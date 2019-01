Alle previsioni astrali non ci crede nessuno. Però, nel dubbio, tutti le leggiamo. Perché non si sa mai, una botta di fiducia per il nuovo anno può aiutarci a partire col sorriso. Insomma, l’oroscopo è una roba seria. No, macché scienza. Peggio. È pura scaramanzia, un divertissement psicologico dalle mille sfaccettature a cui nessuno crede ma che tutti leggono. Toglieteci tutto, ma non l’illusione di poter sapere prima che cos’ha in serbo per noi il futuro. Un assaggino almeno. Il problema è: a chi dare ascolto? Perché, come ogni campo, anche l’astrologia ha i suoi guru. Per non far torto a nessuno, abbiamo pensato di riprendere l’idea dell’Huffington Post e proporvi dunque l’oroscopo degli oroscopi del 2019: segno per segno, le previsioni di tre dei più seguiti astrologi, cioè Paolo Fox, Branko e Rob Brezsny (abbiamo escluso il nostro Stelle Cadenti per evidente conflitto d’interessi. Ma lui, tanto, potete leggerlo ogni settimana sulle nostre pagine virtuali). Buona lettura e buone previsioni. Ah, giusto: buon 2019 naturalmente.

Ariete

Paolo Fox: è giunto il momento di superare il senso di incertezza e di precarietà che ha caratterizzato il 2018. Nei prossimi 365 giorni, questa condizione di precarietà, sul lavoro come in amore, dovrebbe alleviarsi.

Branko: le stelle proteggeranno gli Ariete nel 2019, dato che i nati nel segno avranno Marte e Giove dalla loro parte per la maggior parte dell’anno. Bene le finanze, con guadagni addirittura superiori alle aspettative.

Brezsny: secondo l’astrologo di Internazionale, gli Ariete faranno un passo in avanti: saranno in grado di conciliare il bisogno di esplorare e la tendenza alla stabilità. «Forse viaggerai per ritrovare le tue radici ancestrali. Forse un alleato o un’influenza remota ti aiuteranno a sentirti più a tuo agio nel mondo. O forse consoliderai le tue fondamenta, e questo ti darà il coraggio e l’ispirazione per superare un limite».

Toro

Paolo Fox: per troppo tempo avete dovuto tirare la cinghia e il 2019 offre l’occasione per ripartire. Favoriti infatti i viaggi, e chi non ha ricevuto delle risposte in amore ora avrà bisogno di nuove conferme, che arriveranno però solo verso la fine dell’anno.

Branko: sarà un anno ricco di novità in molti campi, compreso quello amoroso. Questo grazie a Plutone, Giove e Urano che porteranno trasformazioni e rinnovamento. Se l’inizio sarà un po’ in salita, andrà meglio con il passare dei mesi.

Brezsny: sarà un anno meraviglioso. «Tutti i Tori del mondo vivranno un numero superiore al solito di esperienze rare e meravigliose di altro tipo. Non saranno eclissi, ma interventi divini, miracoli misteriosi, epifanie catalitiche, novità inattese e momenti di grazia straordinari».

Gemelli

Paolo Fox: sarà un anno di grandi impegni e attività. Si potranno rivedere vecchie decisioni, cambiare collaborazioni. In ogni caso, i Gemelli (soprattutto professionalmente) nel 2019 cresceranno.

Branko: il 2019 sarà un anno pieno di alti e bassi. Mercurio proteggerà i Gemelli, ma Nettuno in opposizione causerà qualche problemino a livello finanziario.

Brezsny: Sarà l’anno dell’ascolto di se stessi. «Dovrai prestare particolare attenzione alle tue sensazioni, ai tuoi desideri inconsci e alla voce timida e tranquilla che è al cuore del tuo destino».

Cancro

Paolo Fox: è arrivato il momento di fermarsi e di capire dove andare. Soprattutto in amore e nel lavoro. Nel 2019, la diffidenza dovrebbe essere accantonata. È un anno che consentirà anche di chiarire alcune questioni di lavoro importanti, o di sganciarsi da soci e collaboratori che non sono più di riferimento.

Branko: attenzione all’amore, soprattutto alle liti che si alterneranno alle rappacificazioni. Anche in famiglia si verificheranno discussioni, specialmente nei primi mesi del 2019. Da marzo, però, le cose potrebbero migliorare.

Brezsny: Un anno di riscatto e di riscossa. «Godrai finalmente della stima che meriti. Otterrai i riconoscimenti che aspetti da tempo, e in una forma che ti sorprenderà».

Leone

Paolo Fox: sarà l’anno della riscossa. Nel 2019 ci saranno molte occasioni per farsi valere. Tra le novità, anche una grande creatività che può favorire vittorie nell’ambito del sociale e in amore, nonché una buona capacità di azione. Risolverete problemi che nel passato sembravano irrisolvibili.

Branko: la sfera più fortunata sarà quella lavorativa: buone notizie, insomma, per chi cerca un lavoro o per chi vorrebbe cambiarlo. Bene anche il settore amoroso: le stelle sono ottime per nuove relazioni o per consolidare quelle già esistenti.

Brezsny: sarà un anno di svolta e di scelte, anche molto grosse. Scegliere in che direzione andare sarà il compito per il nuovo anno. Il viaggio, assicura Brezsny, potrebbe essere «epico».

Vergine

Paolo Fox: nonostante qualche piccolo problema di tipo legale o finanziario, sarà un buon 2019. Ogni tanto la Vergine si chiederà se sia giusta la strada che sta percorrendo e qualcuno durante l’estate potrebbe anche rimettere in discussione una collaborazione, ma poi via libera. Saturno in ottimo aspetto rappresenta una grande energia. Meglio il lavoro che l’amore.

Branko: Mercurio è il pianeta che proteggerà il segno nel 2019. I rapporti sentimentali o di amicizia potrebbero farsi settimana dopo settimana più complessi, dunque è bene fare attenzione. La nota positiva è l’umorismo: grazie a questo riuscirete a uscire vincitori da molte situazioni.

Brezsny: servirà abbandonare definitivamente la tendenza al perfezionismo. Sarà questo l’obiettivo per il 2019. Tenendo sempre a mente che «è meglio vivere la propria vita in modo imperfetto che imitare perfettamente quella di qualcun altro», come scrive Elizabeth Gilbert.

Bilancia

Paolo Fox: sarà un anno positivo ma non esente da ripensamenti, soprattutto in amore. Attenzione a chi ha un matrimonio in vista, a chi convive da poco o ha chiuso una storia recentemente: i dubbi saranno in agguato e il bisogno di nuove motivazioni sempre presente.

Branko: nonostante un inizio in salita, le cose inizieranno a migliorare a partire dall’estate. È bene approfittare di questo momento per prendere decisioni e risolvere contenzioni. Venere è il pianeta che guiderà l’anno.

Brezsny: sarà importante cercare nel 2019 confidenti, amici o consiglieri che possano dare le dritte giuste o a cui potersi affidare per risolvere alcune questioni. Nel caso in cui non si abbia a disposizione una persona dotata di simili qualità, è meglio mettersi subito alla ricerca.

Scorpione

Paolo Fox: chi ha seminato bene nel 2018 avrà soddisfazioni nel 2019. Chi lavora in proprio potrà decidere se chiudere o meno un’attività, ma tutte le scelte saranno senza rimpianti e, soprattutto, guadagnandoci qualcosa. Si allargherà il giro delle conoscenze e degli affari.

Branko: Venere e la Luna sono a favore, specialmente nei primi mesi del 2019. Si partirà quindi al top e, probabilmente, si concluderà allo stesso modo. Nel complesso, il 2019 sarà di gran lunga migliore rispetto al 2018.

Brezsny: un piccolo cambiamento consentirà agli Scorpione di vivere un 2019 con una marcia in più. Bisogna andare alla ricerca di quei piccoli «fori» che potrebbero portare i nati nel segno a respirare meglio, ad avere maggiore risonanza.

Sagittario

Paolo Fox: grazie alla presenza di Giove, il Sagittario domina la scena. Ogni tanto i nati del segno si stancano di fare la stessa vita e desiderano cambiare e per molti questo momento è giunto già nel 2018, quindi il nuovo anno sarà l’occasione per portare a termine la nuova sfida.

Branko: il 2019 promette di essere un anno di svolta. Giove vi protegge e guida le scelte.

Brezsny: i prossimi mesi saranno quelli giusti per sfruttare appieno i propri doni e talenti. I Sagittario devono credere nelle proprie potenzialità e usare i fallimenti a proprio vantaggio.

Capricorno

Paolo Fox: si volta pagina. I nati del segno ritrovano la voglia di fare: non si deve tornare al passato, le strade senza uscita vanno abbandonate. Meno che mai bisogna pensare a recriminazioni e rivalse. Nuovi obiettivi sono raggiungibili e non bisogna neanche faticare troppo per riuscire a ottenere qualcosa di più. Vincerete.

Branko: sarà un anno di ricordi e potrebbero ritornare alcune persone che non si vedevano da tempo. Rivivere alcune sensazioni porterà grande giovamento. Saturno è favorevole e proteggerà le vostre decisioni. Marte, invece, quando sarà in opposizione potrebbe portare alcuni problemi.

Brezsny: è giunto il momento di trasformarsi in una nuvola carica di pioggia, «una grande fonte di umidità e un regalo per tutto quello che cresce sulla Terra». Il 2019 potrà essere tempestoso, ma servirà a rigenerare il terreno.

Acquario

Paolo Fox: sebbene amiate la libertà e vi appassionate facilmente a nuovi progetti, nel 2019 quest’ultimi andranno scelti con cura. Chi ha più interessi deve cercare di seguirne uno soltanto.

Branko: il 2019 sarà caratterizzato da grandi svolte in amore: alcune situazioni potrebbero cambiare e ci sono delle novità in corso. Le donne del segno avranno la possibilità di trovare l’amore della vita. Gli uomini, invece, potrebbero averlo già trovato.

Brezsny: sorprese, meraviglie, nuovi mondi e galassie potranno presentarsi agli occhi degli Acquario nel 2019. «Secondo me, saranno di più che in qualsiasi altro anno della tua vita».

Pesci

Paolo Fox: Alcuni progetti prenderanno piede nel 2019 per poi attuarsi completamente nel 2020. Si farà un po’ fatica all’inizio, ma poi si recupererà voglia di fare e anche un buon successo a livello personale. I grandi cambiamenti dal punto di vista sentimentale è meglio destinarli all’ultima parte dell’anno, ma sarà un buon anno per chi vuole metter su famiglia.

Branko: il nuovo anno sarà meraviglioso, ciò che si sognava da tempo potrebbe addirittura realizzarsi. I Pesci sono tra segni i più luminosi dello zodiaco 2019. Un consiglio: tirate fuori la vostra personalità.

Brezsny: «Se credi veramente che una particolare avventura, un rapporto o un cambiamento sia fondamentale per raggiungere il tuo obiettivo più grande, non basterà essere moderatamente entusiasta. Dovrai cercare di realizzare il tuo più grande desiderio con lo stesso impegno con cui una persona con la testa in fiamme cerca l’acqua».