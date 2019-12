2019, l’anno nero delle coppie vip

Manca ormai poco alla chiusura di questo annus horribilis per le coppie famose. E chissà che la cronaca rosa non debba commentare altre separazione, siano esse vissute come gradito dono o drammatica sorte. Non ci resta che attendere l’arrivo del 2020. Del resto, lo avevano anticipato le stelle che il 2019 sarebbe stato un anno di grandi cambiamenti. Ebbene, per alcune celebrities è stato veramente un anno da dimenticare. Ecco una breve carrellata.

Gigi Hadid e Zayn Malik

Lei modella bellissima, lui cantante seguitissimo. Hanno formato una delle coppie più ricche, belle, famose e giovani dello star system. La top model e lʼex One Direction hanno annunciato la fine della loro relazione via social, tra post strazianti e parole infuocate. Gigi Hadid, 22 anni, e Zayn Malik, 25 anni, si sono lasciati dopo due anni e qualche mese di una intensa e invidiatissima love story. Una vita fatta di luci dei riflettori, di red carpet e di eventi mondani: la top model e il cantante sembravano una coppia da favola. Tanti gli scatti insieme e i post d’amore condivisi con i fan, che già pensavano di vederli presto all’altare. E invece è tutto finito. Tutto cancellato. Come in una normale coppia di giovani ventenni. La conferma della fine è arrivata dai diretti interessati attraverso alcuni post su Twitter: «Gigi e io abbiamo avuto una relazione incredibilmente importante, significativa e piena di amore e di divertimento», ha scritto lui. Gigi ha invece detto: «Sarò per sempre grata per l’amore, il tempo e le lezioni di vita che io e Z abbiamo condiviso». Amore finito? Forse… «Gli auguro il meglio – continua Gigi su Twitter – e continuerò a supportarlo come un amico per il quale provo tantissimo rispetto e amore. Per il futuro, quello che dovrà succedere, succederà».

Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti

Anno di separazione anche per l’italianissima coppia formata da Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti. L’indiscrezione era arrivata dal settimanale Spy già in tempi non sospetti. Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, sposati dal 2014, hanno vissuto una forte crisi e successivamente hanno deciso di separarsi. I due si erano conosciuti e innamorati nel 2009 sul palco dei Music Awards di Verona. Dieci anni d’amore profondo, ma qualcosa si è rotto ed è arrivato l’annuncio tramite il loro ufficio stampa. I due continuano a essere vicini per i loro figli e stanno dando a tutti un ottimo esempio di affetto e intelligenza.

Bradley Cooper e Irina Shayk

L’attore super sexy e la supermodella hanno deciso di chiudere ufficialmente e definitivamente la loro relazione. I due, fino a poco tempo prima della separazione, sembravano la coppia più felice del mondo. Ma anche loro non sono riusciti a sopravvivere al terribile 2019 e, dopo quattro anni di matrimonio, si sono lasciati. I due stavano insieme dal 2015 e si sono sempre tenuti lontani dai riflettori, fatta eccezione per qualche uscita mondana. L’ufficialità della separazione è stata data dal magazine americano People. «Hanno ufficialmente deciso di chiudere la loro relazione e stanno amichevolmente lavorando su come gestire la custodia della figlia Lea De Seine». Le voci di una crisi tra i due circolavano da tempo, soprattutto dopo il forte legame che si era creato tra l’affascinante attore statunitense e la cantante Lady Gaga.

Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia

Il 2019 ha spezzato anche la coppia Sarcina/Incorvaia e pare che la colpa sia stata di… Riccardo Scamarcio, migliore amico di Francesco Sarcina nonché suo testimone di nozze. La coppia era già scoppiata, una prima volta, nel 2018. Il leader delle Vibrazioni e la famosa fashion blogger erano poi tornati insieme nel febbraio 2019. Ma l’idillio è durato poco. I due si sono sposati nel 2015, quando Clizia era già incinta. Ma quest’estate la blogger ha scritto su Instagram: «Ogni matrimonio vorrebbe l’happy end, il vissero felici e contenti, ma non sempre le fiabe moderne conservano questo finale». La cosa peggiore di questa separazione sono stati i pesanti strascichi, le accuse reciproche e le insinuazioni poco eleganti che l’uno ha fatto nei confronti dell’altra e viceversa.

Miley Cyrus e Liam Hemsworth

Per gli amici della coppia, la separazione non è stata una grande sorpresa. La cantante e l’attore non sono mai andati d’accordo su alcune cose fondamentali in ogni relazione. Ma per i fan della coppia, la separazione è giunta come un fulmine a ciel sereno nell’estate del 2019. Meno di otto mesi dopo la cerimonia casalinga, celebrata il 23 dicembre 2018 in Tennessee, la cantante e l’attore hanno deciso di prendere strade diverse. Quali siano stati i punti della discordia, almeno per il momento, resta un segreto. La coppia si era conosciuta nel 2009 sul set di The Last Song. Tranquillo Liam, più a suo agio nella sua Australia che a Hollywood, desideroso di una famiglia; decisamente anticonvenzionale Miley, innamorata ma non disposta a rinunciare alla sua individualità per consacrarsi a un uomo. E la storia è finita in men che non si dica.