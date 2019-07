«Compagnie italiane, europee e provenienti dal sud del mondo si esibiranno in ritmi tribali, danze con il fuoco, irreali equilibrismi e acrobazie; musici, attori e performer di altissimo livello offriranno al nostro pubblico quattro giorni di pura magia. L’arte di strada è, come da tradizione, la protagonista indiscussa del Sarnico Busker Festival e saprà offrire anche quest’anno, ne siamo certi, tante occasioni di divertimento». Così Silvia Grena, che cura la direzione artistica con Lorenzo Bellini, presenta la 21esima edizione della manifestazione che anima e colora il Lago d’Iseo, tra Sarnico e Paratico, dal 25 al 28 luglio. Un palcoscenico d’eccellenza tra il lungolago e il centro storico, dove è prevista l’esibizione di 150 artisti di strada e 40 compagnie provenienti da tutto il mondo, per oltre 200 spettacoli.

Una grande festa per spettatori di tutte le età e di tutti i gusti, che comprende performance di cirque nouveau, circo acrobatico, teatro di figura, teatro urbano, teatro danza, acrobatica aerea su teli e trapezio, giocoleria con il fuoco, funambolismo ed equilibrismo, mimo, teatro di burattini, musica. Tantissime le proposte dedicate ai bambini con giochi interattivi e laboratori per stimolare curiosità, creatività e abilità manuali. Mantenuta anche per il 2019 la formula degli spettacoli itineranti: street band musicali, ballerini, giocolieri e dj accompagnano il pubblico tre le vie. E poi, naturalmente, bancarelle, negozi aperti, ristorazione. Orari: giovedì 20.30-00.30; venerdì 20.30-0.30; sabato 18-0.30; domenica 9.30-12.30 e 18-0.30. Il programma della manifestazione è disponibile on line sul sito sarnicobuskerfestival.it (e c’è anche una app dedicata).

Tra gli spettacoli più attesi: la danza urbana della Compagnie Dyptik (Francia), che mette in scena “D-Construction”, show interattivo dove lo spettatore diventa parte integrante dello show; il funambolismo con bicicletta e monociclo di Altitude (Francia), con Didier Pasquet che fa sfoggio della sua tecnica impressionante; la Sand Art di Ermelinda Coccia (Italia), che racconta attraverso il legame di una coppia – manipolando granelli di sabbia in controluce, su di un piano luminoso – l’arrivo improvviso della guerra e l’urgenza di migrare altrove; la danza e le acrobazie di Compagnia Entretejidos (Cile e Colombia), con due artisti sudamericani che esplorano le tecniche aree circensi ripercorrendo la controversa relazione tra esseri umani e natura, come tributo a tutti i popoli nativi e a coloro che continuano a lottare per difendere il territorio; l’abilità al trapezio di ByK Cirque (Italia e Cile), in cui il circo si fa strumento di narrazione, mentre il corpo comunica attraverso la sua presenza su tessuti aerei, scale acrobatiche e trapezio a due.

Tra le principali performance itineranti: Marakatimba (Italia), percussioni afrobrasiliane, afrocubane e funky; Cristal Wings (Italia), performance di danzattori trampolieri con pompose gonne che rammentano corolle di fiori o spugne marine; Girlesque (Italia), gruppo di giovani musiciste toscane che strizzano l’occhio al Burlesque, suonando e ballando; La Sbrindola (Italia), dj set ambulante ed ecologico a bordo di un risciò che ripercorre le hit musicali dallo swing anni ‘30 alla musica elettronica di oggi; Caravan Orkestar (Italia), un’allegra e festosa carovana di musica nello stile delle fanfare balcaniche e con un pizzico di klezmer ebraico; Silence Teatro (Italia), gruppo di eccentrici viaggiatori che percorre le strade e le piazze imbattendosi in avventure in bilico tra la realtà e il sogno e in situazioni che passano dal grottesco al comico, dalla tragedia alla poesia.