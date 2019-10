21 OTTOBRE

1 – Il notaio trevigliese Alberto Pezzoli morto in un incidente in Polonia

È morto sulle strade della Polonia Alberto Pezzoli, notaio trevigliese in pensione da luglio che da qualche tempo di trovava all’estero per una vacanza. Aveva noleggiato un’auto per il suo soggiorno in Polonia, ma per cause ancora da accertare è finito contro due Tir dopo aver sbandato. All’origine forse un colpo di sonno o un malore. A stabilirlo sarà l’autopsia che verrà eseguita sul corpo del professionista trevigliese. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria polacca e per questo motivo non è ancora stata stabilita la data di rientro in Italia. Inutile ogni tentativo di soccorso, il 75enne è morto sul colpo. A Treviglio era molto conosciuto, non solo per la sua professione, che aveva smesso di esercitare a luglio per godersi la pensione, ma anche per diverse sue passioni, prima fra tutte quella per le auto d’epoca.

2 – Volpe uccisa e appesa a un albero, macabra scoperta a Zanica

Maltrattata fino a ucciderla e poi appesa al ramo di un albero: è la brutta fine capitata a una volpe ritrovata nella campagna di Zanica, in località Capannelle, all’interno del Parco del Serio. A fare il macabro ritrovamento è stata una ragazza che aveva scelto la campagna attorno a Zanica per una passeggiata con il suo cane. La giovane, dopo aver notato la carcassa dell’animale, ha subito dato l’allarme allertando i carabinieri della stazione di Zanica che ora stanno indagando per individuare il responsabile.

3 – Molestata e scippata, 22enne bresciano fermato a Romano

Prima l’ha molestata poi colpita e infine scippata, ma lei non si è arresa e ha dato l’allarme permettendo ai carabinieri di fermarlo poco dopo. È successo domenica mattina intorno alle 11 nei pressi della stazione di Romano di Lombardia.

4 – Chiude con 137.300 presenze la XVII edizione di BergamoScienza

Si è conclusa oggi con 137.300 presenze la XVII edizione di BergamoScienza, il festival di divulgazione scientifica che per 16 giornate ha indagato – in 267 eventi (57 conferenze; 20 spettacoli e 190 tra mostre, laboratori e visite guidate) – il mondo della scienza con uno sguardo trasversale e pluriprospettico e con un’attenzione particolare ai temi della sostenibilità della vita sul pianeta, sia in termini di impatto climatico e salute dell’acqua e dell’aria che di alimentazione. Delle 137.300 presenze: 12.622 alle conferenze; 8.081 agli spettacoli; 84.348 a mostre e laboratori. A questi numeri si aggiungono le 20.993 visualizzazioni in streaming sui canali Vimeo e Facebook per assistere agli eventi live e 11.256 presenze agli eventi extra festival. Alcune conferenze dell’edizione 2019 si potranno rivedere integralmente sul sito di BergamoScienza.

5 – A Bergamo una nuova casa per le famiglie dei bambini cardiopatici

Apre a Bergamo, in via Longuelo 83, “la Mia casa”, l’appartamento che accoglierà le famiglie dei bambini dimessi dal reparto di Cardiologia Pediatrica all’Ospedale Papa Giovanni XXIII e che sarà presentato sabato 26 ottobre, alle 10.30, con un evento inaugurale aperto al pubblico. Il progetto nasce su iniziativa de L’Orizzonte di Lorenzo, Onlus nata nel 2005 con lo scopo di contribuire a migliorare l’assistenza e la cura di bambini, adolescenti e adulti con cardiopatie congenite e attiva con vari progetti presso l’ospedale bergamasco, con la preziosa collaborazione de L’Impronta, cooperativa sociale che opera negli Ambiti territoriali di Bergamo, Seriate, Dalmine e Grumello del Monte per lo sviluppo delle comunità locali, la promozione umana e l’integrazione sociale dei cittadini.