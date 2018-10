Il livello deve sempre restare alto. E siccome a Bergamo già lavora il tecnico che, secondo tutti gli osservatori e i tifosi, è il migliore visto da queste parti negli anni del calcio moderno come si fa a dargli un aiuto? La soluzione arriva dalla Danimarca e porta il nome di Jens Bangsbo. Ai più il nome di questo professore nordico non dirà nulla e sinceramente anche noi abbiamo dovuto prendere un po’ di informazioni in giro per capire fino in fondo chi è e cosa può dare all’Atalanta, ma il curriculum parla per lui e la Dea potrebbe davvero cambiare marcia.

Chi è Jens Bangsbo. Classe 1957 e un passato da calciatore con all’attivo oltre 350 partite nella prima divisione danese, oltre ad apparizioni nella nazionale dei giovani e dei grandi, Jens Bangsbo si è poi affermato nella sua seconda vita calcistica come uno dei massimi esperti internazionali di scienza applicata allo sport. Due lauree e una cattedra all’università di Copenaghen certificano la sua preparazione che in passato è stata diverse volte protagonista in tante realtà di primissimo livello nel mondo del calcio.

Le sue collaborazioni più conosciute sono quelle con la Juventus di Ancelotti, con l’AEK di Atene e con la Nazionale della Danimarca, ma il curriculum è sconfinato e spazia da altri rapporti lavoro con Ajax, Porto e Liverpool oltre che specifici lavori e test realizzati per campioni del calibro di Cristiano Ronaldo, Iniesta, Tevez, Ronaldinho e Fabregas in collaborazione con la Nike. Durante la sua carriera ci sono state anche esperienze con Fifa e Uefa, un vulcano di idee che ha messo pure nero su bianco la sua dottrina con una serie molto importante di libri dedicati allo sport: lo “Yo-Yo Test”, molto conosciuto tra gli atleti, è una sua invenzione.

Il rapporto con l’Atalanta. Il 61enne professore scandinavo è già stato avvistato a Zingonia nei giorni scorsi, il suo rapporto con Gasperini arriva da lontano e risale ai tempi della Juventus: quando il mister di Grugliasco lavorava con i giovani: Jens Bangsbo era assistente in prima squadra. Con l’Atalanta il professore danese avrà un rapporto di lavoro part-time (sembra che sia sua abitudine lavorare in questo modo) e verrà al Centro Bortolotti per 4-5 volte al mese.

Con lo staff di Gasperini il lavoro sarà sinergico, Bangsbo si occuperà di osservare e valutare il lavoro della squadra orobica con l’obiettivo di portare avanti attività di ricerca sui vari giocatori e sui metodi di allenamento con l’obiettivo di migliorare in tanti piccoli o grandi dettagli. Test personalizzati, nuove proposte di lavoro e un approccio ancora più scientifico e particolareggiato possono rappresentare un ulteriore salto in avanti per la Dea che in questa fase lavora molto ed esprime un gioco piacevole, ma non trova la via della rete.

Curriculum e preparazione di primissimo livello. Detto che in questa fase della stagione l’Atalanta ha probabilmente bisogno di sistemare proprio tanti dettagli senza stravolgere la sua impronta di lavoro, la collaborazione con il professore danese va vista proprio in quest’ottica. Il passato di Bangsbo induce all’ottimismo: oltre ad aver scritto libri di tecnica e di tattica applicata al calcio la sua visione del gioco e della preparazione della squadra durante gli allenamenti potrebbe davvero dare nuova linfa ad un gruppo di ottimo livello.

Gasperini è un allenatore che cura tantissimo il lavoro in settimana, dalla preparazione atletica alla tattica il suo approccio al calcio è totale e proprio da questo punto di vista la considerazione nasce spontanea: se uno come il Gasp può lavorare con un esperto di questo livello, uomo che conosce già e che stima molto e con una base dati che in Atalanta viene già alimentata da tempo grazie al lavoro di raccolta dello staff del mister è chiaro che le possibilità di trovare davvero nuove strade per alzare il livello delle prestazioni sono molto alte.