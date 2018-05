15 MAGGIO

1 – Il gruppo Bonaldi diventa austriaco. Un affare da circa duecento milioni

Bonaldi Motori diventa austriaco. La più grande concessionaria automobilistiche di Bergamo, ambasciatrice dei principali in Italia dei marchi tedeschi del gruppo Volkswagen, cioè Audi, Porsche, poi Skoda e Seat, oltre a Lamborghini, passerà a un colosso stranieri la Porsche Holding Salzburg, controllata direttamente da Volkswagen. Un affare da 200 milioni di euro di cui parla oggi il Corriere della Sera Bergamo, che mette un po’ di preoccupazione ai dipendenti, manager in particolare: un’operazione simile a Firenze si è conclusa con una sorta di tabula rasa dello staff dirigenziale.

2 – Successo per la mostra di Raffaello: 72mila visitatori, il doppio delle previsioni

Il 6 maggio 2018 si è concluso Raffaello e l’eco del mito, il progetto protagonista della stagione espositiva 2018 di Bergamo, ideato da Fondazione Accademia Carrara in collaborazione con Gamec – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo e in coproduzione con Marsilio Electa. Un successo di pubblico proveniente dall’Italia e dal mondo e un ottimo riscontro di critica. 72mila i visitatori, comprendendo gruppi e scuole, provenienti da tante regioni d’Italia (principalmente Lombardia, Veneto, Abruzzo, Piemonte ed Emilia Romagna) e da molti paesi (soprattutto Russia, Francia, Spagna e Germania). I dati raccolti dai questionari destinati al pubblico confermano la conoscenza dell’Accademia Carrara: oltre il 65% aveva visitato in precedenza il museo.

3 – Furti seriali di telefoni cellulari sui treni, denunciato dai carabinieri un 22enne

È stato denunciato a piede libero per furto aggravato e continuato e ricettazione il marocchino 22enne, clandestino sul territorio nazionale e pregiudicato, individuato dagli investigatori dell’Arma quale l’autore seriale di furti di telefoni cellulari all’interno dei convogli dei treni in transito nella Bassa Bergamasca e in particolare nei pressi della stazione di Romano di Lombardia. Il modus operandi era sempre lo stesso, lo straniero agiva mentre i passeggeri riposavano sul treno oppure si distraevano a fare altro. L’ultimo colpo è avvenuto domenica pomeriggio, quando a una passeggera veniva sottratto con destrezza il proprio smartphone di ultima generazione che aveva con sé. Dopo il colpo compiuto sul treno, l’extracomunitario è sceso velocemente dallo stesso e ha tentato la fuga a piedi, prima comunque di essere bloccato da una pattuglia dei carabinieri della stazione di Romano, nel frattempo allertata tramite chiamata al 112. Sottoposto a perquisizione personale, il magrebino veniva trovato in possesso sia di tale telefono cellulare, ma anche di altri tre apparecchi, anch’essi poi risultati rubati.

4 – Dovevano fare soste obbligatorie ma viaggiavano: il trucco (via bluetooth) dei camionisti

Devono fermarsi tre quarti d’ora ogni quattro ore, perché viaggiare stanchi è pericoloso. Però due autisti di tir truccavano il cronotachigrafo digitale usando un hardware con il bluetooth per ingannare il sistema. Viaggiavano, ma risultavano in pausa. La stradale di Bergamo li ha scoperti: si tratta di due autisti arrivati dalla Campania e dalla Puglia per scaricare frutta e verdura. Sono stati multati (anche il datore di lavoro) ed è stata ritirata loro la patente.

5 – Otto nuovi vigili in arrivo per la polizia locale di Bergamo

La Polizia locale di Bergamo è pronta a rimpolpare il suo organico con ben otto nuovi agenti. La notizia giunge dopo l’accordo stipulato fra i comuni di Bergamo e Cremona, che lo scorso 7 maggio ha selezionato gli aspiranti vigili attraverso un bando di concorso pubblico.

14 MAGGIO

1 – Le rubano le bici: 4 ore dopo le vede in vendita su subito.it

Erano sparite dal suo cortile, quattro biciclette appartenenti al marito e del figlio, e quattro ore dopo erano già in vendita su subito.it. I fatti risalgono allo scorso 7 maggio: protagonista una donna di Curno che si è subito – è giusto sottolinearlo – rivolta ai carabinieri per denunciare il fatto spiegando che le due bici, del tipo city bike e dal valore di mille euro, erano state fatte costruire su misura. La vittima ha scritto a chi ha pubblicato l’annuncio, fingendosi interessata all’acquisto. Dall’altro lato del pc una signora marocchina di 53 anni, disoccupata, regolare sul territorio italiano e incensurata che le ha dato subito appuntamento a Bergamo. La vittima, però, si è presentata insieme ai carabinieri, che hanno poi denunciato la marocchina per ricettazione.

2 – Via Sant’Orsola, lampione cade da oltre 10 metri: nessun ferito

Tragedia sfiorata oggi alle 16 in via Sant’Orsola, civico 11: un pesante lampione è caduto da oltre dieci metri di altezza. Nessuno si è fatto male. I vigili del fuoco, insieme alla Polizia Locale, hanno chiuso provvisoriamente l’acceso alla via. Sul posto sono arrivati anche i tecnici di A2A che stanno provvedendo, insieme ai vigili del fuoco, a verificare la stabilità e la sicurezza degli altri sei lampioni dello stesso tipo, collocati sotto il tetto del palazzo che ospita la sede territoriale di Regione Lombardia.

3 – Operaio rimasto schiacciato a Cividate, intervenuto l’elisoccorso

Grave incidente sul lavoro a Cividate, un operaio è rimasto schiacciato in un’acciaieria in via Motta Alta mentre lavorava. Le sue condizioni sembrano destare preoccupazione. L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

4 – In preghiera contro il Gay Pride. Annullata la “riparazione” a Bergamo

Avevano organizzato una vera e propria veglia di preghiera contro il Gay Pride del 19 maggio a Bergamo. Ma alla fine hanno deciso di annullare tutto. Anche se, informano gli ultracattolici del Popolo della Famiglia, pregheranno in forma autonoma. La veglia di preghiera si sarebbe dovuta tenere nella Chiesa del Convento dei frati Cappuccini a Bergamo. L’iniziativa aveva suscitato non poche polemiche. Lo stesso assessore Giacomo Angeloni aveva condannato l’iniziativa. «Da amministratore ritengo che non ci sia nulla da riparare per un evento che si pone come obiettivo la difesa dei diritti – aveva detto -. Da cattolico praticante penso che l’eucarestia debba includere e non discriminare».

5 – Piove dentro un vagone del Bergamo-Milano

Prove sempre più ardue per il pendolari del treno Bergamo-Milano. Se purtroppo ormai non è più una notizia quella dei convogli in ritardo, è una novità quello che hanno trovato stamattina sul 2606 per Milano delle 7.35. Su un’intera carrozza l’acqua era ovunque, con perdite dal tetto.

6 – Maxi blitz in discoteca a Osio Sopra, molte le irregolarità riscontrate

Grande operazione dei carabinieri e del gruppo interforze nella notte tra sabato e domenica all’interno di una notissima discoteca di Osio Sopra. Numerose le irregolarità contestate sia al locale che ad alcuni clienti, dai dj senza Siae ai giovani sotto effetto di stupefacenti.

7 – Ezio Gritti apre la sua terrazza per gli aperitivi gourmet

Le migliori proposte gastronomiche di sempre, firmate dal cuoco Ezio Gritti, patron dell’omonimo ristorante affacciato su piazza Vittorio Veneto, incontrano le creazioni dei fuoriclasse della mixology Giovanni De Lorenzi e Luigi Arcuri di Cielo Cocktail Bar, il locale – laboratorio che ha reso la miscelazione una vera e propria arte. Ogni giovedì, a partire dal 17 maggio, dalle 18.00, la terrazza del Ristorante Ezio Gritti ospiterà gli Aperitivi Gourmet «Il cielo in terrazza», un esclusivo format di eventi dedicati a cucina e mixology, per un intrecciarsi di mangiar bene e bere bene miscelato capace di stupire anche i palati più intraprendenti ed esigenti.

8 – Aveva pestato a sangue un coetaneo nel 2015, arrestato trevigliese

È stato arrestato dalle forze dell’ordine C.F., 22enne nato e residente a Treviglio, già noto agli inquirenti per diversi precedenti. Il procuratore di Bergamo l’ha infatti condannato in via definitiva a due anni di carcere in quanto, in concorso con altri, aveva percosso un coetaneo per futili motivi. Il pestaggio era avvenuto una notte dell’estate 2015 fuori da un bar nei pressi della biblioteca comunale, e la giovane vittima aveva perso tre denti nello scontro e ricevuto una prognosi di oltre 40 giorni a seguito delle ferite riportate. All’epoca dell’accaduto, C.F. era già noto alle forze dell’ordine per spaccio di sostanze stupefacenti. Era inoltre strettamente monitorato per il suo comportamento, e sottoposto a libertà controllata. L’8 giugno 2016, invece, il ragazzo aveva tentato di truffare tre spacciatori vendendo loro tre kg di farina doppio zero e spacciandola come droga. Quando i pusher avevano rintracciato il ragazzo, quest’ultimo li aveva inoltre rincorsi minacciandoli con un coltello.