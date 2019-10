E siamo ancora qui, del resto le storie d’amore appassionano e non sappiamo farne a meno. E così gli italiani, popolo di sognatori, non hanno ancora smesso di credere nella storia d’amore più romantica e longeva d’Italia. Ah, se soltanto i protagonisti fossero ancora insieme…Romina e Al Bano, infatti, si sono lasciati da moltissimo tempo: sono trascorsi ben vent’anni, lui si è risposato e ha fatto altri figli, lei si è isolata nel suo atelier, nel frattempo è apparsa (e scomparsa?) Loredana Lecciso, l’elemento disturbante della storia, et voilà, i nuovi Promessi sposi sono scritti.

La coppia artistica è tornata agli onori della cronaca qualche giorno fa, quando Al Bano ha dichiarato che lui e Romina avrebbero, molto probabilmente, partecipato a Sanremo 2020. È così intensa l’amicizia che lega la coppia ad Amadeus, prossimo conduttore della kermesse canora, che i due potrebbero decidere di partecipare. Una coppia che nella testa e nel cuore degli italiani è sempre rimasta unita e rappresenta, comunque, l’amore per antonomasia: è questa la magia che accompagna da sempre Al Bano Carrisi e Romina Power. Da un po’ di tempo, inoltre, circola l’indiscrezione che li vorrebbe di nuovo insieme. Insieme, sì, ma solo artisticamente. Al Bano, infatti, ha fatto cenno a nuove canzoni in cantiere. «Ne stiamo parlando, stiamo studiando la situazione, stiamo valutando quale canzone potremmo portare a Sanremo. È un periodo di grande fermento», ha dichiarato. Se Al Bano dovesse decidere di partecipare al Festival, per lui si tratterebbe addirittura della sedicesima edizione. Mentre pare che Romina abbia qualche perplessità in più sulla partecipazione. Sembra non amare molto le competizioni, il brivido del confronto, la gara. Questi stessi elementi, invece, sono le vibrazioni che tengono “in vita” artisticamente Al Bano. Sul conduttore, Al Bano ha dichiarato di fidarsi molto di lui e di essergli molto amico. E anche questo è stato un elemento decisivo per poter prendere in considerazione la partecipazione alla gara.

Dopo pochissimi giorni dalla pubblicazione l’intervista a cui abbiamo fatto riferimento, ecco uscire in copertina dei rotocalchi una Loredana Lecciso agguerrita e infuriata. «Mai più insieme», urla il titolone, riferendosi ad Al Bano e Romina. Niente di più falso, perché sembra proprio che Romina e Al Bano stiano ricostruendo un rapporto professionale di altissimo livello. Romina ha messo le cose in chiaro. Tutto è nato quando si è diffusa a macchia d’olio la notizia secondo cui Romina avrebbe rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti. Nell’intervista, l’artista avrebbe svelato la propria decisione di tagliare i ponti con il collega ed ex marito. Il concetto sarebbe stato ripetuto a Mattino Cinque. La realtà, però, è ben diversa, perché come spiegato da Riccardo Signoretti l’intervista è stata fatta a Loredana Lecciso che con quel: «Al Bano e Romina? Insieme non li rivedrete mai più» che campeggia sulla copertina della rivista intendeva spegnere l’entusiasmo dei fan che ancora segnano un ritorno sentimentale e non soltanto professionale. Romina Power, quindi, è rimasta piuttosto seccata da tutta la situazione poco chiara e ha voluto chiarire immediatamente: «Cosa mi tocca leggere sul web… TUTTE PALLE!!! Non credete ad una sola parola!» ha detto. Sipario!