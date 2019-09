Non è la prima volta che a Bergamo va in scena un festival della pizza. A Ponte San Pietro, due anni fa, prese vita il Napoli Pizza Fest: un successo ogni oltre previsione, con panetti andati addirittura sold-out. L’anno scorso la seconda edizione, una conferma, mentre quest’anno la manifestazione non è andata in porto. Gli orfani di quell’evento possono abbuffarsi all’area parcheggio del Goisis di Monterosso, nel weekend (venerdì 27 settembre dalle 18 a mezzanotte, sabato 28 e domenica 29 da mezzogiorno a mezzanotte), con un sostituto di tutto rispetto, anche se non votato direttamente alla versione partenopea della pizza. È un evento itinerante, come le varie carovane di street food, ma si distingue per il richiamo al piatto più famoso nato all’ombra del Vesuvio: si chiama Pizza Festival, infatti.

Bontà di alto livello verranno sfornate nei pressi del luogo che da giugno a inizio settembre ha ospitato uno degli estivi più in voga della città, e che due weekend fa si è colorato dello street food organizzato da Confesercenti. Qui, invece, c’è in gioco una società torinese, Level Up Events. In azione, culinaria, i migliori pizzaioli del Paese e, con essi, tutte le tipologie di pizza esistenti, da quelle classiche alle più inconsuete e innovative, frutto della fantasia dei loro creatori. Con 10 forni sempre accesi e ben 30 pizzaioli che impasteranno, inforneranno e serviranno negli stand senza interruzione, tutti potranno godere del gusto e della genuinità della pizza, in tutti i suoi gusti e versioni, dalla classica napoletana, alla pugliese, alla più sottile toscana, alla focaccia ligure, a particolarità come la pizza con mozzarella di bufala bera o la pizza con il cornicione ripieno. Fino ad “associare” a queste anche prodotti analoghi “amici della pizza” quali la farinata, la pizza fritta, sfogliatelle e panzerotti…

