Anno nuovo, centravanti vecchio. Rigenerato, guarito, motivato e carico come una molla. Pronto a tornare sui suoi livelli, a prendere per mano di nuovo la Dea e a sostituire quel “vuoto” che contro il Milan ha “giocato” da centravanti. L’Atalanta si raduna oggi pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia e Gasperini ritroverà in gruppo anche il colombiano Duvan Zapata. Un ritorno decisivo, annunciato dallo stesso numero 91 nerazzurro in una bella intervista rilasciata al canale ufficiale youtube della società orobica.

Tutti a riposo, solo Duvan al campo. «Mi sono allenato da solo in questi giorni di Natale – ha raccontato Zapata – e ho una grandissima voglia di tornare in campo. Non voglio uscire più. È stata dura vedere i miei compagni in televisione, credo che la grande attesa che provo passerà soltanto nel momento in cui rimetterò il piede in campo». Le parole del centravanti al sito ufficiale della Dea sono arrivate nella serata di sabato 28 dicembre accompagnate da una serie di immagini che lo ritraggono al lavoro sul campo e in palestra. Vederlo scattare, calciare, segnare e sudare insieme agli uomini dello staff nerazzurro è importante per tutto il popolo nerazzurro e la ragione è semplice: se una squadra come quella di Gasperini riesce a conquistare il passaggio del turno in Champions League e a restare aggrappata al treno europeo (quinto posto), con lui in campo non potrà che fare meglio. Il gioco che sviluppa la “macchina” bergamasca con un centravanti come Zapata è più completo: non solo fraseggio e inserimenti, ma anche profondità e peso specifico in area di rigore.

I numeri sono comunque ottimi. L’assenza del miglior centravanti della scorsa stagione (28 gol in 48 partite, nessuno ha segnato più di lui su azione in Italia) ha rappresentato un colpo duro per la squadra di Gasperini. I numeri offensivi non sono cambiati poi molto, la squadra orobica in campionato ha insaccato 43 reti nelle prime 17 giornate e ben 10 di queste partite (più 4 di Champions League) le ha affrontate senza il bomber titolare: dettaglio per nulla secondario nell’economia di un gruppo che lavora sempre fortissimo dalla cintola in su. L’ultima rete ufficiale con la Dea Zapata l’ha segnata contro il Lecce nella prima partita giocata a Bergamo dopo la ristrutturazione della Curva Pisani, con lui a disposizione la squadra ha realizzato 18 reti in campionato e 2 in Champions League per un bottino che dal 12 ottobre in avanti (giorno dell’infortunio) è stato addirittura migliore: 25 gol in serie A e 6 in Champions con passaggio del turno agli ottavi di finale confermano che la grande organizzazione dei nerazzurri permette di ovviare ad assenze anche pesanti, ma è chiaro che il ritorno del numero 91 colombiano è fondamentale per il girone di ritorno.

Come cambiano le dinamiche d’attacco. Per i compagni e Gasperini ritrovare ben 86 giorni dopo l’infortunio del 12 ottobre scorso (il totale sale a 92 che ragioniamo su Atalanta-Lecce) rappresenta una variante non da poco. Muriel ha segnato dieci gol in campionato e uno in Champions League ma non riesce a proporre in campo lo stesso tipo di lavoro che fa Zapata. Grazie al colombiano aumentano le opzioni e basta ragionare un attimo anche sui compagni di reparto per capire che tutte le caratteristiche migliori che la Dea propone vengono esaltate con il numero 91 in campo. Pasalic è ormai diventato un incursore formidabile, Gomez e Ilicic sono pericolosissimi se possono partire larghi puntando la porta con la palla tra i piedi, mentre Muriel e Malinovskyi, i meno “titolari” del gruppo, sono giocatori che propongono soluzioni partendo da lontano. Muscoli e centimetri da sfruttare al centro dell’attacco portano benefici a tutti i compagni e nonostante la lunga assenza proponga Zapata come un “nuovo acquisto” è bene ricordare che parliamo di un ragazzo capace di segnare quasi 30 gol l’anno scorso. Sempre con l’Atalanta.