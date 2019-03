Presto a Carvico sorgerà un nuovo centro commerciale al confine con Calusco d’Adda, di fronte a Jolly più Confezioni e a trecento metri dal Gran Mercato. La struttura verrà costruita a partire da quest’anno, si estenderà per 7mila metri quadrati e comprenderà un supermercato, un’attività di ristorazione e un punto di vendita ancora indefinito. «Questo progetto non è in linea con la politica della nostra Amministrazione – ha subito puntualizzato il sindaco Sergio Locatelli – ma è la conseguenza di un piano d’intervento approvato una ventina di anni fa e al quale non potevamo sottrarci. Tuttavia, confrontandoci con la controparte, siamo comunque riusciti ad ottenere dei benefici per la comunità, primo fra tutti il fatto che il 40 percento del personale assunto sarà costituito da residenti di Carvico».

Il terreno su cui verrà edificata l’area commerciale era di proprietà della società «Giovi». Dopo il suo fallimento, però, nel dicembre del 2016 è stato comprato all’asta dall’azienda «Monza Life», con la quale il Comune si è subito messo in contatto per cercare di ridurre l’impatto della struttura sul territorio. «Le nostre principali preoccupazioni erano di tipo ambientale e viabilistico – ha proseguito il primo cittadino – Inizialmente, infatti, la società voleva realizzare un distributore di carburante multi-pompe: siamo riusciti a farla desistere dall’idea e, inoltre, siamo riusciti anche ad ottenere una riduzione degli spazi commerciali da quasi 13mila metri quadrati a soli 7mila».