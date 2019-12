Regione Lombardia, a fine novembre, ha ufficialmente istituito la “Consulta regionale per l’integrazione e la promozione del dialogo interreligioso”, organismo che sarà coordinato direttamente dal governatore Attilio Fontana e le cui riunioni si terranno presso la Chiesa – Casa dei Frati Cappuccini di Bergamo, ovvero la tanto dibattuta chiesa agli ex Riuniti che la Regione aveva prima messo in vendita e, di fatto, venduto all’Associazione Musulmani di Bergamo, e che poi ha ricomprato facendo valere il diritto di prelazione.

Il consigliere regionale Niccolò Carretta, nei giorni scorsi, ha chiesto alla Giunta lombarda quando pensa di rendere realmente operativa la Consulta, ma intanto la questione della chiesa agli ex Riuniti è tutt’altro che chiusa. Oltre al ricorso al Tar della Lombardia presentato a luglio, infatti, l’Associazione Musulmani di Bergamo ha fatto causa a Regione per tutelare il proprio diritto di proprietà, acquisito, a suo parere, nel momento in cui è stato sottoscritto l’atto notarile per l’acquisto dell’immobile. La prima udienza è stata fissata al Tribunale di Bergamo per l’8 gennaio.

Si tratta di una novità di non poco conto. Al di là delle tempistiche diverse delle due azioni legali, infatti, il ricorso al Tar può tutt’al più annullare il singolo atto con cui Regione ha fatto valere il proprio diritto di prelazione, ma rimanderebbe la palla nei piedi dell’ente, che potrebbe così tentare di ottenere lo stesso risultato (tornare in possesso dell’immobile) attraverso un atto diverso. L’azione civile intentata, invece, è volta a tutelare il diritto di proprietà acquisito dall’Associazione e, dunque, “annullerebbe” ogni rivendicazione della Regione. Una differenza non da poco e che…

