Ardesio DiVino brinda ai suoi primi quindici anni

Settanta produttori, 50 di “eno” e 20 per la “gastronomia”, con 13 regioni italiane alle quali si aggiungono Slovenia, Argentina e Francia, con lo Champagne. La Pro Loco Ardesio brinda, è proprio al caso di dirlo, alle quindici edizioni della rassegna enogastronomica Ardesio DiVino, che si svolge in paese sabato 3 e domenica 4 agosto. Le corti, le vie e le piazze del caratteristico centro storico si trasformano in una cantina a cielo aperto con assaggi e vendita di vini e prodotti tipici. Tante le novità del 2019 a partire dai veri protagonisti, i produttori, con l’arrivo di nuovi viticoltori dalla Franciacorta e dall’Abruzzo.

Gli stand saranno aperti sabato dalle 10.30 (taglio nastro, benvenuto e brindisi ore 10.30 in piazza Moretto) alle 13.30 e dalle 16 alle 21, mentre domenica con orario continuato dalle 10.30 alle 20, apertura cucina dalle 19.30 con la possibilità di gustare i piatti tipici proposti cenando sotto le stelle, tra le vie, o sotto i tendoni. Per il pranzo: sabato e domenica dalle 12.30 Street Poker, pranzo in via Duca d’Aosta con paste fresche e paste ripiene Poker; domenica pranzo anche in Oratorio a cura del Gruppo Alpini. Da non perdere le numerose iniziative proposte: incontri e degustazioni, cene all’aperto, concerti, showcooking, l’estemporanea di pittura “Arte tra le Corti” con gli artisti di “Arte sul Serio”, la mostra di “Ardesio DiVino nel Mondo” per le vie del centro con circa un centinaio di scatti, le visite guidate proposte da Vivi Ardesio (domenica ore 15 al santuario e ore 16.30 alla casa rurale), i laboratori per bambini, contest e molto altro…

Articolo completo alle pagine 22-23 di BergamoPost cartaceo, in edicola fino a giovedì 8 agosto. In versione digitale, qui.