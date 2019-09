L’estate è agli sgoccioli, ma non l’appuntamento con “Vivi il Chiostro: libri, musica e spettacoli da condividere” promosso dalla Fondazione Istituti Educativi di Bergamo, che in questi mesi ha animato il chiostro in Via Passaggio dei Canonici Lateranensi 23 con eventi culturali, musicali e sociali.

Nell’ambito della “Settimana Europea della Mobilità Sostenibile” promossa dalla Commissione Europea e che si svolge ogni anno dal 16 al 22 settembre con l’obiettivo di promuovere l’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi all’auto privata per gli spostamenti quotidiani, la Fondazione Istituti Educativi di Bergamo apre il chiostro all’esposizione e alla prova di mezzi ad alimentazione totalmente elettrica.

L’evento – organizzato da Le Buoni Prassi con la sponsorizzazione di Green Energy e il patrocinio del Comune di Bergamo – permette così al pubblico di avvicinarsi al mondo dell’auto elettrica, con presentazioni dal vivo delle maggiori marche produttrici di mezzi full electric come Nissan, Renault, Tesla, Hyunday, Smart, Mini e nuove tecnologie di alimentazione quali Lifan, Bosch, Fantic Rent. Per conoscere al meglio le potenzialità e la guidabilità dei modelli esposti, sarà possibile effettuare un test drive con partenza da Via Tasso lungo un percorso che si snoda per la città di Bergamo.

L’evento si terrà sabato 21 settembre dalle ore 9.00 alle ore 19.00 presso il Chiostro antistante la Fondazione Istituti Educativi di Bergamo nel Passaggio Canonici Lateranensi.

«La crisi ambientale che il nostro pianeta sta affrontando è ormai evidente e non è più possibile rimandare azioni concrete e tangibili per contrastarla. Come Fondazione Istituti Educativi di Bergamo, siamo da sempre in prima linea per tutelare il nostro territorio con eventi di sensibilizzazione, campagne nelle scuole e, per ultima, questa iniziativa che promuove la mobilità sostenibile. Chiunque avrà la possibilità di provare dal vivo questi modelli di auto elettriche e comprenderne le potenzialità. Un incentivo sia per i privati che per le istituzioni a valutare mezzi di trasporto alternativi per la nostra quotidianità», spiega Francesco Lino Bianchi, Segretario Generale della Fondazione Istituti Educativi di Bergamo.

Per info e programma www.istitutieducativi.it