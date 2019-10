Senza pressioni, ma mettendo pressione. Senza obblighi, ma obbligando il Napoli a fare una grande partita. Senza obiettivi a breve termine ma con la speranza di tornare a Bergamo con un risultato che possa aiutare tutto l’ambiente a sognare sempre di più qualcosa di grande. L’Atalanta dei record scende in campo questa sera alle 19 al San Paolo di Napoli e per i nerazzurri si tratta del primo scontro diretto in chiave Champions del campionato. Le precedenti sfide a Roma e Lazio, per quanto si è visto finora, non valevano tanto come la partita di questa sera ma l’Atalanta ha almeno tre grandi motivi per guardare avanti con fiducia.

Punto primo: il Napoli può solo vincere. Tra le due squadre in campo al San Paolo, quella che deve assolutamente vincere per non perdere troppo contatto con il primo posto è il Napoli. Il successo dell’Inter nell’anticipo ha cacciato gli azzurri a -8 e se non dovesse arrivare una vittoria dei padroni di casa per i partenopei sarebbe molto complicato gestire i malumori della piazza. Per l’Atalanta questo è un vantaggio perché per fare una partita propositiva devi cercare di attaccare e se la Dea viene attaccata nell’uno contro uno diventa letale. I valori della squadra di Ancelotti li ha sottolineati anche Gasperini in conferenza stampa ma è chiaro che dalla cintola in su la squadra campana ha interpreti di primissimo piano. Questo però non è automaticamente garanzia di successo e di goleade, nel calcio fortunatamente ci sono anche altri parametri che fanno grande una squadra e quindi l’Atalanta ha tutte le carte in regola per poter puntare anche al bottino pieno.

Punto secondo: l’Atalanta non deve per forza vincere. Attenzione dunque ai derby e agli stati d’animo. L’Atalanta può, non deve. Quando la testa è decisiva nelle valutazioni e nella preparazione di un evento è fondamentale che non ci si trovi con l’acqua alla gola e in un vicolo cieco. Con una vittoria la Dea staccherebbe il Napoli di 6 punti, con un pari i nerazzurri resterebbero terzi in classifica e con una sconfitta anche il quarto posto è salvo. A prescindere dal risultato, sarà mantenuta una posizione che vale ancora l’Europa dei grandi. Quando mister e presidente parlano pubblicamente di salvezza come primo obiettivo spostano il mirino, allentano la pressione, si mettono nella “comfort zone” di chi sta facendo grandi cose anche se nessuno lo ha mai chiesto, soprattutto senza che questi grandi risultati siano alla fine decisivi per bilancio e conto economico. L’Atalanta va in campo e cerca di vincere per onorare il calcio e lo sport alzando sempre l’asticella. Altre squadre invece dovrebbero farlo per sistemare i crateri nel bilancio oppure per non essere considerate come un fallimento sportivo. È molto diverso.

Punto terzo: il risultato è un dettaglio. Anche se sempre l’unica cosa importante, il risultato di Napoli-Atalanta è la cosa meno importante di tutte. La risposta più attesa riguarda la manovra, Gasperini ha detto che si aspetta segnali anche in vista del Manchester City e questo significa che serve una grande prestazione. Chiaro che lo stesso tecnico aggiunga di guardare i numeri cercando subito la colonnina delle vittorie ma è troppo presto per ricondurre ogni valutazione ai punti e ai gol. Adesso c’è ancora tanto da costruire. Affrontare il Napoli con questo spirito permette di non avvertire troppo l’ansia della vittoria, il gruppo è concentrato e convinto di poter fare un’altra grande partita e tutti sanno perfettamente quello che devono fare. Si vedranno ancora decine di tiri? Ci saranno per la decima gara di fila almeno due reti segnate? I timori di Insigne che ha parlato di avversario molto pericoloso saranno fondati? Lo capiremo questa sera, intanto godiamoci i numeri e pensiamo in grande. Siamo l’Atalanta, crederci è diventata la normalità.