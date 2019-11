Un albero di Natale alto 20 metri, più di 50 km di luminarie a basso consumo, una pista di pattinaggio su ghiaccio, leccornie e tanti ospiti speciali: dopo il successo dello scorso anno, a Leolandia, è tornata la magia del Natale Incantato. Tra giostre, spettacoli, parate e migliaia di addobbi, i piccoli ospiti del parco e i loro genitori possono incontrare Babbo Natale in persona nella sua grotta segreta e consegnargli le letterine con i desideri e i buoni propositi per il nuovo anno. E ancora, la Dama con il Principe delle Nevi e i Piringuini, sbarcati a Leolandia proprio per Natale, alla ricerca di Santa Claus e della sua cassetta della posta. Da non perdere anche i momenti di intrattenimento a tema, punto di forza dell’offerta di Leolandia, a cominciare dalla parata natalizia e dalla cerimonia di accensione dell’albero di Natale al tramonto. Emozioni garantite anche con “Incantesimo”, musical che da poche settimane ha ottenuto il Premio Speciale della Giuria ai Parksmania Awards 2019.

Sempre a proposito di eventi speciali, doppio appuntamento domenica 8 dicembre e sabato 28 dicembre con Cristina D’Avena, che parteciperà come ospite d’onore alla parata natalizia e si esibirà dal vivo in un medley di celebri brani legati alle feste. Grande attesa infine per i festeggiamenti della notte di San Silvestro con cenone di Capodanno alla Tana di Leo, tante occasioni di gioco e divertimento per i bambini, musica dal vivo e uno spettacolo di fuochi d’artificio.

Idoli dei cartoni. Nella migliore tradizione di Leolandia, anche durante il Natale Incantato i piccoli possono incontrare a “tu per tu” i loro beniamini del mondo dei cartoon: le star di Pj Masks – Superpigiamini, Masha e Orso nella loro Foresta e i personaggi della serie di successo mondiale Miraculous – le storie di Ladybug e Chat Noir. Presenti anche Bing e Flop, protagonisti tutti i giorni di un mini-show in esclusiva per Leolandia, il Trenino Thomas e le mascotte Leo e Mia in abiti rigorosamente natalizi. E, acquistando un biglietto valido per un ingresso al parco tra l’1/11/2019 e il 6/1/2020 si avrà diritto ad un rientro omaggio da utilizzare in primavera, entro il 10 aprile, in base al calendario pubblicato sul sito www.leolandia.it.