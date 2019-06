C’è una stella nel cuore di Bergamo attorniata da altre stelle. E tutte le stelle, unite, hanno dato luce e vita a uno spettacolo indimenticabile giovedì 13 giugno. Ma non è stato uno spettacolo nel senso più tradizionale del termine: si è trattato di una vera e propria experience nel mondo dei sensi. Vista, tatto, udito, olfatto e, soprattutto, gusto. Nello storico locale del Caffè del Colleoni, sotto i portici che affacciano sulla meravigliosa piazza Vittorio Veneto, la famiglia Bonadeo, nuova proprietaria dell’attività, ha proposto un nuovo concetto multisensoriale in centro città. Una serata per far conoscere le nuove proposte del raffinato locale. Al classico servizio bar per la prima colazione, viene abbinato quello della pausa pranzo con un’ampia scelta di panini, snack e piatti della cucina, tutti preparati al momento.

Il locale è concepito per accogliere i clienti e farli sentire a proprio agio. Il colore caldo del legno contribuisce a rendere rilassante l’ambiente e l’atmosfera, e l’ampia terrazza esterna permette di godere delle belle giornate su una delle piazze più belle della città. Ma la grande novità, accolta con entusiasmo dai bergamaschi, sono le proposte per gli aperitivi e per la cena. Ce ne sono per tutti i gusti: dall’aperitivo gourmand con bevanda alcolica o analcolica e fingerfoods, fino a alla cena con tre portate e quella completa.

E i prezzi? Assolutamente in linea e più che abbordabili. Il tutto per dar vita a un palinsesto momentaneamente estivo. Ma la proprietà si augura che queste novità possano proseguire anche nella stagione invernale. Presenti alla serata d’inaugurazione delle nuove linee circa cento persone tra turisti, curiosi e fan di Mirko Ronzoni, che hanno partecipato all’evento con entusiasmo e voglia di assaporare le creazioni di Mirko. Già, perché la vera stella è proprio lui, l’incantevole, originale, spigliatissimo e super top chef diventato famoso in tv con Carlo Cracco nel programma Hell’s Kitchen Italia. Mirko sorride e si augura di cuore che le sue creazioni possano essere amate dal pubblico bergamasco e che, ancora una volta, la città di Bergamo sappia dargli quelle grandi soddisfazioni che sempre gli ha donato. Mirko Ronzoni ha talento da vendere: classe 1990 e classe da super professionista destinato al successo, ha messo il suo talento a disposizione dello storico locale. È facile pensare che una stella tra le stelle non possa che portare altre stelle… stellate? Perché no.