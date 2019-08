Ketty, Davide e le nozze a cavallo

L’arrivo di Brooke Logan a cavallo vestita da sposa per convolare a nozze con il suo amato Ridge Forrester sulla spiaggia di Malibu è una delle scene che più hanno appassionato i fan della soap opera Beautiful. Per Katiuscia Foresti, 45 anni di Dalmine, è stato come rivivere quell’atmosfera da sogno. Sabato 13 luglio ha infatti detto sì a Davide Ciocca, suo coetaneo di Masano (Caravaggio), in sella a un poderoso cavallo di razza argentina. Il loro è stato il primo matrimonio celebrato nella stalla di un maneggio. Il rito civile si è infatti svolto al Wild Horses Ranch di via Cascina Zarzino di Sotto a Verdello.

«La mia passione per i cavalli è iniziata vent’anni fa – spiega Ketty, come tutti i suoi amici ormai l’hanno soprannominata -. La mia cavalla che si chiama Pully è con me da ormai una quindicina di anni e ora ne ha 27. La amo da morire. Sette anni fa ho conosciuto Davide, colui che sarebbe poi diventato mio marito, e mi è venuto subito naturale trasmettergli la mia passione per il mondo equestre. È stato amore a prima vista, per entrambi, sia tra me e Davide che tra Davide e i cavalli. Inizialmente lui ha iniziato a prendersi cura di Pully, poi ha trovato Silver, il cavallo che si vede anche nelle foto del nostro matrimonio, e sono diventati un binomio perfetto».

I due piccioncini hanno pensato ai fiori d’arancio dopo alcuni anni di convivenza. La cerimonia al ranch è avvenuta di fronte a un centinaio di invitati che hanno osservato la scena a bocca aperta. Entrambi gli sposi hanno fatto il loro ingresso in sella ai propri…

Articolo completo a pagina 34 di BergamoPost cartaceo, in edicola fino a giovedì 8 agosto. In versione digitale, qui.