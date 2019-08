Nell’ultima parte di un’estate meteorologicamente pazzerella, Michelle Hunziker balza ancora una volta agli onori delle cronache gossippare. E, di nuovo, è al centro di una situazione particolare, diversa dal solito. Pochi giorni fa erano montate le polemiche per una stella alpina da lei raccolta incautamente sulle montagne. Sul bavero di una giacchetta di Michelle campeggiava, infatti, un bell’esemplare di questo fiore e, in pochissimi minuti, sui social era scoppiata la polemica. Strappare stelle alpine, infatti, è assolutamente vietato per legge. Ma la Hunziker si è giustificata affermando che la stella alpina non è stata strappata dal terreno: «Non l’ho strappata! Sono svizzera, vuoi che non sappia che non si deve recidere l’Edelweiss? Ce l’ha regalata Pio, il nostro istruttore di alpinismo!», si è difesa lei. E a farle da testimone c’era anche l’amica e collega Serena Autieri.

L’ultima notizia che riguarda Michelle, invece, è di poche ore fa. La svizzera bergamaschizzata, al mare con la famiglia, è stata sorpresa e fotografata durante una furiosa lite col marito Tomaso Trussardi. A tutti capita di litigare, ma pare proprio che questa volta la Hunziker non si sia trattenuta e abbia urlato in pubblico. È forse la prima volta che Michelle, 42 anni, perde le staffe contro Tomaso, 36 anni. I due stanno insieme dall’estate del 2014 e hanno avuto due splendide figlie: Sole e Celeste. Le fotografie sono state pubblicate su Diva e Donna e hanno creato grande scalpore. La coppia è stata immortalata al mare, in Sardegna, con tutta la famiglia. Non è dato sapere quale sia il motivo che tanto ha fatto arrabbiare Michelle, ma una volta tornata sul lettino in spiaggia la situazione sembra essersi placcata.

Intanto le vacanze della famiglia Hunziker-Trussardi non sono ancora terminate. La bella famiglia ha fatto tappa prima a Forte dei Marmi, poi sulle Dolomiti (dove le bambine hanno imparato a stare a stretto contatto con gli animali e con la natura), infine in Sardegna. Dopo il litigio con Tomaso, la Hunziker ha pubblicato alcune storie su Instagram in cui l’equilibrio col marito sembra essere stato completamente ristabilito. Per ammissione della stessa Michelle, sembra proprio che nella coppia la persona più paziente e riflessiva sia Tomaso, mentre quella che perde più in fretta le staffe sia proprio lei. A volte discutono, e anche animatamente, come tutte le coppie. Ma poi torna sempre il sereno.

In autunno la bionda ed esplosiva conduttrice sarà impegnata alla conduzione di Amici Vip. Non ha abbandonato l’idea e il desiderio di poter avere il quarto figlio, dice. Quindi è bene che si goda gli ultimi giorni di vacanza col marito in piena serenità e armonia e chissà… magari la cicogna troverà terreno fertile.