Dopo aver inaugurato il punto vendita di Presezzo, Sorisole e Scanzorosciate, il Gruppo Iperal ha presentato il nuovo punto vendita di Treviolo il decimo nella bergamasca, il 41esimo in Lombardia.

Taglio del nastro. Da oggi, mercoledì 26 giugno, i clienti saranno accolti dagli oltre cinquanta dipendenti, di cui 38 nuovi assunti, molti dei quali residenti in città. Troveranno un edificio moderno e funzionale con 150 parcheggi a disposizione e un’offerta unica in termini di prodotti e di servizi per Treviolo. «Questo supermercato è stato realizzato in tempi record – ha sottolineato Antonio Tirelli, presidente e ad di Iperal -. In soli sei mesi abbiamo concluso i lavori replicando la progettazione e le soluzioni architettoniche che contraddistinguono il Gruppo Iperal. L’utilizzo di materiali che si integrano con l’ambiente circostante, il ricorso a impianti che contengono i consumi energetici e riducono le emissioni inquinanti, nel pieno rispetto del territorio».

Attenzione al territorio. Nella cittadina alle porte del capoluogo orobico, il Gruppo Iperal ha trasferito le esperienze maturate in oltre trent’anni di attività, in particolare negli altri punti vendita della provincia di Bergamo, dove vanta una clientela affezionata che ha imparato a conoscere la filosofia di un’insegna che si caratterizza per il forte legame con il territorio, la concretezza e la solidarietà. Valori che si traducono nelle opportunità offerte ai prodotti tipici della zona, nei posti di lavoro garantiti ai residenti, nell’attenzione riservata alle aziende che impiegano persone svantaggiate, nel sostegno alle iniziative benefiche. Questo per il Gruppo Iperal significa essere vicino al territorio e portare la tradizione sui propri scaffali. I colori che richiamano la natura, le ampie vetrate e l’utilizzo di materiali ecocompatibili si aggiungono all’illuminazione a led, all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e a impianti di climatizzazione e riscaldamento che riducono le emissioni inquinanti.

Tante offerte. Nel nuovo supermercato di Treviolo, oltre alle offerte già presenti in tutti gli altri punti vendita Iperal, i clienti troveranno un’operazione sottocosto e un’iniziativa “Prezzi pazzi” con prodotti già ribassati che, per un giorno, saranno ancora più convenienti. Una sorta di benvenuto di Iperal per il nuovo supermercato che da oggi, mercoledì 26 giugno, sarà aperto tutti i giorni, domenica compresa, dalle 8 alle 21 con orario continuato.