2 OTTOBRE

1 – Leoncino imbrattato, vandali presi. Segnalazione di una bergamasca

Il “leoncino” di San Marco imbrattato di vernice rossa, la scritta sul ponte, simboli della città deturpati senza un motivo, almeno non un motivo valido: «Avevamo bevuto… è stata una bravata». È questa la giustificazione per l’ennesimo e gravissimo scempio patito dalla città di Venezia. Responsabili quattro studenti universitari – tre dei quali iscritti all’Accademia delle Belle Arti – che nella notte tra venerdì e sabato scorsi hanno imbrattato uno dei leoncini di Cottanello, opere del 1722 realizzate da Giovanni Bonazza. I ragazzi hanno raccontato ai carabinieri di aver compiuto l’atto vandalico al termine di una serata trascorsa in compagnia tra le calli. Tutti e quattro gli studenti sono stati denunciati per danneggiamento e imbrattamento o deturpamento aggravato di cose altrui. La svolta nelle indagini è arrivata quando una studentessa di Ca’ Foscari, originaria di Bergamo, che faceva parte del gruppo, si è presentata in caserma ammettendo di essere stata testimone dell’atto vandalico alla statua. Grazie alla sua testimonianza i carabinieri hanno rintracciato in poche ore i complici, due giovani di Brescia e Perugia, che si trovavano ancora a Venezia, e un’altra ragazza che era rientrata a Trento, dove vive.

2 – Incidente sulla Briantea, traffico in tilt al Ponte di Brivio

Già ci sono quei 45 minuti in più tra le stazioni di Paderno e Calusco, dopo la chiusura del ponte San Michele. Oggi il traffico è andato pure in tilt: all’alba sulla ex statale Briantea, utilizzata dai pendolari per raggiungere il ponte di Brivio, si è verificato un incidente, con feriti lievi. Code chilometriche per chi si deve recare a scuola o al lavoro.

3 – Incendio a Treviglio, a fuoco un appartamento nella notte

Incendio a Treviglio. È divampato questa notte in un appartamento del centro storico, in vicolo Butinone. Sul posto i vigili del fuoco che hanno lavorato sino a questa mattina e il sindaco. Erano le 3.30 circa di questa mattina quando alcuni residenti di via Buttinoni si sono accorti di quanto stava accadendo e hanno dato l’allarme. Le fiamme stavano rapidamente divorando un appartamento. L’abitazione era al momento disabitata dunque non si è trattato di un corto circuito. Si fa largo l’ipotesi che l’incendio sia stato appiccato da qualcuno. Le forze dell’ordine stanno indagando.

4 – Laudamotion annuncia volo diretto tra Milano Bergamo e Vienna

La compagnia aerea Laudamotion ha presentato ieri il collegamento diretto tra gli aeroporti di Milano Bergamo e Vienna, che sarà operato con frequenza giornaliera a partire da domenica 28 ottobre 2018. Il nuovo volo e i programmi della compagnia aerea sono stati illustrati da Andreas Gruber, amministratore delegato di Laudamotion, nel corso di un incontro a cui hanno partecipato Emilio Bellingardi, direttore generale di Sacbo, e Giacomo Cattaneo, direttore commerciale aviation di Sacbo, società di gestione dell’Aeroporto di Milano Bergamo.

5 – Caso slot, niente dimissioni Bolandrini silura Carminati

Dopo il caso slot che ha coinvolto l’assessore alle Pari Opportunità di Caravaggio Mara Carminati, ieri è arrivata la revoca delle deleghe da parte del sindaco Claudio Bolandrini. «In seguito al venir meno del rapporto fiduciario necessario tra assessore e sindaco per le note vicende di recente cronaca nella Giunta di oggi, dopo aver chiesto inutilmente alla presenza degli assessori delucidazioni in merito e dopo aver ricevuto il rifiuto a rassegnare le dimissioni che ritengo tardive ma doverose in coerenza con le linee di mandato condivise, ho revocato le deleghe alla signora Mara Carminati». Il caso è scoppiato la scorsa settimana. A far discutere la sanzione comminata dalla Polizia locale alla figlia Elisa Verducci, titolare del bar “Circulì” di via Mazzini per il mancato conseguimento del corso anti ludopatia reso obbligatorio da Regione Lombardia. Una mancanza che stride, e non poco, con il ruolo della Carminati in Giunta. Proprio lei, infatti, qualche giorno fa ha firmato la bozza di Regolamento sulla ludopatia per i 18 Comuni dell’Ambito di Treviglio.

1 OTTOBRE

1 – A Foppolo ha iniziato a nevicare. Imbiancato il rifugio Montebello

Ottobre ha portato un netto cambio di registro climatico in provincia. La pioggia di stamattina in città ha significato la prima neve sulle montagne: sta facendo il giro dei social la foto del rifugio Montebello, a Foppolo, imbiancato, con tutte le creste circostanti già coperte. Prima neve anche al Passo San Marco, anche se risulta aperto il collegamento con la provincia di Sondrio.

2 – Stezzano, 1,3 milioni per la nuova caserma dei carabinieri

La Regione Lombardia stanzierà 1,3 milioni di euro per la realizzazione della una nuova caserma dei carabinieri di Stezzano. Lo prevede una delibera approvata oggi dalla Giunta regionale su proposta del presidente Attilio Fontana e di concerto con gli assessori Massimo Sertori (Enti locali, Piccoli comuni e Montagna) e Riccardo De Corato (Sicurezza, Polizia locale e Immigrazione). Prossimamente verrà sottoscritto un apposito accordo di programma.

3 – Il quartiere Finardi si rifà il look, lavori dal 15 ottobre

Iniziano la prossima settimana i lavori per la riqualificazione e il riordino delle strade interne del quartiere Finardi: vengono infatti ridefinite diverse vie del quartiere, Via Vezza d’Oglio, via Volturno, via Bezzecca, via Lesbia Cidonia, via Milazzo, via Castellini, via Medici. Non si può parlare di una vera e propria zona30, ma di un riordino complessivo della zona, anche con l’istituzione di nuovi sensi unici e l’allargamento dei marciapiede. Il cantiere provvederà anche a creare scivoli e rampe in concomitanza degli attraversamenti pedonali, all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla sistemazione della pavimentazione delle carreggiate, alla realizzazione di percorsi tattili per ipovedenti e non vedenti, al rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, all’adeguamento della rete di smaltimento delle acque meteoriche anche grazie alla realizzazione di nuove caditoie stradali. L’intervento si svolgerà per fasi e avrà durata di 150 giorni complessivi, con un investimento da parte del Comune di Bergamo di mezzo milione di euro.

4 – Sono partiti i lavori a S. Agata. Il Circolino di Città Alta s’allarga

Sono partiti questa mattina i lavori al Circolino di Città Alta. Sono 4,5 i milioni di investimento messi sul piatto dalla Cooperativa Città Alta per rimettere a nuovo la ex chiesa di Sant’Agata. I lavori dureranno venti mesi e i gestori ci tengono a precisare che in questo lungo periodo la struttura resterà sempre aperta.

5 – Studentesse molestate sul treno, salvate da due viaggiatori

Stavano percorrendo nella stessa carrozza il tratto di ferrovia tra Bergamo e Milano. Tre studentesse molestate sul treno da un nigeriano di 25 anni richiedente asilo. È stato bloccato e denunciato presso la stazione di Pioltello dalla Polizia Locale. L’episodio è avvenuto giovedì intorno alle 13.30. Prima l’uomo ha iniziato a infastidire verbalmente le ragazze che stavano nei posti vicino a lui. Quando le studentesse hanno cercato di alzarsi, prima le ha bloccate tenendone una per un braccio, poi ha minacciato un’amica di farle del male. Non contento ha persino deciso di levarsi i pantaloni e avrebbe fatto lo stesso con il resto se non lo avessero fermato. Provvidenziale l’intervento di alcuni passeggeri. Un uomo di mezza età italiano e un giovane Rom poi si sono intromessi nella discussione e hanno cercato di distrarre il nigeriano permettendo alle ragazze di scappare e di chiamare il controllore. Il quale ha a sua volta avvisato le forze dell’ordine che sono intervenute a Pioltello. Gli agenti della Polizia Locale hanno fatto scendere l’uomo e lo hanno denunciato a piede libero per violenza privata.

6 – In mille da Gazzaniga a Bergamo per ricordare Luigi

È partita poco dopo le 8 di stamattina la marcia degli studenti per ricordare Luigi Zanoletti, il 14enne morto alla stazione di Gazzaniga. Arriverà fino a Bergamo, alla stazione della Sab. Si chiede verità, giustizia e sicurezza, perché l’incidente che ha portato alla tragedia sembra figlio della cattiva organizzazione. Lungo il percorso il corteo si è allungato con gli studenti di altri istituti della valle.

7 – Aggressione a Cologno, colpito con una bottiglia di vetro un 43enne

Attimi di tensione ieri mattina per un 43enne di nazionalità marocchina in seguito a un’aggressione subita. L’uomo sarebbe stato colpito in volto da una bottiglia di vetro. Ancora pochi, tuttavia, i dettagli. Specialmente riguardo alla dinamica dei fatti. Secondo alcune indiscrezioni, potrebbe trattarsi di una resa dei conti. Ancora sanguinante, l’uomo si è recato nel bar più vicino, in Via Solferino, dove si è potuto sciacquare il viso. Gli avventori hanno chiamato i soccorritori del 118 che sono intervenuto tempestivamente. Il marocchino è stato trasportato all’ospedale di Treviglio. Le condizioni sono tutto sommato buone. Il 43enne, ora residente a Spirano, è molto noto a Cologno, perché anni fa aveva avuto qualche problema con il Comune per via di uno sfratto.

8 – Seppellita la capsula del tempo, appuntamento nel 2068

È stata seppellita ieri alle 11 alla Chiesetta dell’Annunciata a Bariano la capsula del tempo. Un’idea avuta da Azione Cattolica, per festeggiare i 150 anni dalla nascita dell’associazione. Lo scrigno del tempo verrà riaperto nel 2068. Un modo concreto per raccontare alla Bariano di domani la generazione di oggi.