Un albergo con annesso centro commerciale e cinema multisala, cosa può chiedere di più l’ospite di un hotel? Non è certo la prima volta che si vede un hotel nei pressi di un aeroporto. Ma in questo caso l’albergo ha a disposizione tutto un mondo di negozi e ristoranti, bar, fast food e persino una clinica o il dentista. Nh Hotel si trova infatti proprio accanto a Oriocenter e offre stanze lussuose e luminose con tutti i comfort che caratterizzano la catena conosciuta in tutto il mondo.

Internazionalità e contemporaneità. Ed è proprio l’internazionalità a distinguere l’Nh di Orio al Serio, come ci rivela il direttore dell’hotel, Davide Vaccari: «Oltre a ospitare turisti e viaggiatori in transito verso l’aeroporto, il nostro punto forte è l’organizzazione di meeting internazionali, per i quali mettiamo a disposizione sessanta camere (la metà di quelle presenti nell’hotel), la sala riunioni, il ristorante e tutte le comodità della nostra struttura». Tali comodità sono, per esempio, la sauna finlandese (Nh è stato uno dei primi hotel in Italia a introdurre la sauna al suo interno) e il centro fitness, ovvero una palestra con un’ampia vista sul verde, un ristorante di alto livello con duecento coperti.

Notevole l’architettura della hall e delle stanze con le grandi vetrate che rendono l’ambiente luminoso e accogliente. «Quello che ci distingue dalle altre strutture – continua Vaccari – è però la nostra terrazza di quattrocento metri quadri che collega la sala congressi al ristorante. Questo spazio è anche riservato a tre aiuole a tema: una per le piante di lavanda, una per le piante officinali e una per l’orto con ingredienti freschi che i nostri chef utilizzano per preparare i loro piatti». Nh Hotel ospita spesso anche le squadre di calcio in trasferta a Bergamo, ma pure eventi importanti come matrimoni o corsi di formazione per i piloti di Ryanair.

Con Oriocenter. E Oriocenter? «Il rapporto con Oriocenter è molto importante per noi – spiega Vaccari –. Il fruttuoso scambio reciproco di clienti è certamente uno degli effetti di questa vicinanza, ma non è l’obiettivo finale. Noi e Oriocenter lavoriamo insieme per dare ai nostri ospiti una sensazione di serenità, che poi è la nostra parola d’ordine. La serenità nel sapere di avere proprio tutto a disposizione a pochi passi dall’hotel, poter passare la serata al cinema, poter scegliere tra tutti i tipi di ristoranti, e, ovviamente, altrettanti negozi dove fare un po’ di shopping. Tutto da soli o insieme alla famiglia. Il nostro hotel infatti, oltre alle camere standard, offre stanze familiari di trenta metri quadrati che ospitano fino a quattro persone».

Un punto di partenza. Il direttore dell’albergo sottolinea come l’Nh di Orio non sia tanto un punto di arrivo, ma un punto di partenza sia per gli abitanti di Bergamo e dintorni, sia per i turisti, che, dopo aver visitato Bergamo, Milano o la zona dei laghi, non vogliono rischiare di perdere il volo per la loro prossima tappa, o per tornare a casa. «Anche fermarsi a Orio per più giorni, però, è un buon affare. Oltre a distare circa un’ora di macchina dai laghi lombardi, da qui partono pullman per Milano e per Bergamo centro, dove si arriva in dieci minuti. Certo, anche il nostro Nh in città, accanto alla stazione, a dieci minuti da Città Alta e cinque dal centro, è molto comodo e infatti è qui che indirizziamo i turisti che vogliono godersi al meglio Bergamo e le sue meraviglie». Tra Nh, Oriocenter e aeroporto una collaborazione tra vicini di casa, che dona ampia scelta e libertà a chiunque voglia trascorrere una serata (o più serate) piace voli.