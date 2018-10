Troverete l’Alkkemist: prodotto in Spagna, è un gin ultra premium, distillato soltanto dodici volte in un anno nelle notti di luna piena utilizzando un alambicco di rame, con un processo rigoroso. Contiene 21 “botaniche” (cioè le diverse piante, erbe, spezie e i vari frutti utilizzati in alcol per rilasciare i loro aromi, insieme naturalmente alle bacche di ginepro), tra le quali il finocchietto marino, che gli conferisce l’aroma tipico delle coste del Mediterraneo. Il Silent Pool Gin, invece, arriva dall’Inghilterra: tutta la produzione, imbottigliamento compreso, viene effettuata in una piccola distilleria del Surrey. Classico, strutturato e fresco, ha sentori floreali di lavanda e camomilla. Tutto italiano invece il Fred Jerbis: prodotto in Friuli con grande cura e in quantità limitate, questo è composto unicamente da ingredienti italiani. Poi, naturalmente, acqua tonica all’altezza, perché si è sviluppata un’intera nicchia di mercato che segue gusti e domande dei consumatori. Ce ne sono di aromatizzate allo zenzero, al pepe rosa, ai fiori d’arancio. Ad Alzano troverete l’ottima Fever Tree in tutte le sue declinazioni.

Una parata di stelle, come si conviene, caratterizza il secondo Gin & Tonic Festival bergamasco, domani e domenica (18-2) allo Spazio FaSe di Alzano. Rispetto all’edizione dell’anno scorso, alla Gamec, spazi e offerta sono dilatati: si può a ben ragione parlare, ora, della più grande manifestazione del genere in Italia. Ci saranno gin giapponesi, gin italiani, gin mediterranei, gin alla canapa, gin al pompelmo rosa e gin al cacao. L’area degustazione è organizzata in stand tematici suddivisi in base alla provenienza geografica dei gin. Oltre 80 etichette di differenti produttori provenienti da ogni angolo del mondo accompagnano nel viaggio con degustazioni e gin & tonic preparati da bartender professionisti. Sarà possibile acquistare bottiglie e prodotti in uno stand dedicato.

Ma non solo gin. Verrà allestita anche un’area street food oltre ad un’area market con stand vintage e creativi. Durante l’evento, vynil dj set ’60 con musica soul, r’n’b, funk, rock’n’roll, beat, garage, punk, psych, new wave, indie e brit pop.

