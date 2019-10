I biglietti per Manchester City-Atalanta, le ultimissime sulla gara di Roma contro la Lazio ma, soprattutto, l’inizio della copertura esterna della nuova Curva Pisani iniziata nella giornata di ieri. È stato un mercoledì ricco di notizie quello appena trascorso in casa Atalanta, la società orobica ha pubblicato i dettagli relativi ai biglietti in vendita libera per la gara del 22 ottobre a Manchester, ma va registrata anche l’apertura della vendita libera sul sito ufficiale del City che è comunque poco affidabile.

Da lunedì i biglietti ospiti, attenzione ai settori diversi. L’Atalanta ha ufficializzato che dall’Inghilterra è stata assegnata una dotazione di 2.700 tagliandi ai tifosi nerazzurri. La capienza del settore ospiti dell’Ethiad Stadium di Manchester è di circa quattromila unità ma i Citizens hanno optato per il rigoroso rispetto del 5 per cento da destinare a chi arriva da fuori: capienza dello stadio di circa 55 mila? Per i bergamaschi solo 2.700 tagliandi. L’Atalanta ne metterà in vendita il 10 per cento (quindi 270) a partire dalle 12 di lunedì 14 ottobre e i dettagli si trovano sul sito atalanta.it . Nella giornata di ieri, il Manchester City ha sbloccato un po’ a sorpresa la vendita libera anche sul proprio sito ufficiale, la novità è molto strana perché fino a due giorni fa potevano comprare biglietti per la gara contro l’Atalanta solo tifosi che in passato avevano partecipato ad almeno una gara interna della formazione di Guardiola. Il cambio di rotta della società inglese è strano anche perché non è certo che un italiano con in mano un tagliando di settore diverso da quello ospiti venga fatto entrare: in Inghilterra sono molto fiscali sulla questione quindi il consiglio è di evitare di comprare altri settori che non siano quello riservato ai bergamaschi.

Lazio-Atalanta, ospiti a 20 euro da venerdì. Per gli appassionati orobici che vorranno raggiungere Roma sabato 19 ottobre e assistere a Lazio-Atalanta, la società capitolina ha pubblicato tutti i dettagli sul proprio sito ufficiale sslazio.it. I biglietti saranno in vendita dalle 12 di venerdì 11 ottobre, il settore ospiti costa 20 euro e in attesa della pubblicazione sul sito ufficiale dell’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive si apprende dallo stesso sito della Lazio che per la trasferta non sono previste limitazioni.

Sulla pagina della biglietteria è scritto chiaramente che “NON CI SONO RESTRIZIONI SULLA VENDITA ADOTTATE DALL’OSSERVATORIO SULLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE” e che “sarà possibile acquistare i tagliandi per il SETTORE OSPITI, fino alle ore 19 di venerdì 18 ottobre, presso le ricevitorie nazionali della Listicket-gruppo Ticketone e on line”. Dopo Roma-Atalanta dello scorso 25 settembre, anche per la gara contro la Lazio si va verso la possibilità di raggiungere l’Olimpico senza nessun tipo di restrizione.

Gewiss Stadium, iniziata la pannellatura esterna. Come da programma, intanto, proseguono i lavori al Gewiss Stadium e nella giornata di ieri sono state posizionate le prime file di pannelli verticali che andranno a completare il rivestimento esterno della Curva Pisani sul lato più lungo. Già domenica erano ben visibili le strutture portanti dei listelli che comporranno la copertura. Per garantire l’areazione nella zona di massima sicurezza all’interno dei tornelli, la pannellatura esterna dello stadio sarà montata lasciando spazio tra i vari elementi e il colpo d’occhio si annuncia molto suggestivo.

Il gioco di colori che verrà creato è simile a quello che compone il tetto, saranno mischiati diversi colori e tutta la copertura dovrebbe essere terminata entro la fine del mese di novembre. Il Gewiss Stadium sta migliorando giorno dopo giorno, ogni volta che viene aggiunto un tassello parte il via vai di curiosi che postano tutto sui social per un cantiere che fin dall’inizio è stato monitorato senza soluzione di continuità e che si avvicina ormai alla chiusura. Almeno del primo lotto.