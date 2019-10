22 OTTOBRE

1 – Hamburger made in Usa allo stadio. Ufficializzato l’arrivo di Burker King

Se ne parlava da tempo, con tanto di voci preoccupate dai bar della zona che si occupano anche di ristorazione: al Gewiss Stadium arriva un colosso del fast food: Burger King. Un marchio americano ma ora controllato da un fondo d’investimento brasiliano. Così sarà un po’ come essere negli stadi di baseball in Usa: hamburger e sport dal vivo. Date precise dell’apertura ancora non ci sono, però. A parte i servizi necessari per l’arena, la nuova apertura aumenterà l’attrattività dell’area (e gli introiti) durante tutta la settimana.

2 – Banda di ladri picchia i cani e svaligia l’abitazione

Sono usciti per pranzo alle 12.30 e sono rientrati meno di due ore dopo. Ma in quel lasso di tempo la loro casa è stata messa completamente a soqquadro dai ladri. I quattro cani che in quel momento erano all’interno dell’abitazione hanno provato a difendersi dall’intrusione, senza però riuscirci. Uno di loro, malmenato, è rimasto sordo. È successo domenica a Sotto il Monte: nel mirino dei soliti ignoti è entrata un’abitazione in zona Bercio.

3 – Ryanair lancia la rotta Milano Bergamo-Yerevan

Ryanair ha da poco annunciato una nuova rotta che, a partire da gennaio 2020, collegherà Milano Bergamo a Yerevan, in Armenia, con due voli a settimana. È già possibile prenotare i voli fino ad ottobre 2020, volando con tariffe convenienti.

4 – Donna aggredita a Romano, il 22enne ai domiciliari: «Non ricordo nulla»

Era drogato, K.P., il 22enne bresciano fermato domenica mattina a Romano dopo aver molestato, aggredito e tentato di rapinare una 40enne bergamasca. Davanti al giudice il giovane ha spiegato di non ricordare nulla di quanto accaduto.

5 – «La fontana del Delfino rovinata in appena 25 anni»

«E la fontana del Delfino ha vinto il concorso lanciato da un’azienda che produce detergenti “totalmente biodegrabili, prodotti in uno stabilimento zerowaste e autosufficiente in campo energetico”. Bene – scrive Nicola Cremaschi di Legambiente Bergamo -. Ma io ho un piccolo dubbio. E no, non mi riferisco al fatto che mettere in competizione Amatrice con Bergamo e Torino sia quantomeno discutibile anche solo per motivi di sensibilità… Sono un po’ di giorni che sto cercando di ricordarmi quando è stata restaurata l’ultima volta la Fontana del Delfino. E, se la memoria non mi inganna, stiamo parlando di metà degli anni ‘90 venti/venticinque anni fa. Se non erro dopo il restauro ci fu un teppista che imbrattò la statua con dello spray nero. E la statua fu sottoposta ad un nuovo intervento di restauro. Da qui il dubbio: dopo venticinque anni c’è di nuovo bisogno di restauro? E per quale motivo? L’unico agente che mi viene in mente che possa aver intaccato la fontana è lo scarico dei tubi di scappamento delle automobili… E se in venticinque anni è riuscito a rovinare una statua al punto che necessita di essere restaurata mi domando cosa respirano le persone che in quella zona ci abitano…».

21 OTTOBRE

1 – Ruota panoramica in Piazza Matteotti. L’idea di Comune e negozi per Natale

Il Comune ha pensato, insieme a Bergamo Shopping, di installare, in occasione del Natale 2019, una grande ruota panoramica in Piazza Matteotti. «Sarà alta 32 metri e offrirà un punto di vista inusuale e al contempo affascinante sulla città», scrive il Comune. Un’idea già vista in altre città, anche in Europa, e che si sta diffondendo a macchie di leopardo anche da noi. Prossimamente i dettagli dell’iniziativa, al momento al vaglio della Sovrintendenza.

2 – Rotatoria A4, l’area di cantiere non sarà sul mercato

«L’incontro di oggi ha portato a un positivo e utile chiarimento che consente di rispettare pienamente le reciproche necessità senza compromettere tempi ed investimenti che i diversi enti stanno programmando o hanno, come nel caso del Comune, già sostenuto»: è questo il commento dell’assessore alla riqualificazione urbana Francesco Valesini a margine della riunione tenutasi questa mattina alla sede di Regione Lombardia in via XX Settembre a Bergamo per proseguire l’interlocuzione sul previsto cantiere per la sistemazione della rotatoria dell’autostrada A4 in città. Nei giorni scorsi i rapporti erano sembrati incrinarsi sul nodo dell’utilizzo del piazzale del mercato di via Spino durante le fasi del cantiere. Utilizzo che invece sembra essere stato scongiurato nella riunione di questa mattina, appuntamento al quale hanno partecipato il sindaco Giorgio Gori, insieme agli Assessori Brembilla, Valesini e Zenoni, per il Comune di Bergamo, l’Assessore Regionale alle infrastrutture Claudia Terzi e i tecnici di Infrastrutture Lombarde, la società incaricata della progettazione dell’opera.

3 – Un milione per i progetti di integrazione delle famiglie

Un milione di euro per finanziare i progetti di integrazione dei nuclei familiari stranieri sul territorio: Bergamo vince il bando nazionale, aggiudicandosi addirittura la prima posizione della graduatoria con un progetto sviluppato dal Comune di Bergamo come ente capofila Ambito 1 in partenariato con Cesvi, Consorzio Solco Città Aperta, Consorzio Servizi Val Cavallina, Comune di Dalmine (capofila per Ambito Dalmine). Il bando ministeriale si chiama Fami (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione): Bergamo si assicura 978.784 euro con obiettivi che riguardano la creazione di un nucleo di coordinamento tra gli ambiti, che permetta il potenziamento dei temi legati all’intercultura dei 3 Servizi Minori e Famiglia sovracomunali coinvolti per il sostegno alla genitorialità di nuclei familiari di origine straniera con minori e in carico ai servizi; l’intervento sulla formazione e aggiornamento degli operatori ai fini di qualificare al meglio le reti territoriali di presa in carico e supporto famiglie straniere in situazioni di fragilità e nuclei monoparentali con minori a carico; il rafforzamento dei servizi scolastici per l’inclusione di alunni con famiglie vulnerabili attraverso percorsi formativi mirati; infine l’aumento dell’efficienza e dell’efficacia del lavoro degli operatori socio-sanitari del territorio attraverso strumenti innovativi e figure di raccordo. Le attività previste dal progetto riguardano: il rafforzamento del sistema di governance territoriale, il potenziamento dei servizi di accoglienza e la sperimentazione di azioni innovative rivolte a rinforzare la capacità dei servizi socio assistenziali coinvolti per le situazioni di bisogno specifico dei diretti interessati con azioni di peer tutoring e mentoring, attività legate ai servizi di tutela minori e alle scuole.

4 – Il notaio trevigliese Alberto Pezzoli morto in un incidente in Polonia

È morto sulle strade della Polonia Alberto Pezzoli, notaio trevigliese in pensione da luglio che da qualche tempo di trovava all’estero per una vacanza. Aveva noleggiato un’auto per il suo soggiorno in Polonia, ma per cause ancora da accertare è finito contro due Tir dopo aver sbandato. All’origine forse un colpo di sonno o un malore. A stabilirlo sarà l’autopsia che verrà eseguita sul corpo del professionista trevigliese. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria polacca e per questo motivo non è ancora stata stabilita la data di rientro in Italia. Inutile ogni tentativo di soccorso, il 75enne è morto sul colpo. A Treviglio era molto conosciuto, non solo per la sua professione, che aveva smesso di esercitare a luglio per godersi la pensione, ma anche per diverse sue passioni, prima fra tutte quella per le auto d’epoca.

5 – Volpe uccisa e appesa a un albero, macabra scoperta a Zanica

Maltrattata fino a ucciderla e poi appesa al ramo di un albero: è la brutta fine capitata a una volpe ritrovata nella campagna di Zanica, in località Capannelle, all’interno del Parco del Serio. A fare il macabro ritrovamento è stata una ragazza che aveva scelto la campagna attorno a Zanica per una passeggiata con il suo cane. La giovane, dopo aver notato la carcassa dell’animale, ha subito dato l’allarme allertando i carabinieri della stazione di Zanica che ora stanno indagando per individuare il responsabile.

6 – Molestata e scippata, 22enne bresciano fermato a Romano

Prima l’ha molestata poi colpita e infine scippata, ma lei non si è arresa e ha dato l’allarme permettendo ai carabinieri di fermarlo poco dopo. È successo domenica mattina intorno alle 11 nei pressi della stazione di Romano di Lombardia.

7 – Chiude con 137.300 presenze la XVII edizione di BergamoScienza

Si è conclusa oggi con 137.300 presenze la XVII edizione di BergamoScienza, il festival di divulgazione scientifica che per 16 giornate ha indagato – in 267 eventi (57 conferenze; 20 spettacoli e 190 tra mostre, laboratori e visite guidate) – il mondo della scienza con uno sguardo trasversale e pluriprospettico e con un’attenzione particolare ai temi della sostenibilità della vita sul pianeta, sia in termini di impatto climatico e salute dell’acqua e dell’aria che di alimentazione. Delle 137.300 presenze: 12.622 alle conferenze; 8.081 agli spettacoli; 84.348 a mostre e laboratori. A questi numeri si aggiungono le 20.993 visualizzazioni in streaming sui canali Vimeo e Facebook per assistere agli eventi live e 11.256 presenze agli eventi extra festival. Alcune conferenze dell’edizione 2019 si potranno rivedere integralmente sul sito di BergamoScienza.

8 – A Bergamo una nuova casa per le famiglie dei bambini cardiopatici

Apre a Bergamo, in via Longuelo 83, “la Mia casa”, l’appartamento che accoglierà le famiglie dei bambini dimessi dal reparto di Cardiologia Pediatrica all’Ospedale Papa Giovanni XXIII e che sarà presentato sabato 26 ottobre, alle 10.30, con un evento inaugurale aperto al pubblico. Il progetto nasce su iniziativa de L’Orizzonte di Lorenzo, Onlus nata nel 2005 con lo scopo di contribuire a migliorare l’assistenza e la cura di bambini, adolescenti e adulti con cardiopatie congenite e attiva con vari progetti presso l’ospedale bergamasco, con la preziosa collaborazione de L’Impronta, cooperativa sociale che opera negli Ambiti territoriali di Bergamo, Seriate, Dalmine e Grumello del Monte per lo sviluppo delle comunità locali, la promozione umana e l’integrazione sociale dei cittadini.