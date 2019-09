È nato come panificio alternativo. Con una filosofia «slow food» alla base e la riscoperta dei sapori genuini e a chilometro zero. Un continuo lavoro di ricerca e sperimentazione che è stato premiato dalla «Bibbia» della gastronomia italiana: la guida del Gambero Rosso. Tilde, il forno artigianale di Castel Cerreto, gestito da Simone Conti, 39enne trevigliese, e dalla moglie Marisol Malatesta, 43 anni, peruviana con chiare origini italiane, a nemmeno tre anni dall’inaugurazione è già considerato uno dei migliori della Penisola. È stato infatti inserito nella guida specifica dei panifici e in quella «Milano 2020», sempre edita da Gambero Rosso, dove sono elencate circa 1200 eccellenze della Lombardia.

«Ci hanno chiamato qualche mese fa annunciandoci che eravamo stati giudicati tra i migliori in Italia – ha raccontato Marisol – Non ce lo aspettavamo proprio. Anche perché la nostra è una vera e propria passione e non amiamo stare sotto i riflettori. Ovviamente ci fa molto piacere questo riconoscimento».

Maggiori informazioni sul Giornale di Treviglio.