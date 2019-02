Un angolo di Toscana in quel di Bergamo. Immagine un po’ banale forse quando si parla dei colli che abbracciano la nostra città, ma quanto mai “vera” nel momento in cui ci si incammina alla scoperta di zone di Bergamo tanto belle quanto poco note. Via Scaramagli è una di queste. Per arrivarci bisogna inerpicarsi su per le strade che prendono il via da Colle Aperto, superando San Vigilio. Non è difficile arrivarci, anzi. Eppure, prima di giungere a destinazione, dopo poche curve ci si lascia alle spalle il caos cittadino immergendosi in un paesaggio rurale dai sapori freschi ma allo stesso tempo antichi.

Sebbene osservando la pianta attuale di Bergamo verrebbe da pensare il contrario, in realtà la nostra città è “nata” quassù, proprio sui colli che la rendono così speciale e unica. Se Città Alta rappresentava il cuore pulsante, tutto ciò che la circondava era la sua ricchezza fatta di lavoro, fatica e sudore. In una parola: agricoltura. E proprio nell’odierna via Scaramagli sorgeva, nel 1853, un’antica casa colonica. Una struttura simile in tutto a quelle che, ancora oggi, punteggiano i meravigliosi colli toscani. Di quella abitazione oggi non restano che i muri. Da antica casa colonica s’è trasformata in una meravigliosa villa in stile Liberty, frutto dei tanti proprietari che si sono susseguiti nel tempo e del fine lavoro di architetti e arredatori. Ma la posizione rimane. Ed è qualcosa di unico.

Questa casa di cinquecento metri quadri distribuiti su tre piani (con in più una mansarda rifinita al grezzo e completamente recuperabile) e con tanto di torretta panoramica con un’impareggiabile vista a tutto tondo sui colli, la città e la pianura, è in vendita. Se ne occupa lo Studio Immobiliare Valle e si possono avere informazioni telefonando allo 035231588 o visionando QUESTO LINK. Il prezzo dubitiamo sia alla portata di tutte le tasche (sarebbe strano il contrario), ma stiamo parlando di una delle case più belle e dalla storia più antica e affascinante di tutta Bergamo. Anche se le prime informazioni certe su questa abitazioni risalgono alla metà del XIX Secolo, le origini della villa sono molto più antiche. Un primo indizio è dato dal fatto che l’abitazione sia dotata di piani interrati. Una cosa abbastanza comune, ma certo non abituale per le case coloniche, che badavano più al lato pratico che a quello estetico o meramente abitativo. Ed è proprio scendendo in quelle stanze, ancora oggi scolpite nella pietra viva, che è possibile rinvenire un indizio relativo alla vita passata della dimora: su un muro è incisa la data 1551. Ciò conferma, dunque, quello che già diversi…

Per leggere l’articolo completo rimandiamo a pagina 7 del BergamoPost cartaceo, in edicola fino a giovedì 28 febbraio. In versione digitale, qui.