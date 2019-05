N26 è una banca online che ti dà la possibilità di aprire il tuo conto personale in poche e semplici mosse, senza neppure muoverti da casa. Tra i servizi proposti, l’apertura di un conto corrente online, l’emissione di una carta di debito o di credito a seconda delle tue esigenze. I costi di gestione derivano dal piano scelto in fase di apertura del conto. N26 offre diverse soluzioni per soddisfare le richieste di tutti i suoi potenziali clienti. Il conto base, detto semplicemente “N26”, non prevede nessun costo di gestione e consente di prelevare tramite ATM in modo gratuito in Europa e di pagare gratuitamente in ogni valuta. Il conto “N26 Black”, al costo di 9,90 euro al mese, consente di prelevare gratis in tutto il mondo e include un pacchetto assicurativo Allianz, mentre il conto “N26 Metal”, al costo di 16,90 euro al mese, aggiunge alla tariffa Black un servizio clienti dedicato ed esclusive offerte da parte dei partner della banca. È previsto anche il conto “N26 Business” dedicato ai lavoratori freelance.

Apri il tuo conto online su N26 utilizzando un codice sconto. I codici promozionali (alias codici sconto) sono solitamente delle stringhe alfanumeriche che, se utilizzate, danno diritto a usufruire di sconti, omaggi, accrediti sul conto N26 o vantaggi di altro tipo. Questi coupon rendono ancora più vantaggiosa l’apertura di un conto online N26 poiché permettono agli utenti che si affidano a questa banca online di godere di ulteriori vantaggi oltre a quelli esplicitati nel contratto e validi per tutti i clienti. All’apertura del conto online potrai scegliere tu il codice sconto N26 che ti offre l’omaggio più vantaggioso. Alcuni voucher N26 permettono di ottenere l’accredito di una piccola somma di denaro come regalo di benvenuto all’apertura del conto; altri offrono la possibilità di prelevare denaro contante dagli sportelli ATM senza alcun costo ulteriore. In alcuni casi è possibile ottenere da un singolo codice sconto N26 l’accesso a ulteriori coupon per fare acquisti sui siti web partner della tua banca o ancora di ricevere l’accredito del cashback sul tuo conto in base agli acquisti che fai! Vantaggioso, non trovi?

Non sai dove puoi trovare i codici promozionali N26? Niente di più semplice. Trovare i codici sconto N26 non è un’operazione complicata come a volte si può pensare, è semplice. Tutto sta nel sapere dove cercarli, per evitare di incappare in fastidiose perdite di tempo, navigando siti inutili, salvando codici non funzionanti e perdendosi nella marea di pubblicità ingannevoli che costellano il web. Alcuni portali affidabili, come ad esempio piucodicisconto.com, offrono sezioni dedicate a diverse attività di compravendita, presentando solamente coupon funzionati, e disposti in ordine di validità temporale, mostrando in alto solamente quelli ancora funzionanti e in basso quelli scaduti. Non tutte le promozioni funzionano nello stesso modo: le “offerte” prevedono un link che va semplicemente seguito per usufruire della promozione dedicata. I “codici sconto” invece vanno copiati e poi inseriti nella fase di attivazione di un servizio N26.

Usare i codici sconto N26 è semplicissimo! Ecco come fare. Una volta che avrai ottenuto il tuo Codice Promozionale N26 su questa pagina, non ti resta altro che applicarlo per aggiudicarti lo sconto o l’omaggio che hai selezionato. Generalmente, questi coupon quando sono riferiti a uno sconto su un acquisto, vanno applicati al momento del check out, un attimo prima di effettuare il pagamento, per ottenere subito una riduzione sul totale da pagare. Nel caso del sito di N26 non si tratta di effettuare un acquisto ma di aprire un conto in banca, seppur virtuale. Pertanto, essendo i codici sconto N26 destinati all’utilizzo solo da parte dei clienti, andrà come prima cosa effettuata la registrazione. Si tratta di una procedura semplice e abbastanza rapida. Occorre avere le idee chiare su quale tipo di conto si intende aprire fra quelli disponibili. Successivamente si aprirà una schermata in cui inserire i propri dati personali: nome, cognome, indirizzo email, indirizzo di residenza e numero telefonico. Completata la procedura di registrazione, sarà possibile proseguire dando il consenso al trattamento dati, aprire il proprio conto e, in ultima istanza, applicare il codice ottenuto per aggiudicarsi la promozione scelta, che può dare diritto a un piccolo accredito sul proprio conto, sconti su acquisti futuri e via dicendo. Insomma, niente di più semplice!