone” della +Watt srl di Monopoli (Ba), sempre per lo stesso motivo. Gli inflessibili detective del Ministero ultimamente hanno concentrato la loro attenzione anche su un lotto di cous cous pollo e verdure e su una formaggella made in Brianza, ma anche sul caffè macinato bio e su una partita di uova fresche.

4 OTTOBRE

1 – Omicidio del prof, i sindaci in zona: «Lamentele per le feste in cascina»

I sindaci Fabio Brignoli di Entratico e Ivan Beluzzi di Luzzana commentano l’omicidio del professore del Natta Cosimo Errico, stanotte in una cascina di Borgo di Terzo, su Bergamonews. Molto spesso in quel luogo si tenevano feste, « che duravano tutta la notte con musica ad altissimo volume. E molti cittadini venivano in Comune a lamentarsi», raccontano. Così sono stati anche chiamati i carabinieri per un paio di controlli. Insomma, c’erano dei malumori nei dintorni. L’uomo è stato trovato carbonizzato, ma su si lui c’erano delle ferite da arma da taglio.

2 – Ponte di Trezzo, entro lunedì stop ai mezzi pesanti

La decisione era nell’aria già la scorsa settimana, e ora si è arrivati al dunque. Il sindaco Danilo Villa ha emesso infatti l’attesa ordinanza che vieta il passaggio sul viadotto di Trezzo ai mezzi di peso superiore alle 3,5 tonnellate. Il provvedimento, provvisorio, sarà pubblicato nei prossimi giorni, al massimo lunedì. Una limitazione c’era già, ed era riservata ai camion superiori alle 35 tonnellate. Con l’ordinanza approvata viene ridotto di dieci volte il peso massimo. In pratica potranno circolare soltanto automobili e furgoncini.

3 – Dalmine, lavoratore travolto da un carrello: grave

Ennesimo grave infortunio in uno stabilimento della provincia di Bergamo: ieri un lavoratore dipendente di un’azienda in appalto che si trovava all’interno di un’area della Tenaris di Dalmine è stato travolto da un carrello porta-siviere (cioè caldaie di colata). «Dalle informazioni che abbiamo raccolto sappiamo che il lavoratore ha subito, durante un intervento chirurgico, la parziale amputazione del piede sinistro», ha detto Andrea Agazzi, segretario generale della Fiom-Cgil di Bergamo. La dinamica di quanto successo è ancora in via di accertamento da parte degli organi competenti che stabiliranno le eventuali responsabilità. «Registriamo, dunque, un altro inaccettabile infortunio che evidenzia ulteriormente la drammatica situazione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Tutti i soggetti deputati alla sicurezza nelle aziende devono assumersi le loro responsabilità prima che gli infortuni accadano», prosegue il sindacalista. «La sicurezza non deve essere subordinata al profitto e non va considerata un costo (e come tale, abbattuta). Oltre ad esigere in tutti i luoghi di lavoro l’attuazione delle procedure di sicurezza, ribadiamo la necessità di individuare al più presto pratiche ed azioni che affrontino in modo prioritario il fenomeno. Al lavoratore infortunato vanno i nostri auguri per superare questo difficile momento. Come sempre la Fiom-Cgil è disponibile a valutare eventuali azioni ritenute necessarie».

4 – Assassinato un professore del Natta a Cascina dei Fiori, Borgo di Terzo

È stato trovato morto dal figlio, carbonizzato e con ferite di arma da taglio. Cosimo Errico, 58 anni, di Bergamo, professore all’istituto Natta, è stato assassinato nella notte in un cascinale di sua proprietà in via Chiosi a Borgo di Terzo a Entratico. L’uomo utilizzava spesso il luogo, battezzato Cascina di Fiori, trasformato in fattoria didattica e in struttura per feste. Era lì per preparare del materiale. Inizialmente si è pensato a un semplice corto circuito, poi il medico legale ha riscontrato importanti ferite con arma da taglio.

5 – Già 14 multe ai ciclisti sui marciapiedi, ma niente spacciatori

La nuova ordinanza è stata emessa per mettere in difficoltà gli spacciatori che si spostano rapidamente in bici sui marciapiedi, in zona stazione: multa da 41 euro (28 se pagata entro 5 giorni) per una manovra che non si può fare. Ieri in via Bonomelli sono stati fatti i primi controlli in tal senso, e la polizia locale ha elevato 14 contraddizioni. Ma di droga neppure l’ombra. I multati lamentano il fatto che lì la ciclabile non c’è, e andare sulla sede stradale è pericoloso. Ma la tesi non gli ha risparmiato l’esborso.

6 – Il PalaNorda si chiamerà PalAgnelli per i prossimi tre anni

Per scegliere il nuovo nome del palazzetto dello sport, la famiglia Agnelli ha presentato una proposta di 90 mila euro, mentre Zanetti si è fermato a 75 mila. Si chiamerà PalAgnelli per i prossimi 3 anni, quindi, non più PalaNorda. La famiglia Agnelli è nella pallavolo maschile con l’Olimpia, che gioca in serie A2 proprio nel palazzetto di piazzale Tiraboschi.

7 – Stupratore “salvo” per un cavillo, il caso di Fontanella in Parlamento

Un profugo ventenne proveniente dalla Sierra Leone e ospite della cascina Fenatica a Fontanella, lo scorso 20 settembre, aveva chiuso un’operatrice 26enne del centro d’accoglienza “Terra Promessa” in un bagno della struttura. Qui l’aveva picchiata e stuprata. Infinite le polemiche dopo l’accaduto, con lo stesso ministro Matteo Salvini recatosi a Fontanella per parlare dell’accaduto. Nelle ultime ore è stato reso noto che il processo del profugo ventenne subirà una battuta d’arresto a causa di un cavillo burocratico. La perizia che attesta la completa lucidità mentale del giovane, infatti, era stata oggetto di una mancata notifica, ragione per cui è stata accolta la richiesta del legale difensore a ripetere l’esame per via di questo vizio di forma. La circoscrizione della Lega della Bassa Bergamasca, però, non ci sta, e ha rilasciato proprio nelle ultime ore un comunicato stampa dai toni forti, dopo aver presentato un’interrogazione parlamentare in merito.

8 – Sfratti, è guerra tra Comune di Treviglio e Unione Inquilini

Sfratti a Treviglio, l’Unione Inquilini attacca l’Amministrazione comunale sulle politiche abitative e i tagli ai servizi sociali. Ma il Comune replica: «Abbiamo fatto tanti per gli alloggi pubblici». A scatenare le polemiche sugli sfratti, stavolta, il malore che martedì mattina ha colpito un padre di famiglia turco (4 figli), sfrattato alcuni mesi fa dalla casa che aveva in affitto in via dei Malgari, durante un colloquio proprio negli uffici dei Servizi sociali in via XXIV Maggio.

3 OTTOBRE

1 – Precipita nel vuoto a Zingonia. Grave una bimba di tre anni

Precipita nel vuoto dal primo piano, grave una bimba di 3 anni. È accaduto poco prima delle 18 a Zingonia di Verdellino, in Corso Asia. Sul posto l’ambulanza della Croce Azzurra di Trezzo in codice rosso e le Forze dell’ordine per ricostruire quanto accaduto. La piccola, di origine senegalese, stava giocando sul balcone di casa e ha impilato alcune seggiole riuscendo a superare la ringhiera, poi si è sporta in avanti cadendo nel vuoto. Un volo di circa tre metri terminato nel corsello dei garage. A trovarla è stata la sorella che si trovava in casa con la mamma e la nonna. Immediata la richiesta di aiuto con la chiamata al 112. La bambina è stata trasportata d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale di Bergamo per le profonde ferite riportate alla testa e fratture multiple.

2 – Tentativo di spaccata al bar Preda, alla Rotonda dei Mille

Doppio tentativo di spaccata nella notte tra martedì 2 e mercoledì 3 ottobre alla Rotonda dei Mille. Un italiano, 46 anni, pluripregidicato ha preso a mazzate la vetrina del Bar Preda tra via Cucchi e la Rotonda dei Mille. Peccato che il rumore generato dai colpi abbia svegliato un residente, che ha iniziato a urlare. Il ladro è stato costretto ad allontanarsi. Il vicino ha poi chiamato le Forze dell’ordine. Non contento, il malvivente ha preso di mira il punto vendita Acer di via Garibaldi. È scattato l’allarme ed è stato preso: per lui due anni e un mese di reclusione dopo il processo per direttissima.

3 – I formaggi di Arrigoni Battista conquistano anche gli States

Continua ad affermarsi sempre più il successo dell’azienda casearia Arrigoni Battista sui mercati esteri. Da anni la storica famiglia di Pagazzano lavora per ampliare l’export dei propri formaggi made in Italy oltre i confini nazionali. I dati commerciali sono significativi: sulla percentuale di fatturato totale dell’azienda, oltre il 25% è ricavato dall’export. Sul podio dei Paesi stranieri che apportano un fatturato maggiore all’azienda si trovano la Germania, seguita dalla Gran Bretagna e dalla Svizzera. In tutto sono 36 i Paesi del mondo in cui Arrigoni Battista esporta i propri formaggi, fino a toccare il Giappone e l’Australia, il Canada e gli Stati Uniti. Proprio negli Usa il 22 e il 23 settembre verranno lanciati i top quality Taleggio Dop e Gorgonzola Dop presso gli stores della catena di distribuzione Wegmans (95 stores in tutto il Paese) alla presenza del presidente Marco Arrigoni, che terrà anche corsi di training alla forza vendita.

4 – Se lo spacciatore spesso pedala i vigili gli sequestrano la bicicletta

La lotta contro gli spacciatori in città passa anche dalle loro biciclette. Perché nelle vie Bonomelli, Paglia, Paleocapa e Quarenghi spesso sfrecciano sui marciapiedi in sella per consegnare le dosi. Una nuova ordinanza contingibile e urgente, valida fino al 31 dicembre (ma si può prorogare) vieta ora di «circolare con velocipedi sui marciapiedi creando intralcio al flusso pedonale e pericolo per l’incolumità pubblica». Basterà una condotta pericolosa a fare scattare l’ammenda tra i 50 e i 500 euro. E, se lo riterranno opportuno, gli agenti potranno anche sequestrate il mezzo. Un provvedimento «fantasioso», come ha detto Gandi, e non è il primo: per fermare un fenomeno come quello dello spaccio in zona stazione bisogna armarsi anche di creatività. E i 37 arresti del 2018 mostrano che la strada percorsa è quella giusta.

5 – Ruba bancomat una paziente e preleva: 16 mesi a infermiere

Paziente ricoverato, bancomat sparito e con esso 1.077 euro dal suo conto corrente, con 5 prelievi allo sportello automatico. A rubargli la carta, come da riprese della banca, un ex infermiere dell’ospedale di Alzano, Ivan Salvatore Greco, 46 anni, che però non ammette la sua colpevolezza. Per quel furto è stato condannato a 16 mesi, con pena sospesa. La difesa sostiene che il prelievo fosse personale e antecedente di mesi al ricovero. Assolta dalla stessa accusa la moglie.

6 – Auto ribaltata sulla ex statale 671, Seriate: illesa 25enne

Salva una ragazza di 25 anni: solo ferite lievi per lei. Poteva andarle molto peggio, visto che la sua auto ieri sera si è ribaltata attorno alle 21 a Seriate, sull’ex statale 671, rimasta chiusa in direzione Bergamo per un’ora. Non sono ancora note le cause dell’incidente. Sul posto ambulanza e auto medica, vigili del fuoco e carabinieri di Bergamo.

7 – Furti di metalli in tutto il Nord Italia: 13 arresti dei carabinieri

Tredici arresti e due soggetti all’obbligo di firma. È questo il risultato dell’operazione “Mariner 1” condotta dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Verbania che ha portato a disarticolare due diverse organizzazioni criminali composte da romeni, ucraini e italiani dedite al furto di metalli. Arrestati dietro ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Verbania nelle province di Milano, Varese, Lecco e Bergamo, gli indagati sono accusati di furto aggravato in ditte di metalli, ricettazione e trasferimento fraudolento di valori. I reati sono stati commessi nelle province di Bergamo, Lodi, Monza-Brianza, Novara, Varese, Verbania e Vercelli.

8 – Ok al nuovo palazzetto, ma le società sportive temono i costi elevati

Quello attuale non basta più, tutti in città sono d’accordo. Ma il nuovo palazzetto all’ex Ote, come da progetto Chorus Life di Domenico Bosatelli della Gewiss, comincia a far partire una serie di domande. Le tre società sportive professionistiche che in quell’impianto troveranno casa, da qui a tre anni, temono gli alti costi di gestione: l’Olimpia Pallavolo, la Zanetti Bergamo e la Bergamo Basket 2014 non navigano nell’oro. I bilanci stanno in piedi a fatica, e un aumento di una voce di spesa potrebbe essere insostenibile.

2 OTTOBRE

1 – Ponte di Paderno: il ministro Toninelli incontra i parlamentari del territorio

Nei giorni scorsi era stata presentata alla sua attenzione una interrogazione sulle sorti del Ponte di Paderno. Ora il ministro alle infrastrutture Danilo Toninelli ha deciso di incontrare personalmente i parlamentari lecchesi e bergamaschi. Nell’interrogazione indirizzata al ministro si chiedeva di «Velocizzare la validazione del progetto per poter affidare i lavori ed iniziare quindi al più presto le opere di consolidamento del ponte di Paderno d’Adda. Il tutto al fine di garantire il minor disallineamento possibile tra chiusura del ponte e durata dei lavori». Ora la questione verrà affrontata durante un summit in programma per martedì prossimo, 9 ottobre. Al tavolo ci saranno anche in vertici di di Fs ed Rfi. Intanto i cittadini continuano a mobilitarsi. Ieri sera a Calusco si è riunito “Comitatopontesanmichele”, il sodalizio che si pone come interlocutore di tutte le persone che si sentono “vittime” della chiusura del ponte, “nei confronti delle autorità impattate (regione provincia RFI etc.)”. Sabato, sempre a Calusco, sarà organizzato un gazebo presso il mercato. Non solo ma petizioni e raccolte firme si sono “diffuse” anche a Brivio e a Cisano.

2 – Condanna definitiva per furto, 33enne due anni ai domiciliari

Condanna definitiva per furto, 33enne sconterà due anni ai domiciliari. È diventata esecutiva la condanna per reati conto il patrimonio commessi in provincia di Vercelli per una 33enne italiana raggiunta nella sua abitazione a Treviglio dai carabinieri della Compagnia cittadina. Dovrà scontare 2 anni e 2 mesi circa di reclusione.

3 – Povertà: a Bergamo raccolti 800 euro con la spesa sospesa

Dalle confetture alla farina di mais, dai salumi delle aziende delle aree terremotate ai formaggi vaccini e caprini, dalle nocciole alle erbe aromatiche, dall’olio extravergine di oliva al miele fino al vino e alla passata di pomodoro. Sono questi alcuni dei prodotti che, grazie alla generosità degli agricoltori di Campagna Amica, dei cittadini bergamaschi e dei turisti, arriveranno nelle case delle famiglie con difficoltà economiche. È il bilancio dell’iniziativa “Spesa sospesa” lanciata da Coldiretti e Campagna Amica in collaborazione con la Caritas al “Maximercato dei sapori e delle tradizioni” che si è tenuto lo scorso week end sul Sentierone a Bergamo. I visitatori dei banchi degli agricoltori hanno avuto la possibilità di fare una donazione libera grazie alla quale sono stati acquistati prodotti di qualità a favore dei più bisognosi, sul modello dell’usanza campana del “caffè sospeso”, quando al bar si lascia pagato un caffè per il cliente che verrà dopo. «Anche questa volta i cittadini bergamaschi si sono mostrati sensibili verso chi è meno fortunato e hanno dato prova di grande solidarietà – afferma Coldiretti Bergamo -, complessivamente abbiamo raccolto prodotti per un valore di circa 800 euro. Anche gli agricoltori presenti al mercato hanno fatto la loro parte, sia sensibilizzando i cittadini, sia donando direttamente prodotti». La spesa raccolta è stata consegnata alla Caritas di Bergamo che si occuperà della distribuzione alle famiglie in difficoltà.

4 – Leoncino imbrattato, vandali presi. Segnalazione di una bergamasca

Il “leoncino” di San Marco imbrattato di vernice rossa, la scritta sul ponte, simboli della città deturpati senza un motivo, almeno non un motivo valido: «Avevamo bevuto… è stata una bravata». È questa la giustificazione per l’ennesimo e gravissimo scempio patito dalla città di Venezia. Responsabili quattro studenti universitari – tre dei quali iscritti all’Accademia delle Belle Arti – che nella notte tra venerdì e sabato scorsi hanno imbrattato uno dei leoncini di Cottanello, opere del 1722 realizzate da Giovanni Bonazza. I ragazzi hanno raccontato ai carabinieri di aver compiuto l’atto vandalico al termine di una serata trascorsa in compagnia tra le calli. Tutti e quattro gli studenti sono stati denunciati per danneggiamento e imbrattamento o deturpamento aggravato di cose altrui. La svolta nelle indagini è arrivata quando una studentessa di Ca’ Foscari, originaria di Bergamo, che faceva parte del gruppo, si è presentata in caserma ammettendo di essere stata testimone dell’atto vandalico alla statua. Grazie alla sua testimonianza i carabinieri hanno rintracciato in poche ore i complici, due giovani di Brescia e Perugia, che si trovavano ancora a Venezia, e un’altra ragazza che era rientrata a Trento, dove vive.

5 – Incidente sulla Briantea, traffico in tilt al Ponte di Brivio

Già ci sono quei 45 minuti in più tra le stazioni di Paderno e Calusco, dopo la chiusura del ponte San Michele. Oggi il traffico è andato pure in tilt: all’alba sulla ex statale Briantea, utilizzata dai pendolari per raggiungere il ponte di Brivio, si è verificato un incidente, con feriti lievi. Code chilometriche per chi si deve recare a scuola o al lavoro.

6 – Incendio a Treviglio, a fuoco un appartamento nella notte

Incendio a Treviglio. È divampato questa notte in un appartamento del centro storico, in vicolo Butinone. Sul posto i vigili del fuoco che hanno lavorato sino a questa mattina e il sindaco. Erano le 3.30 circa di questa mattina quando alcuni residenti di via Buttinoni si sono accorti di quanto stava accadendo e hanno dato l’allarme. Le fiamme stavano rapidamente divorando un appartamento. L’abitazione era al momento disabitata dunque non si è trattato di un corto circuito. Si fa largo l’ipotesi che l’incendio sia stato appiccato da qualcuno. Le forze dell’ordine stanno indagando.

7 – Laudamotion annuncia volo diretto tra Milano Bergamo e Vienna

La compagnia aerea Laudamotion ha presentato ieri il collegamento diretto tra gli aeroporti di Milano Bergamo e Vienna, che sarà operato con frequenza giornaliera a partire da domenica 28 ottobre 2018. Il nuovo volo e i programmi della compagnia aerea sono stati illustrati da Andreas Gruber, amministratore delegato di Laudamotion, nel corso di un incontro a cui hanno partecipato Emilio Bellingardi, direttore generale di Sacbo, e Giacomo Cattaneo, direttore commerciale aviation di Sacbo, società di gestione dell’Aeroporto di Milano Bergamo.

8 – Caso slot, niente dimissioni Bolandrini silura Carminati

Dopo il caso slot che ha coinvolto l’assessore alle Pari Opportunità di Caravaggio Mara Carminati, ieri è arrivata la revoca delle deleghe da parte del sindaco Claudio Bolandrini. «In seguito al venir meno del rapporto fiduciario necessario tra assessore e sindaco per le note vicende di recente cronaca nella Giunta di oggi, dopo aver chiesto inutilmente alla presenza degli assessori delucidazioni in merito e dopo aver ricevuto il rifiuto a rassegnare le dimissioni che ritengo tardive ma doverose in coerenza con le linee di mandato condivise, ho revocato le deleghe alla signora Mara Carminati». Il caso è scoppiato la scorsa settimana. A far discutere la sanzione comminata dalla Polizia locale alla figlia Elisa Verducci, titolare del bar “Circulì” di via Mazzini per il mancato conseguimento del corso anti ludopatia reso obbligatorio da Regione Lombardia. Una mancanza che stride, e non poco, con il ruolo della Carminati in Giunta. Proprio lei, infatti, qualche giorno fa ha firmato la bozza di Regolamento sulla ludopatia per i 18 Comuni dell’Ambito di Treviglio.

1 OTTOBRE

1 – A Foppolo ha iniziato a nevicare. Imbiancato il rifugio Montebello

Ottobre ha portato un netto cambio di registro climatico in provincia. La pioggia di stamattina in città ha significato la prima neve sulle montagne: sta facendo il giro dei social la foto del rifugio Montebello, a Foppolo, imbiancato, con tutte le creste circostanti già coperte. Prima neve anche al Passo San Marco, anche se risulta aperto il collegamento con la provincia di Sondrio.

2 – Stezzano, 1,3 milioni per la nuova caserma dei carabinieri

La Regione Lombardia stanzierà 1,3 milioni di euro per la realizzazione della una nuova caserma dei carabinieri di Stezzano. Lo prevede una delibera approvata oggi dalla Giunta regionale su proposta del presidente Attilio Fontana e di concerto con gli assessori Massimo Sertori (Enti locali, Piccoli comuni e Montagna) e Riccardo De Corato (Sicurezza, Polizia locale e Immigrazione). Prossimamente verrà sottoscritto un apposito accordo di programma.

3 – Il quartiere Finardi si rifà il look, lavori dal 15 ottobre

Iniziano la prossima settimana i lavori per la riqualificazione e il riordino delle strade interne del quartiere Finardi: vengono infatti ridefinite diverse vie del quartiere, Via Vezza d’Oglio, via Volturno, via Bezzecca, via Lesbia Cidonia, via Milazzo, via Castellini, via Medici. Non si può parlare di una vera e propria zona30, ma di un riordino complessivo della zona, anche con l’istituzione di nuovi sensi unici e l’allargamento dei marciapiede. Il cantiere provvederà anche a creare scivoli e rampe in concomitanza degli attraversamenti pedonali, all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla sistemazione della pavimentazione delle carreggiate, alla realizzazione di percorsi tattili per ipovedenti e non vedenti, al rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, all’adeguamento della rete di smaltimento delle acque meteoriche anche grazie alla realizzazione di nuove caditoie stradali. L’intervento si svolgerà per fasi e avrà durata di 150 giorni complessivi, con un investimento da parte del Comune di Bergamo di mezzo milione di euro.

4 – Sono partiti i lavori a S. Agata. Il Circolino di Città Alta s’allarga

Sono partiti questa mattina i lavori al Circolino di Città Alta. Sono 4,5 i milioni di investimento messi sul piatto dalla Cooperativa Città Alta per rimettere a nuovo la ex chiesa di Sant’Agata. I lavori dureranno venti mesi e i gestori ci tengono a precisare che in questo lungo periodo la struttura resterà sempre aperta.

5 – Studentesse molestate sul treno, salvate da due viaggiatori

Stavano percorrendo nella stessa carrozza il tratto di ferrovia tra Bergamo e Milano. Tre studentesse molestate sul treno da un nigeriano di 25 anni richiedente asilo. È stato bloccato e denunciato presso la stazione di Pioltello dalla Polizia Locale. L’episodio è avvenuto giovedì intorno alle 13.30. Prima l’uomo ha iniziato a infastidire verbalmente le ragazze che stavano nei posti vicino a lui. Quando le studentesse hanno cercato di alzarsi, prima le ha bloccate tenendone una per un braccio, poi ha minacciato un’amica di farle del male. Non contento ha persino deciso di levarsi i pantaloni e avrebbe fatto lo stesso con il resto se non lo avessero fermato. Provvidenziale l’intervento di alcuni passeggeri. Un uomo di mezza età italiano e un giovane Rom poi si sono intromessi nella discussione e hanno cercato di distrarre il nigeriano permettendo alle ragazze di scappare e di chiamare il controllore. Il quale ha a sua volta avvisato le forze dell’ordine che sono intervenute a Pioltello. Gli agenti della Polizia Locale hanno fatto scendere l’uomo e lo hanno denunciato a piede libero per violenza privata.

6 – In mille da Gazzaniga a Bergamo per ricordare Luigi

È partita poco dopo le 8 di stamattina la marcia degli studenti per ricordare Luigi Zanoletti, il 14enne morto alla stazione di Gazzaniga. Arriverà fino a Bergamo, alla stazione della Sab. Si chiede verità, giustizia e sicurezza, perché l’incidente che ha portato alla tragedia sembra figlio della cattiva organizzazione. Lungo il percorso il corteo si è allungato con gli studenti di altri istituti della valle.

7 – Aggressione a Cologno, colpito con una bottiglia di vetro un 43enne

Attimi di tensione ieri mattina per un 43enne di nazionalità marocchina in seguito a un’aggressione subita. L’uomo sarebbe stato colpito in volto da una bottiglia di vetro. Ancora pochi, tuttavia, i dettagli. Specialmente riguardo alla dinamica dei fatti. Secondo alcune indiscrezioni, potrebbe trattarsi di una resa dei conti. Ancora sanguinante, l’uomo si è recato nel bar più vicino, in Via Solferino, dove si è potuto sciacquare il viso. Gli avventori hanno chiamato i soccorritori del 118 che sono intervenuto tempestivamente. Il marocchino è stato trasportato all’ospedale di Treviglio. Le condizioni sono tutto sommato buone. Il 43enne, ora residente a Spirano, è molto noto a Cologno, perché anni fa aveva avuto qualche problema con il Comune per via di uno sfratto.

8 – Seppellita la capsula del tempo, appuntamento nel 2068

È stata seppellita ieri alle 11 alla Chiesetta dell’Annunciata a Bariano la capsula del tempo. Un’idea avuta da Azione Cattolica, per festeggiare i 150 anni dalla nascita dell’associazione. Lo scrigno del tempo verrà riaperto nel 2068. Un modo concreto per raccontare alla Bariano di domani la generazione di oggi.