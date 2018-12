24 milioni spesi benissimo

Secondo gli accordi sottoscritti con la Sampdoria, Duvan Zapata costa 24 milioni di euro, somma che classifica il colombiano come il più costoso giocatore nella storia dell’Atalanta. Una montagna di soldi spesi benissimo da Percassi che sul bomber ha creduto ciecamente sin da quando giocava nell’Udinese.

Già, l’Udinese, società modello per stadio, efficienza e organizzazione che con Davide Nicola da tre settimane cerca di ritrovare una dimensione di squadra più consona alle ambizioni della famiglia Pozzo. Ma oggi ha dovuto lasciare il passo a una Dea talmente sicura di sé da raccogliere ciò che voleva. Questi tre punti, la catapultano in piena zona Europa, esaltano la vena di Zapata che in attacco fa reparto da solo, legittimano i cori per Gasperini dei mille bergamaschi in delirio allo stadio Friuli Dacia Arena.

A Udine per raccontare la genesi del Var nella stessa domenica del blitz atalantino, semmai ne avessi avuto bisogno ho avuto una nuova prova provata della bravura di Gasperini. Insoddisfatto di Rigoni vice Ilicic, nella ripresa il tecnico ha impresso la svolta alla partita togliendo l’ex Zenit e inserendo Barrow. Zapata ne ha subito beneficiato, castigando implacabilmente la sua vecchia squadra.

Colpisce dell’Atalanta, la sua personalità e la sua capacità di imporre il proprio gioco alla distanza, anche in casa dell’Udinese che, due partite or sono, aveva battuto la Roma.

Lunedì, contro la Lazio, tornerà Ilic. Come dicevamo nell’anno del quarto posto, il bello deve ancora venire.