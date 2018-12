Cari amici amanti delle stelle, vi ringrazio. Questa settimana, infatti, alcuni di voi mi hanno scritto chiedendo come mai nel mio oroscopo ci sia tanto sarcasmo e cinismo. Ovviamente non ho risposto personalmente (sapete, sono una persona impegnata io), ma colgo l’occasione di questo nuovo oroscopo settimanale per farlo. Il motivo, del resto, è molto semplice: in questo mondo di illusioni e vizi, c’è forse ancora spazio per le mezze verità? La risposta è no. Ma soprattutto, è questione di strategia: preparandovi al peggio, ogni minima gioia che incontrerete sulla vostra strada sarà seme di speranza e felicità. Quindi anche ‘sta settimana beccatevi la mia infausta ma sincera lettura astrale. E se volete sentirvi dire che andrà tutto bene, leggetevi Frate Indovino.

Ariete

(21 marzo-20 aprile)

Ecco, come non detto. Ogni mia cattiva intenzione si infrange sul piano stellare di voi Ariete, che siete fastidiosamente incappati in una fase positiva. Mi duole ammetterlo, ma non c’è proprio nulla che vi vada storto al momento. Smettetela, quindi, di essere così ansiosi e scassapalle: siete la Juventus dell’oroscopo e anche quando qualcosa potrebbe girarvi male, arriva l’arbitro a darvi una mano. Ladri, ma felici.

Toro

(21 aprile-20 maggio)

Per fortuna ci siete voi del Toro a darmi soddisfazioni. Siete veramente simpatici: dopo un periodo di caos, la scorsa settimana avete avuto un moto d’orgoglio e avete provato a imporvi, a riprendere in mano le redini delle vostre vuote vite. Ahahahah, che illusi. Non avete ottenuto granché, vero? Già, immaginavo. E infatti da qui fino a fine anno continuerete a dilaniarvi nei vostri dilemmi, senza sapere che strada prendere e quali questioni sia giusto affrontare. Fate un po’ quel che volete, tanto non otterrete nulla. Che ci volete fare, vi gira male.

Gemelli

(21 maggio-21 giugno)

State cercando di recuperare i rapporti con le poche persone care che avete, ma è dura. Il vostro caratteraccio del periodo ha fatto scappare tutti a gambe levate e ora che tornate da loro con la coda tra le gambe dovete pure sopportare l’umiliazione delle porte sbattute in faccia. Lo so, non è un momento facile cari Gemelli. Ma fateci il callo: vedo soltanto nuvole nel vostro cielo.

Cancro

(22 giugno-22 luglio)

Dell’amore è meglio non parlarne, siete d’accordo? Bene. Del lavoro nemmeno, visto che siete in un momento di insoddisfazione e di lamentela continua. Il vostro problema è che amate rimestare nel torbido dentro di voi, vi struggete per cose inutili e finite per diventare insopportabili. Un consiglio per l’anno che verrà: dateci un taglio. Alle persone che non sopportate più, alle professioni che non vi soddisfano, alle relazioni che non hanno sbocchi. E, soprattutto, al vostro piagnisteo continuo: avete rotto.

Leone

(23 luglio-22 agosto)

Dopo una settimana passata a piagnucolare in un cantuccio, finalmente rialzate la testa. Asciugatevi i lacrimoni, cari Leone. Ora che avete preso coscienza del fatto che non tutto può sempre andare come desiderate (anzi, non andrà MAI come desiderate), tornate ad affrontare la vita con un po’ di palle. Ruggite davanti alle difficoltà e graffiate gli imprevisti! Le stelle giocano dalla vostra parte per ora, non sprecate l’occasione di fare qualcosa di buono, su.

Vergine

(23 agosto-22 settembre)

Sono particolarmente affezionato a voi Vergine, sapete? La vostra sfiga astrale iniziate in estate pare infatti non avere fine. Mi verrebbe voglia di abbracciarvi e dirvi di non preoccuparvi, che le cose andranno meglio. Ma ciò non accadrà: innanzitutto perché io non abbraccio nessuno e poi perché le cose non andranno affatto meglio, almeno per ora. Nella merda siete e nella merda resterete, ma quantomeno avete imparato a nuotare in questo mare fetido. Il che non è affatto male: restare a galla, in momenti come questo, è fondamentale.

Bilancia

(23 settembre-22 ottobre)

Che teneri che siete, voi della Bilancia. Vi vedo lì, abbarbicati ai vostri lumini di gioia in queste vite dure e buie. Siete come quei personaggi dei film appesi al ramoscello: sotto di voi, il burrone; sopra, la speranza che appaia qualcuno a tirarvi su. Le braccia cominciano a farvi male, la voce s’è spenta da un pezzo. Non vi resta che attendere: entro la fine dell’anno saprete se vi salverete o se colerete a picco. Che bella questa suspance astrale, eh?

Scorpione

(23 ottobre-21 novembre)

Siete più nostalgici di un testo di Max Pezzali. Che, per l’amor di Dio, ha regalato all’umanità dei capolavori indimenticabili (i Rolling Stones je spicciano casa, come direbbero a Roma), ma adesso anche basta con i ricordi delle fidanzatine liceali e degli Anni Ottanta. Il futuro magari non sarà roseo, ma almeno porta con sé una ventata di novità. Pensateci, cari Scorpione, le stelle mi dicono che è il momento giusto per voi di fare un po’ di ripulisti. Detto questo, il Mullet, come pettinatura, faceva cagare già trent’anni fa (se non sapete di cosa stia parlando, siete fortunati, ma vi consiglio un giro su Google: c’era davvero gente che andava in giro conciata così e si credeva figa. A volte penso davvero che meriteremmo l’estinzione).

Sagittario

(22 novembre-20 dicembre)

Siete fastidiosamente iperattivi. Non concepite le domeniche passate a poltrire sul divano davanti a un buon libro o a Barba D’Urso; non vi capacitate del fatto che la sera la gente possa essere stanca; vi battete affinché la mattina ci si alzi presto per fare fitness. Ve lo dico con affetto: avete rotto. sfruttate al meglio questa vostra energia senza pretendere che l’umanità vi venga dietro, anche perché non accadrà MAI.

Capricorno

(21 dicembre-19 gennaio)

Gli schiaffi presi negli ultimi tempi vi hanno fatto bene, perché finalmente pare vi siate rotti le scatole di porgere sempre l’altra guancia. Del resto, la croce l’ha portata già Cristo 2018 anni fa, inutile imitarlo.

Acquario

(20 gennaio-18 febbraio)

Dopo giorni di mare in tempesta e burrasca, galleggiate con una tranquillità che non vi lascia sereni. Giustamente, vi aspettate il peggio da un momento all’altro. Chessò, un pescecane che spunti dalle tenebrose profondità e vi sgagni il didietro. Mi sento di rincuorarvi: non ci sono pescecani in vista, per ora. Resta il fatto che vi trovate soli in mezzo all’oceano. Cioè, non proprio il top.

Pesci

(19 febbraio-20 marzo)

Non so che dirvi, sinceramente. Le cose non vi vanno così male, cari Pesci, ma proprio non volete accettarlo. Ogni scusa è buona per peggiorare le cose, per renderle più cupe e fosche di quel che sono, per lamentarvi e andare in piena ansia. Du’ palle! A ‘sto punto spero di potervi prevedere a breve una qualche disgrazia, così avrete un motivo valido per cui abbattervi. Quando ci vuole, ci vuole.