25 GIUGNO

1 – Incidente a San Giovanni Bianco. Muore docente dell’università

Il rettore e tutta l’Università di Bergamo esprimono il loro cordoglio per l’improvvisa scomparsa del professor Giovanni Salesi, venuto a mancare ieri pomeriggio. «Era molto amato anche per come sapeva insegnare la fisica ai giovani, e aveva realizzato il progetto “Beautiful Campus”, che ora sarà terminato in suo ricordo». Il docente si è schiantato con la sua auto contro il guardrail mentre percorreva l’ex statale 470 della valle Brembana: all’origine dell’incidente forse un malore. Aveva 58 anni e viveva a Dalmine: lascia l’anziana madre che vive a Ragusa, la sua cittadina d’origine.

2 – Fornovo, ex sindaco lascia 2,5 milioni al Comune

Crederci davvero nella politica e fare del bene per la propria comunità. Anche dopo la morte. Carlo Nicoli, ex sindaco di Fornovo, ha lasciato al suo Comune cinque immobili e 2,5 milioni di euro fra obbligazioni, azioni e soldi in contanti, di cui 300 mila saranno a disposizione subito da quest’anno. Una bella eredità per l’ex primo cittadino – due mandati fra gli anni ‘60 e ’70 – scomparso a 85 anni nel dicembre 2016.

3 – Recuperano un gatto «abbandonato» ma non erano volontari del gattile

Un vero e proprio mistero quanto accaduto ieri al parco del Roccolo di Treviglio. Al centro della vicenda un presunto gatto abbandonato salvato da alcuni volontari. Ma a quanto pare il gatto non era abbandonato e il gattile non ne sa nulla. A chiedere spiegazioni sulla vicenda una donna che ha assistito all’intera scena ieri al parco del Roccolo. «Due individui,un uomo e una donna molto arroganti maleducati e offensivi si sono presentati come volontari del gattile di Treviglio e hanno portato via un gattino che se ne stava comodamente sul ramo di un albero a dormire. Premetto che io ero li dalle 13 e il micino non miagolava disperatamente per attirare l’attenzione ma al contrario dormiva. La volontaria ha iniziato a dire che non miagolava perché era esausto e troppo magro. Il gattino ha tentato di scappare ma alla fine l’hanno preso e portato via. Io non so se fossero davvero volontari o no ma non credo sia questo il modo di aiutare gli animali». Sulla questione sono intervenuti i responsabili del Gattile di Treviglio. «I volontari della nostra associazione non vanno in giro a recuperare gatti e gattini allo sbaraglio, tanto meno quelli selvatici e liberi sul territorio. Tra abbandoni, cucciolate indesiderate e gatti in lista d’attesa per l’ingresso siamo attualmente pieni, non possiamo permetterci di raccoglierne altri senza una reale necessità. Per quanto ci riguarda cerchiamo anche di essere educati e non insultare nessuno. Tutti quanti inoltre abbiamo un documento cartaceo di identificazione, quindi possiamo dire con certezza che queste persone non sono dei nostri. Cercheremo di capire chi siano».

4 – Ex imprenditore arrestato e portato in carcere

È diventata definitiva la condanna per reati tributari e fiscali commessi a Madone dal 2009 al 2011 da parte di un ex imprenditore 57enne italiano, arrestato dai carabinieri della Compagnia di Treviglio su ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Bergamo. L’uomo, dopo la condanna per fatturazioni per operazioni inesistenti e occultamento di documenti contabili emessa dal Tribunale di Bergamo, è stato appunto destinatario di un provvedimento di esecuzione per una condanna di un anno e mezzo di reclusione. Dopo le formalità di rito, il 57enne è stato accompagnato in carcere dai Carabinieri della Stazione di Brembate.

5 – Bando Storevolution, incontro sui negozi digitali con Confesercenti

Regione Lombardia ha appena pubblicato il Bando Storevolution, con l’obiettivo incentivare gli investimenti in strumenti digitali delle attività commerciali al dettaglio in sede fissa. Confesercenti organizza un incontro gratuito per spiegarne contenuti e modalità di partecipazione: l’appuntamento è per mercoledì 27 giugno alle 14 presso il Cescot (via Ravizza 7/a, Bergamo). Il bando si rivolge alle micro, piccole e medie imprese commerciali al dettaglio in sede fissa, in forma singola o aggregata, aventi almeno un punto vendita in Lombardia. La finalità è agevolare il miglioramento del rapporto esistente tra negozio e clientela, puntando sulla implementazione di sistemi digitali (ad esempio siti web e app, software gestionali, pagamenti sicuri, sistemi Crm, vetrine intelligenti e molto altro). Il bando sostiene spese sostenute già dal 1° dicembre 2017, pertanto rappresenta una importante occasione per recuperare investimenti già effettuati. L’incontro durerà circa 30 minuti e permetterà ai partecipanti di conoscere le caratteristiche del bando e di poter porre quesiti direttamente ai relatori.