26 NOVEMBRE

1 – Manda dei sospetti ‘ndranghetisti a riscuotere dei crediti a Bergamo

Sequestro di persona, lesione, minacce ed estorsione: sono le accuse che la Procura di Bergamo contesta a tre persone finite oggi in carcere e tra le quali figurano due fratelli di origine calabrese, residenti a Briatico, nel vibonese, e con diverse denunce anche per associazione mafiosa; e un imprenditore bergamasco, di Ponteranica, gravato a sua volta da precedenti per reati fiscali. La misura, rappresenta l’epilogo di un’indagine, denominata “Pay to live”, condotta dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria delle fiamme gialle e che avrebbe portato a galla dei presunti legami tra un 56enne bergamasco con interessi nella vendita e noleggio di autoveicoli, e le altre due persone, che sono ritenute vicine ad ambienti ‘ndranghetisti. L’ipotesi è che l’imprenditore si sia avvalso proprio di quest’ultime per recuperare dei crediti. I fatti risalgono alla mattina di domenica 6 ottobre scorso, quando nel pieno centro di Bergamo i due fratelli calabresi avrebbero aggredito, picchiato, rapinato di un telefonino, minacciato e poi rapito, un pregiudicato del posto in affari con un 63enne residente a Dalmine, anch’egli gravato da diversi reati tributari e per riciclaggio, che aveva un debito nei confronti dell’imprenditore, considerato il mandante degli aggressori.

2 – Città più vivibili d’Italia, Bergamo quarta

Era difficile fare meglio dello scorso anno, quando la nostra città chiuse quinta tra le migliori smart cities italiane. Ma l’Icity Rank 2019 vede la nostra città salire ancora, al quarto posto in Italia, prima città media della graduatoria, subito dietro Milano, Firenze e Bologna.

3 – Carabiniere travolto e ucciso: chiesto l’omicidio stradale aggravato per l’investitore

Carabiniere travolto e ucciso: chiesto l’omicidio stradale aggravato per l’investitore. La Procura della Repubblica di Bergamo infatti ha chiuso le indagini sulla morte di Emanuele Anzini, 41 anni, il militare in forza alla Compagnia di Zogno investito e ucciso lo scorso giugno mentre stava effettuando un posto di blocco a Terno d’Isola. Alla guida dell’auto che ha falciato l’appuntato c’era Matteo Colombi Manzi, 34 anni, cuoco di professione residente a Sotto il Monte.

4 – Dhl nello scalo di orio, assemblea per chiedere quale futuro avranno i lavoratori

Un’assemblea molto partecipata, con circa 200 lavoratori, si è tenuta ieri pomeriggio nel sito Dhlall’interno dello scalo aeroportuale di Orio al Serio. È stata organizzata per «chiedere certezze sul futuro dei posti di lavoro dei 509 dipendenti diretti, dei 164 somministrati e dei 150 lavoratori in appalto»,” hanno spiegato Marco Sala di Filt-Cgil, Antonio Scaini di Fit-Cisl e Giacomo Ricciardi di Uil-Trasporti di Bergamo. Il prossimo 4 dicembre è già fissato un incontro con Dhl, dopo la serie di confronti fra le parti sull’accordo di programma in vista dell’apertura di un hub Dhl nello scalo di Malpensa. «DHL ha sempre detto che tutti i lavoratori del sito sarebbero restati a Bergamo anche se gran parte della lavorazione si sposterà nel nuovo hub – proseguono i tre sindacalisti -. Ma nell’ultimo incontro del 12 novembre l’azienda ha dichiarato che non sarebbe più interessata a entrare nel nuovo cargo center e che ha chiesto a Sacbo di prorogare l’affitto degli spazi che occupa attualmente. E tuttavia sugli spazi attuali grava già una destinazione diversa, secondo il piano di sviluppo dello scalo. Allora il punto è: dove andranno a lavorare queste persone? Chiediamo che nell’incontro del 4 dicembre ci vengano date risposte chiare e certe. Oltre ad essere allarmati per i lavoratori Dhl, siamo preoccupati per lo sviluppo del cargo center e del settore in generale nella provincia di Bergamo».

5 – Opportunità Giovani: al via anche a Bergamo il programma di formazione di McDonald’s

Al via anche a Bergamo Opportunità Giovani, il programma di formazione promosso da McDonald’s con l’obiettivo di aiutare i giovani ad entrare nel mondo del lavoro. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Cesvip Lombardia, ente accreditato per i servizi di formazione e lavoro di Regione Lombardia, e in collaborazione con PortaFuturo e Work Experience, centri per l’impiego operanti a Roma, e ha ricevuto il patrocinio dal Comune di Bergamo, dal Ministero del Lavoro e dalla Regione Lombardia. Bergamo, Milano, Brescia, Varese e Roma ospiteranno le prime tappe dell’iniziativa che, nel 2019, coinvolgerà circa 250 giovani. A partire dal 2020 il progetto sarà esteso ad altre regioni italiane con l’obiettivo in due anni di coinvolgere 1.000 giovani. L’iniziativa è rivolta ai giovani di età compresa tra 18 e 29 anni, i cosiddetti NEET (Neither in employment nor in education and training), che non hanno accesso a opportunità di studio o lavoro e prevede 28 ore di formazione in aula, ognuna composta da un massimo 20 persone. Attraverso il supporto di docenti specializzati di Cesvip Lombardia, ai ragazzi verranno forniti gli strumenti che possono determinare il successo di una candidatura: come ci si prepara ad un colloquio, come si scrive il curriculum, come gestire il proprio profilo sui social network, come utilizzare il web nella ricerca di lavoro. Inoltre, il corso fornirà loro alcuni strumenti utili per inserirsi in modo positivo all’interno di un’azienda, una volta trovata occupazione, trattando temi come la comunicazione efficace, l’ottimizzazione del tempo e i comportamenti etici e responsabili da tenere.

25 NOVEMBRE

1 – Muore folgorato su un traliccio. Giallo oggi pomeriggio a Colere

Muore folgorato su un traliccio elettrico. È successo oggi pomeriggio alle 14 a Colere, in via Torrente Rino, e non ci sono molti dettagli. A dare l’allarme pare sia stato un passante che camminando lungo un sentiero ha notato il corpo di uomo attaccato al traliccio. Chiamato immediatamente il 112, che ha inviato sul posto l’elisoccorso da Bergamo, ma il personale a bordo non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo di cui, per il momento, non si sa nulla. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Clusone insieme ai Vigili del fuoco. Resta da capire cosa sia accaduto e come la vittima sia entrata in contatto con il traliccio. Nella zona, infatti, non ci sarebbero mezzi da lavoro che possano far pensare a un intervento di manutenzione.

2 – Infortunio sul lavoro ad Agrate: gravissimo 49enne bergamasco

Infortunio sul lavoro ad Agrate: soccorso un 49enne residente nella Bergamasca. Automedica e volontari della Croce Rossa di Brugherio sul posto, in via Olivetti. L’uomo stava lavorando nel cantiere dove è in costruzione una nuova ala della sede produttiva della St Microelectronics. In base a quanto è stato possibile verificare fino a questo momento l’uomo, a seguito di una caduta, avrebbe sbattuto la testa contro un new jersey di cemento provocandosi una profonda ferita che ha causato una copiosa perdita di sangue.

3 – Auto in fiamme nel parcheggio ad Arcene, nessun ferito

Un’auto ha preso fuoco oggi pomeriggio, intorno alle 15, nel parcheggio che si trova lungo la Sp 42 ad Arcene. A originare l’incendio, che è divampato dal vano motore, è stato presumibilmente un corto circuito. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Treviglio. In quel momento nessuno si trovava all’interno dell’auto.

4 – Un furgone lo tampona in autostrada. Perde la vita 35enne di Monasterolo

Un ragazzo di 35 anni, Graziano Totis di Monasterolo è morto questa notte sull’autostrada A4. L’incidente è avvenuto attorno alle 4.20 tra Capriate e Dalmine e ha visto coinvolti due veicoli. Gli altri feriti, 3o e 39 anni, non sarebbero gravi. Totis era al volante della sua Dacia Duster quando è stato tamponato da un furgoncino.

5 – Salone del Mobile, edizione top: più 20 per cento di visitatori

Il Salone del Mobile di Bergamo si conferma l’appuntamento più significativo del Nord Italia per il consumatore finale. La 17esima mostra dedicata alla filiera del mobile e dell’arredamento organizzata da Promoberg ha richiamato durante i sei giorni d’apertura alla Fiera di Bergamo 39.600 visitatori, il 20% in più rispetto allo scorso anno, giunti in prevalenza dalla Bergamasca e dalla Lombardia, ma con un aumento delle provenienze dalle regioni limitrofe.

6 – Pagarono la piscina con un bonifico falso, truffatori condannati

Pagarono la piscina con un bonifico falso, truffatori condannati. La vicenda risale all’ottobre 2017. A denunciare la truffa era stato un artigiano di Ciserano raggirato da un coppia che se n’era andata portandosi via una piscina dal valore di oltre 7mila euro.

7 – Raccolti 70mila euro dalla vendita delle coperte in Piazza Vecchia

È stato un fine settimana di grande impegno e successo per le donne e le ragazze di Viva Vittoria Bergamo. Delle migliaia di coperte realizzate ed esposte in Piazza Vecchia ne sono rimaste solo 180 e sono stati raccolti 70.150 euro che andranno a favore di Aiuto Donna, l’associazione che a Bergamo aiuta le donne a uscire dalla violenza.

8 – Piazza Matteotti riapre al transito dei veicoli verso via XX Settembre

Da oggi è possibile di nuovo accedere a piazza Matteotti da viale Roma, a senso unico raggiungere l’area di Palazzo Frizzoni e di qui via Borfuro e via XX Settembre. Sono stati ripristinati i 10 posti per residenti e 3 di carico/scarico negli stalli blu sulla piazza, a pochi metri dalla ruota panoramica.