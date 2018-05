Il percorso di formazione universitaria è fondamentale per ricevere un’istruzione di alto livello, per specializzarsi in una determinata disciplina e per avere maggiori chance di entrare velocemente nel mondo del lavoro. Non tutti i nuclei familiari possono permettersi di pagare le rette universitarie per i figli. Per venire incontro a chi ha difficoltà economiche sono previste delle riduzioni sulle tasse e, soprattutto, le borse di studio.

La borsa di studio universitaria è un aiuto economico al quale hanno diritto studenti e assegnisti di ricerca. Le principali borse di studio sono quelle destinate agli studenti universitari e costituiscono una delle fondamentali garanzie per quanto riguarda il diritto allo studio. Possono arrivare a coprire la maggior parte delle spese da affrontare durante l’intero percorso accademico dello studente.



Il primo passo da compiere per ottenere una borsa di studio è quello di partecipare a un bando. I requisiti solitamente richiesti sono un alto rendimento negli studi e un reddito familiare basso, il quale non consentirebbe il versamento della retta universitaria e il pagamento di tutte le relative spese, compreso l’acquisto dei testi.

Ad occuparsi dell’erogazione delle borse di studio è una speciale commissione, che valuterà caso per caso tutte le richieste, prendendo in considerazione il percorso formativo del richiedente e l’effettiva condizione economica del suo nucleo familiare. In alcuni casi può capitare di essere idonei per ricevere una borsa di studio e non averne accesso: ciò avviene poiché la domanda può rivelarsi più alta rispetto al totale dei fondi stanziati dalle istituzioni.

Di recente, segnaliamo tre borse di studio per un valore totale di 10.800 euro, alle quali possono avere accesso gli studenti di tutte le università italiane, a prescindere dalla facoltà. Ogni assegnatario riceverà la somma di 300 euro per 12 mensilità, così da concentrarsi pienamente su un determinato progetto di tipo no profit. La candidatura è aperta a tutti coloro che, pur senza contare su particolari risorse, sono stati in grado di realizzare dei progetti meritevoli e di vincere delle sfide impegnative. Per candidarsi bisogna rispettare una serie di step.

Il candidato ha la facoltà di inviare un video della durata massima di 30 secondi oppure di redigere un testo con il limite di mille caratteri con cui descrivere il proprio progetto. Dopodiché sarà necessario compilare il documento di partecipazione e attendere il verdetto finale: i tre candidati più intraprendenti a livello nazionale avranno la possibilità di ricevere questa innovativa borsa di studio stanziata da Più Codici Sconto.

In Italia sono diversi gli enti pubblici che possono rilasciare delle borse di studio, ovvero il Ministero dell’Istruzione, le Università, le Regioni e l’INPS. Sono previste, inoltre, delle apposite borse di studio per coloro che studiano all’estero e delle borse di studio per gli studenti fuori sede.

