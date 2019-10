Lo scorso anno fu un vero spettacolo: in undici si bruciarono le papille gustative salendo di corsa i gradini della Scala Scoville, strumento di valutazione della piccantezza. La sfida del mangiafuoco – gara tra mangiatori di peperoncino che a nuotare in un bagno di sudore, tra bruciori di stomaco e occhi pallati – è anche questo anno al centro del PiCa Festival, giunto alla sua quinta edizione. La manifestazione dedicata a peperoncino e canapa, da venerdì 25 a domenica 27 ottobre, sbarca però in una sede prestigiosa: il porticato di palazzo della Ragione, in Piazza Vecchia, e non più Piazza Mascheroni. Organizzazione a cura, come al solito, dell’associazione di promozione sociale Maite in collaborazione con l’assessorato all’Ambiente, Politiche energetiche e Verde pubblico del Comune di Bergamo.

Quest’anno le attività si aprono venerdì alle 18.30 con un ensemble di percussioni artigianali di Niya Strumenti Musicali e degli studenti e studentesse del Liceo Musicale Secco Suardo. Dopo la presentazione della mostra mercato, alle 20.30 verrà proiettato un documentario sulla canapa. Sabato 26 la mostra mercato con le bancarelle apre dalla mattina alle 10, il primo appuntamento della giornata è alle 15 con l’incontro conferenza “Il viaggio del peperoncino” con Peppe Udine e Jack Pepper, vincitore del Guinness World Record di mangiatore di peperoncino più piccante del mondo. Alle 16.30 in ExSA, Ex Carcere di Sant’Agata, i più piccoli possono partecipare al Pink Lab workshop sul colore (per bambini a partire dai 5 anni). Alle 19.30 è la volta del “mangiafuoco”…

