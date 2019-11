25 NOVEMBRE

1 – Un furgone lo tampona in autostrada. Perde la vita 35enne di Monasterolo

Un ragazzo di 35 anni, Graziano Totis di Monasterolo è morto questa notte sull’autostrada A4. L’incidente è avvenuto attorno alle 4.20 tra Capriate e Dalmine e ha visto coinvolti due veicoli. Gli altri feriti, 3o e 39 anni, non sarebbero gravi. Totis era al volante della sua Dacia Duster quando è stato tamponato da un furgoncino.

2 – Salone del Mobile, edizione top: più 20 per cento di visitatori

Il Salone del Mobile di Bergamo si conferma l’appuntamento più significativo del Nord Italia per il consumatore finale. La 17esima mostra dedicata alla filiera del mobile e dell’arredamento organizzata da Promoberg ha richiamato durante i sei giorni d’apertura alla Fiera di Bergamo 39.600 visitatori, il 20% in più rispetto allo scorso anno, giunti in prevalenza dalla Bergamasca e dalla Lombardia, ma con un aumento delle provenienze dalle regioni limitrofe.

3 – Pagarono la piscina con un bonifico falso, truffatori condannati

Pagarono la piscina con un bonifico falso, truffatori condannati. La vicenda risale all’ottobre 2017. A denunciare la truffa era stato un artigiano di Ciserano raggirato da un coppia che se n’era andata portandosi via una piscina dal valore di oltre 7mila euro.

4 – Raccolti 70mila euro dalla vendita delle coperte in Piazza Vecchia

È stato un fine settimana di grande impegno e successo per le donne e le ragazze di Viva Vittoria Bergamo. Delle migliaia di coperte realizzate ed esposte in Piazza Vecchia ne sono rimaste solo 180 e sono stati raccolti 70.150 euro che andranno a favore di Aiuto Donna, l’associazione che a Bergamo aiuta le donne a uscire dalla violenza.

5 – Piazza Matteotti riapre al transito dei veicoli verso via XX Settembre

Da oggi è possibile di nuovo accedere a piazza Matteotti da viale Roma, a senso unico raggiungere l’area di Palazzo Frizzoni e di qui via Borfuro e via XX Settembre. Sono stati ripristinati i 10 posti per residenti e 3 di carico/scarico negli stalli blu sulla piazza, a pochi metri dalla ruota panoramica.