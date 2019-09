10 SETTEMBRE

1 – Travolge una famiglia in auto ma perde la targa: arrestato

L’incidente poteva essere molto più grave, invece le conseguenze sono state tutto sommato leggere. Sabato sera a Bergamo, nell’intersezione tra via Autostrada e via San Giorgio, una famiglia di turisti tedeschi (padre, madre e due figli minori), a bordo di una Mercedes, è stata centrata da una Dacia Duster alla cui guida si trovava un cittadino boliviano di 31 anni, operaio edile, completamente ubriaco. Ne parla Il Giorno. Il sudamericano, con due precedenti per guida in stato di ebbrezza e con patente ritirata, è scappato, ma durante la fuga la sua vettura ha perso la targa. Così gli agenti della polizia locale l’hanno rintracciato per omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza. Per fortuna i componenti della famiglia tedesca se la sono cavata con pochi giorni di prognosi.

2 – L’impresa di Parking Fara chiede altri cinque milioni

A fronte di extracosti stimati da Bergamo Parcheggi in 1 milione e 490 mila euro per il parcheggio alla Fara, la Collini Lavori chiede 4 milioni e 900 mila euro in più, quasi la metà dell’appalto. Ne parla oggi il Corriere della Sera Bergamo. E accusa: «Prezzi ridotti artatamente per imporci gli interventi e evitare la rescissione del contratto».

3 – Aeroporto di Orio: 30 minuti di sosta gratuita al parcheggio p3

Sacbo, società di gestione dell’Aeroporto di Milano Bergamo, e ViaMilanoParking, società affidataria dei parcheggi ufficiali dello scalo bergamasco, hanno confermato l’opportunità offerta agli automobilisti che si recano in aerostazione per prelevare passeggeri di utilizzare gratuitamente, fino a un massimo di 30 minuti, il parcheggio P3 come area di attesa. Il dispositivo è stato introdotto nel corso dell’estate per agevolare la gestione dei flussi di autoveicoli che si recano in aeroporto per prelevare persone in arrivo e contrastare il fenomeno della sosta abusiva lungo la strada di accesso all’aerostazione. Gli automobilisti che attendono passeggeri in arrivo possono recarsi al parcheggio P3, ritirando all’ingresso il biglietto che dovranno utilizzare entro il 30esimo minuto per l’uscita gratuita. Questo tempo di attesa viene concesso con l’obiettivo di regolare i flussi di traffico e permettere di impiegare proficuamente il parcheggio P1 Sosta Breve, dove il tempo di transito gratuito è confermato in dieci minuti, sufficiente per coloro i quali devono effettuare la sola operazione di carico di persone e bagagli.

4 – Fonderia Augusta in fiamme a Costa di Mezzate

È scoppiato un incendio in un forno della Fonderia Augusta di Costa di Mezzate: le fiamme hanno coinvolto anche la struttura. Una grande nube grigia si è sollevata nel cielo e sul posto sono entrate in azione sei squadre di Vigili del fuoco di Bergamo, Dalmine e Romano di Lombardia per arginare il fuoco. Un uomo di 50 anni sarebbe rimasto ferito nel tentativo di allontanarsi dal forno.

5 – Spaccio in piazza a Ciserano, un arresto

Spaccio in piazza a Ciserano, una situazione segnalata più volte dai cittadini nel corso degli ultimi mesi. Dopo l’abbattimento delle torri di Zingonia il fenomeno dello spaccio di droga sembrava prendere sempre più piede nella piazza centrale del paese e i carabinieri hanno deciso di intervenire. Nel tardo pomeriggio di ieri, i carabinieri della Tenenza di Zingonia hanno arrestato un cittadino 36enne originario del Marocco, irregolare sul territorio nazionale, perchè sorpreso cedere dello stupefacente ad un acquirente 50enne del cremasco.

9 SETTEMBRE

1 – Conferita la cittadinanza a Gasperini. «Lustro e visibilità all’intera città»

«La Città di Bergamo conferisce la Cittadinanza onoraria a Gian Piero Gasperini per aver guidato la squadra dell’Atalanta B.C. a traguardi di straordinario valore sportivo che aggiungono lustro e visibilità all’intera città, proiettata in una dimensione internazionale di grande prestigio». Questa la motivazione per un riconoscimento così alto al tecnico nerazzurro, conferito stasera dal Comune a Palazzo Frizzoni.

2 – “Bimbo annegato nell’Oglio”. Ma lui era in paese, sano e salvo

Falso allarme. Ma che spavento, a Cividate, questo pomeriggio, per un bambino di 10 anni che per circa mezz’ora si è pensato fosse finito in un canale pieno di acqua, a poche decine di metri dall’Oglio. Fortunatamente invece il piccolo si trovava in paese, sano e salvo. Voleva solo aggiustare la sua bicicletta. Ma andiamo con ordine. Tutto è cominciato attorno alle 15.20 di oggi, lunedì 9 settembre, quando la famiglia di un bambino di dieci anni di origine indiana residente nella campagna a sud di Cividate, si è accorta che il piccolo non era più nei pressi della casa, dove stava giocando. Il piccolo era uscito qualche minuto prima in sella alla sua bicicletta, una piccola mountain bike. Sono subito scattate le ricerche, e proprio accanto al canale è stata trovata la bicicletta del piccolo. La bici aveva la catena rotta, mentre del bambino non c’era alcuna traccia. Si è subito pensato al peggio: che il ragazzino fosse finito nell’acqua, forse a seguito di una caduta causata proprio dalla rottura della catena. E che la corrente l’avesse trascinato nel canale, in cui l’acqua scorre con grande impeto in queste ore. Disperati, i familiari hanno subito chiamato il 112. È scattata in gran carriera la macchina dei soccorsi, che ovviamente ha funzionato a puntino. Elisoccorso, polizia, vigili del fuoco sono arrivati sul posto nel giro di pochi minuti, per cominciare le ricerche. Ma fortunatamente non è stato necessario: il bambino si era allontanato da solo, in direzione del paese. Ad avvisare familiari e soccorritori dell’accaduto sono stati alcuni amici del ragazzino, che l’avevano visto allontanarsi verso Cividate. Aveva detto che voleva comprare una nuova catena per la sua bicicletta, dato che la sua appunto si era rotta. E certo non pensava che una sua assenza di qualche decina di minuti avrebbe scatenato un simile putiferio…

3 – Abbandono rifiuti, 48 sanzionati dalla Polizia locale

Negli ultimi tre mesi la Polizia Locale di Treviglio ha intensificato l’attività volta la controllo di illeciti di natura ambientale, con articolare riguardo all’abbandono di rifiuti, utilizzando anche le telecamere denominate “foto trappola”, le quali, opportunamente collocate sul posto, mimetizzandosi con l’ambiente circostante, consentono di videoregistrare gli illeciti commessi nel loro cono di ripresa ed individuare i relativi responsabili. In particolare, nel periodo giugno/agosto 2019, sono stati effettuati numerosi controlli che hanno consentito di accertare 48 sanzioni amministrative inerenti diverse tipologie di violazioni relative all’abbandono di rifiuti, quali abbandono di sacchetti contenenti rifiuti sul territorio cittadino, abbandono di rifiuti ingombranti, conferimento indifferenziato di rifiuti.

4 – Imprigionata in bagno per 24 ore per colpa di una serratura rotta

Stava facendo le pulizie nel bagno (cieco) di un ufficio in via Madonna della Neve, a Bergamo, ma la serratura si è rotta, impedendole di uscire. Brutta avventura sabato per una signora di 56 anni, anche perché il telefono l’aveva lasciato nella borsa, fuori dalla toilette. La madre della donna, dopo 24 ore, ha allertato i soccorsi: intervenuti i vigili del fuoco, insieme a polizia e ambulanza, che hanno liberato la “progioniera”.

5 – Crollano i furti in casa: più che dimezzati nel 2019

I furti in casa a Bergamo sono crollati, secondo i dati della Questura. In otto mesi, meno 64% rispetto al 2018. Dall’1 gennaio al 31 agosto 2019 sono stati infatti denunciati 209 resti di questo tipo, mentre nello stesso periodo dell’anno scorso le denunce erano state più del doppio, 581.

6 – Chiuso il ponte tra Bagnatica a Cavernago. Ordinanza prorogata

È stata prorogata l’ordinanza di chiusura del tratto della sp 92 tra Bagnatica e Cavernago, interessato dai lavori. I lavori di messa in sicurezza del cavalcavia dell’autostrada A4 da parte della impresa “Sias Spa” per conto di Autostrade, sono ancora in corso. Per questo motivo la Provincia ha emesso l’ordinanza che proroga la chiusura del tratto di strada fino al 20 settembre.

7 – Dalmine, al via i lavori per la manutenzione di strade e marciapiedi

Via libera dalla Giunta comunale di Dalmine a una variazione di bilancio di 100 mila euro che, unitamente alla precedente pari a 250 mila euro approvata dal Consiglio comunale il 27 luglio scorso, permetterà di avviare nelle prossime settimane le operazioni di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi. «Si tratta di interventi attesi da anni dai cittadini – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzioni Sara Simoncelli -, che ci consentiranno di mettere in sicurezza le strade e i marciapiedi di buona parte della città e di rispondere alle tante segnalazioni arrivate in questi primi mesi dai dalminesi».

8 – Laboratorio del riuso, 25mila oggetti raccolti in un anno

Oltre 25 mila pezzi raccolti in un anno dal Laboratorio del Riuso, all’interno della Piattaforma Ecologica di via Goltara: mobili, libri, scarpe, cd, lampade, quadri e cornici, piatti e giocattoli. Inaugurato nel 2017, nato da un accordo tra Comune di Bergamo, Aprica e Cooperativa Ruah, il laboratorio ha lo scopo di far rivivere oggetti destinati ad essere gettati via in una logica solidale e di cooperazione con progetti nel sud del mondo.